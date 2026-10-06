EM FOCO Resumo da matéria 01 Recorte de 2017 O levantamento citado avaliou cidades grandes de Minas em cuidados de saúde. Ele não deve ser lido como ranking geral atual de qualidade de vida. 02 Três líderes mineiras Belo Horizonte, Juiz de Fora e Uberaba ocuparam as três primeiras posições de Minas nesse recorte específico dedicado à oferta de serviços médicos. 03 Cidade ajuda, não garante Ambiente urbano, transporte, serviços e participação social podem favorecer o envelhecimento, mas nenhum ranking substitui necessidades pessoais e condições de saúde.

Belo Horizonte, Juiz de Fora e Uberaba aparecem entre as cidades para envelhecer que lideraram Minas em cuidados de saúde no IDL de 2017. O recorte comparou municípios grandes e mediu oferta de serviços médicos. Ele ajuda a entender estrutura urbana, mas não garante saúde individual nem vale como ranking.

O que esse ranking de 2017 realmente mediu?

O IDL de 2017 citado na fonte analisou 13 municípios mineiros com mais de 200 mil habitantes dentro da categoria de cuidados de saúde. O foco era a oferta de serviços médicos, e não uma nota geral sobre todos os aspectos de viver bem depois dos 60 anos.

Nesse recorte, Belo Horizonte ficou em 1º lugar em Minas e 9º no Brasil, Juiz de Fora apareceu em 2º no estado e 17º no país, enquanto Uberaba ocupou a 3ª posição mineira e a 20ª nacional entre as cidades grandes pesquisadas.

Belo Horizonte, a incrível capital de Minas Gerais – Créditos: depositphotos.com / PedroTruffi

Por que uma cidade pode ajudar no envelhecimento saudável?

Publicado em Health & Place, o estudo What we count shapes what we learn: A systematic review of age-friendly urban environments and later-life well-being reuniu 58 pesquisas e encontrou associações positivas frequentes entre transporte confiável, serviços próximos, participação social e bem-estar na velhice.

A revisão também mostra que esses efeitos variam conforme o contexto e a forma de medir cada cidade. Isso importa porque um município com muitos serviços de saúde pode ainda ter desafios em mobilidade, moradia, vínculos sociais ou acesso cotidiano, fatores que também influenciam o envelhecimento.

Uberaba oferece ciência, turismo e cenários naturais – Créditos: depositphotos.com / GersonFortes

O que diferenciou Belo Horizonte, Juiz de Fora e Uberaba?

No levantamento, Belo Horizonte se destacou pela oferta de cirurgiões. Juiz de Fora teve bom desempenho no número de médicos, enquanto Uberaba chamou atenção pela presença de psicólogos e por uma rede ligada a polos universitários.

Esses destaques mostram que as três cidades chegaram ao topo mineiro por pontos diferentes da estrutura de saúde. O ranking não dizia que todos os moradores teriam o mesmo acesso, nem que uma cidade seria melhor para qualquer pessoa idosa em qualquer situação.

A seguir listamos 3 diferenças do recorte mineiro que ajudam a entender o resultado:

Belo Horizonte: maior destaque relativo na oferta de cirurgiões entre os indicadores citados.

maior destaque relativo na oferta de cirurgiões entre os indicadores citados. Juiz de Fora: desempenho forte no número de médicos disponíveis nas cidades pesquisadas.

desempenho forte no número de médicos disponíveis nas cidades pesquisadas. Uberaba: presença relevante de psicólogos e de instituições de ensino superior ligadas à saúde.

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Como comparar as três cidades sem transformar o ranking em promessa?

A comparação faz mais sentido quando o ranking é tratado como retrato de uma edição. Para uma mudança real de cidade, entram também distância da família, transporte, custo de moradia, acessibilidade, rede de apoio e disponibilidade dos serviços que cada pessoa usa com frequência.

As posições de 2017 ajudam a situar o recorte: Belo Horizonte ficou em 1º em Minas e 9º no Brasil, Juiz de Fora em 2º e 17º, e Uberaba em 3º e 20º. Esses números pertencem à categoria de cuidados de saúde daquela edição.

A seguir listamos as posições das três cidades que resumem o recorte de 2017:

DADOS EM FOCO Posições no recorte de saúde de 2017 Posições de três cidades mineiras no recorte de cuidados de saúde do IDL de 2017 Cidade Posição em Minas Posição no Brasil Belo Horizonte 1º lugar 9º lugar Juiz de Fora 2º lugar 17º lugar Uberaba 3º lugar 20º lugar

O que esse recorte ainda ensina hoje?

O principal aprendizado é que envelhecer bem depende do ambiente, mas uma lista antiga precisa ser lida com data e método. O próprio Instituto já anuncia uma nova edição do IDL para 2026, sinal de que indicadores urbanos mudam e precisam ser atualizados ao longo do tempo.

Por isso, as três cidades continuam úteis como exemplo de como serviços de saúde entram na qualidade urbana, não como promessa de resultado pessoal. O caminho mais seguro é combinar rankings recentes, dados municipais e necessidades concretas antes de decidir onde morar depois dos 60 anos.