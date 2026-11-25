Caroline Jardim - Especial para o Estado de Minas

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A reforma tributária está trazendo novos desafios para as empresas do setor de eventos, que precisam se preparar para mudanças na emissão de notas fiscais, na organização dos pagamentos e no planejamento financeiro. Em Belo Horizonte, a MeEventos , empresa de tecnologia especializada na gestão de festas e eventos, oferece ferramentas digitais que podem auxiliar os negócios a organizar contratos, controlar despesas e acompanhar recebimentos durante a transição para o novo sistema de impostos.

Fundada em 2014, a companhia atende cerca de 2 mil empresas em todo o Brasil e possui mais de 10 mil usuários. De acordo com a empresa, a plataforma é utilizada na gestão de aproximadamente 18 mil eventos por mês, incluindo casamentos, formaturas e outras celebrações.

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A tecnologia permite reunir em um único sistema informações sobre contratos, fornecedores, pagamentos e despesas. A organização desses dados ganha importância com a reforma tributária, cuja implementação começou em 2026 e seguirá gradualmente até 2033.

“Em contratos de longa duração, a empresa precisa considerar que as regras tributárias estarão em transição nos próximos anos. Isso exige mais planejamento para entender os impactos sobre custos, fluxo de caixa e formação dos preços”, explica Tiago Ferreira, fundador e diretor-executivo da MeEventos.

Reforma tributária exige mudanças na gestão financeira

A reforma tributária prevê a substituição gradual de tributos sobre o consumo. Em 2026, começou a fase de testes da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS).

A partir de 2027, a CBS substituirá o Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). Já o IBS substituirá gradualmente o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e o Imposto sobre Serviços (ISS).

Em 2027 e 2028, o IBS terá alíquota de 0,1%. A substituição gradual do ICMS e do ISS ocorrerá entre 2029 e 2032, com a previsão de entrada integral do novo sistema em vigor em 2033, conforme o cronograma da Receita Federal .

Para o mercado de eventos, a transição exige atenção especial porque os contratos podem atravessar diferentes etapas de implementação da reforma. Uma festa contratada em 2026 para ocorrer nos anos seguintes, por exemplo, pode envolver pagamentos e despesas realizados sob regras tributárias distintas.

Por isso, o acompanhamento financeiro se torna importante para avaliar custos, manter a previsibilidade dos pagamentos e planejar eventuais mudanças nas condições comerciais.

Pagamento dividido pode alterar o fluxo de caixa

Atualmente, empresas de eventos costumam receber pagamentos antecipados e utilizar parte desses recursos para organizar a produção. Com a futura implementação do pagamento dividido, a parcela correspondente aos tributos poderá ser separada no momento do pagamento, alterando a disponibilidade imediata de dinheiro no caixa.

A implementação será gradual. Em 15 de outubro de 2026, começou a etapa de testes de integração entre os prestadores de serviços de pagamento e a plataforma pública do mecanismo. Segundo a Receita Federal, essa fase ocorre em ambiente controlado, sem impacto sobre transações reais ou consumidores.

“As empresas terão de calcular com mais precisão quanto efetivamente estará disponível a cada pagamento recebido, o que pode influenciar a composição dos preços, descontos para pagamentos antecipados e condições de parcelamento”, aponta Tiago Ferreira.

Notas fiscais também entram na adaptação digital

A partir de 1º de novembro de 2026, microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional que prestam serviços sujeitos à Nota Fiscal de Serviços eletrônica (NFS-e) deverão utilizar o Emissor Nacional da NFS-e. A medida foi estabelecida pela Resolução nº 191/2026 do Comitê Gestor do Simples Nacional. Já as regras relacionadas à CBS e ao IBS aplicáveis a essas empresas passam a produzir efeitos em 1º de janeiro de 2027, segundo a Receita Federal .

“Para as empresas do setor, documentação fiscal, organização dos pagamentos e controle dos fornecedores passam a exigir uma integração cada vez maior com a gestão financeira. Quanto mais longa e complexa for a produção de um evento, mais importante será ter essas informações organizadas”, afirma Ferreira.

Eventos podem ficar mais caros?

A reforma tributária poderá influenciar a formação dos preços no setor, mas isso não significa que casamentos, formaturas e festas necessariamente ficarão mais caros.

Os efeitos dependerão de fatores como o regime tributário da empresa, os custos operacionais, a possibilidade de aproveitamento de créditos fiscais e as condições comerciais estabelecidas com os clientes.

Para empresas que trabalham com contratos de longa duração, o planejamento precisa considerar as regras de reajuste, os prazos de pagamento e as possíveis alterações tributárias entre a contratação e a realização do evento.

Segundo Tiago Ferreira, simular os impactos das mudanças é uma das medidas que podem ajudar os gestores a reduzir a imprevisibilidade financeira. “Também vale simular o impacto do novo modelo sobre cada evento”, recomenda.

Para os consumidores, a orientação é verificar quais serviços estão incluídos no orçamento, as condições de parcelamento e as cláusulas que permitem alterações de preço. A formalização dos contratos também ajuda a estabelecer as responsabilidades de cada parte.

Como a tecnologia ajuda as empresas de eventos

Um dos desafios das empresas de eventos é administrar o intervalo entre o recebimento dos clientes e o pagamento dos fornecedores. Casamentos, formaturas e grandes festas costumam ser contratados com meses de antecedência, enquanto as despesas de produção são distribuídas ao longo do período.

A plataforma da MeEventos reúne ferramentas para elaboração de orçamentos, geração de contratos, acompanhamento financeiro, controle de fornecedores e emissão de notas fiscais. O sistema também disponibiliza relatórios de receitas e despesas por evento, conciliação bancária e demonstrações de resultados, conforme os recursos contratados.

Essas funcionalidades ajudam os gestores a identificar compromissos financeiros, acompanhar valores a receber e avaliar os custos envolvidos em cada produção.

Em um contrato de R$ 100 mil, por exemplo, a empresa precisa planejar quanto será destinado a fornecedores, equipes, tributos e demais despesas. Com o acompanhamento das entradas e saídas, é possível ter uma visão mais precisa dos recursos disponíveis e das obrigações futuras.

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A digitalização também pode facilitar a revisão de orçamentos e a análise das condições de parcelamento oferecidas aos clientes. No entanto, ferramentas de controle financeiro não substituem a orientação contábil nem garantem, por si só, o cumprimento das novas exigências fiscais.