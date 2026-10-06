EM FOCO Resumo da matéria 01 365 ilhas Angra dos Reis reúne uma baía recortada por centenas de ilhas e praias, com Ilha Grande como um dos principais pontos do litoral fluminense. 02 Lopes Mendes premiada A praia de Lopes Mendes recebeu posições de destaque em rankings de 2016 e continuou acumulando reconhecimento turístico em anos posteriores. 03 Patrimônio misto Ilha Grande integra, com Paraty, o primeiro sítio brasileiro reconhecido pela UNESCO por reunir valores culturais e naturais.

Angra dos Reis chama atenção por uma conta difícil de ignorar: são 365 ilhas espalhadas pela baía e uma costa marcada por águas verdes. Na Ilha Grande, Lopes Mendes acumulou prêmios turísticos, enquanto parte do território entrou no primeiro sítio misto do Brasil reconhecido pela UNESCO em 2019 e protegido.

Por que Angra dos Reis parece ter uma praia para cada passeio?

O portal oficial de turismo apresenta Angra dos Reis com 365 ilhas e cerca de 2 mil praias. A geografia forma uma baía protegida por ilhas de tamanhos diferentes, o que explica a força dos passeios de barco, mergulho e travessias entre enseadas.

A maior dessas ilhas é a Ilha Grande, com dezenas de praias, trilhas e comunidades. O município mistura áreas urbanas no continente com destinos acessíveis principalmente pelo mar, então a experiência muda bastante entre centro histórico, pequenas ilhas e trechos de mata junto à costa.

Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, é um dos destinos mais cobiçados do Brasil – Créditos: depositphotos.com / bermed2009.hotmail.com

Por que Lopes Mendes ganhou tanta fama fora do Rio de Janeiro?

A fama internacional tem datas específicas. Em 2016, a Prefeitura registrou que Lopes Mendes ficou em 2º lugar entre as praias do Brasil no Travellers Choice e também foi apontada pelo jornal El País como a 8ª praia mais bonita do mundo. Esses rankings não são de 2026.

Na própria Ilha Grande, a praia tem cerca de 3 km de areia branca e fina, mar aberto e acesso por trilha depois da travessia de barco. Em 2026, Lopes Mendes recebeu outro reconhecimento, desta vez como melhor praia da região Sudeste em premiação nacional de turismo.

O que a UNESCO reconheceu em Ilha Grande?

Em 2019, a UNESCO inscreveu Paraty e Ilha Grande na Lista do Patrimônio Mundial como sítio misto, categoria que reúne valores culturais e naturais. Foi o primeiro sítio misto brasileiro, formado por áreas protegidas, paisagens costeiras e elementos históricos ligados à ocupação humana da região.

O conjunto inclui o Parque Estadual da Ilha Grande e a Reserva Biológica da Praia do Sul, além de áreas em Paraty e na Serra da Bocaina. Essa proteção ajuda a explicar por que o destino combina Mata Atlântica, praias, ilhas e vestígios culturais dentro de uma paisagem reconhecida internacionalmente.

A seguir listamos 4 pontos que resumem Angra e Ilha Grande sem confundir os diferentes atrativos:

Baía de Angra: concentra centenas de ilhas e rotas de navegação entre praias e enseadas.

concentra centenas de ilhas e rotas de navegação entre praias e enseadas. Ilha Grande: reúne trilhas, comunidades e praias distribuídas entre costa protegida e mar aberto.

reúne trilhas, comunidades e praias distribuídas entre costa protegida e mar aberto. Lopes Mendes: praia extensa de areia clara que acumulou premiações turísticas em diferentes anos.

praia extensa de areia clara que acumulou premiações turísticas em diferentes anos. Patrimônio misto: reconhecimento da UNESCO une natureza e cultura em um território maior que uma única praia.

Quem quer curtir um roteiro econômico e paradisíaco, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Bloco de Viagens, que conta com mais de 31.162 visualizações, onde mostra as melhores praias, passeios e dicas de hospedagem em Angra dos Reis:

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Como organizar um roteiro sem tratar Angra como um único lugar?

O primeiro passo é separar continente, ilhas e Ilha Grande. O centro de Angra concentra construções históricas e serviços, enquanto os passeios náuticos levam a ilhas menores. Já Ilha Grande exige travessia e costuma pedir mais tempo para trilhas, praias e deslocamentos internos.

Quem escolhe Lopes Mendes normalmente combina barco e caminhada. Já pontos como Lagoa Azul e Ilhas Botinas entram em roteiros náuticos diferentes. Por isso, um dia de barco e um dia em Ilha Grande são experiências distintas, mesmo quando ambos começam na mesma região de Angra dos Reis.

A seguir listamos 3 bases para montar o roteiro que ajudam a separar deslocamento, paisagem e tipo de passeio:

DADOS EM FOCO Três formas de conhecer Angra Áreas de Angra dos Reis, destaque e forma comum de acesso Área Destaque Acesso mais comum Centro e continente História e serviços Rodoviário Baía e ilhas menores Passeios náuticos Barco ou lancha Ilha Grande Praias e trilhas Travessia marítima

O que os prêmios dizem e o que eles não dizem?

Os títulos ajudam a mostrar a projeção de Angra dos Reis, mas precisam vir acompanhados de data. O 2º lugar nacional e a 8ª posição mundial citados para Lopes Mendes são reconhecimentos de 2016, enquanto o título da UNESCO pertence a 2019 e tem outra finalidade.

Separar essas referências deixa o destino ainda mais interessante: paisagem, preservação e turismo não dependem de uma única lista. Angra reúne centenas de ilhas, Ilha Grande carrega reconhecimento mundial e Lopes Mendes mantém fama própria, cada elemento contando uma parte diferente da Costa Verde fluminense.