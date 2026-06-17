Reforma Tributária sai do departamento fiscal e chega à mesa dos CEOs

Durante muitos anos, a discussão tributária esteve concentrada em departamentos fiscais, escritórios de advocacia e áreas de compliance. Agora, esse cenário mudou. Com a implementação da Reforma Tributária, o tema passou a ocupar espaço nas reuniões de diretoria, conselhos administrativos e no planejamento estratégico das empresas brasileiras.

Mais do que uma mudança na forma de recolher impostos, a reforma representa uma transformação estrutural capaz de impactar diretamente competitividade, capital de giro, precificação, governança e crescimento empresarial.

Esse será um dos principais temas debatidos durante o BMS Leaders Table São Paulo, encontro que acontece no dia 18 de junho, no W Hotel, reunindo CEOs, CFOs, empresários, executivos e especialistas para discutir os desafios e oportunidades que surgem com a nova realidade tributária brasileira.

A mudança de comportamento das empresas acontece porque a simplificação prometida pela reforma virá acompanhada de uma nova exigência operacional. Questões como revisão de contratos, monitoramento de fornecedores, reorganização de processos internos e integração entre áreas como financeiro, jurídico, compras, recursos humanos e tecnologia passam a desempenhar papel decisivo na adaptação ao novo sistema.

Para especialistas, a discussão já não se resume à carga tributária. O foco agora está na capacidade das empresas de se anteciparem às mudanças, reduzirem riscos e transformarem adequação regulatória em vantagem competitiva.

Segundo Rubens Tavares, CEO da BMS Consultoria Tributária e idealizador do BMS Leaders Table, muitas organizações ainda não compreenderam a dimensão estratégica da transformação em curso.

“A Reforma Tributária não vai punir quem paga mais impostos. Ela vai penalizar quem demorou a se organizar. A vantagem competitiva estará com as empresas que conseguirem transformar adaptação em estratégia antes dos concorrentes.”

Além da reforma, o encontro abordará temas que vêm influenciando diretamente o ambiente de negócios, como geopolítica, cenário econômico, eleições e tendências de mercado. A programação contará com a participação de nomes relevantes do setor empresarial e econômico, promovendo um ambiente de troca de experiências e construção de soluções práticas para o futuro corporativo.

A iniciativa faz parte de uma série de fóruns promovidos pela BMS Consultoria Tributária em diferentes estados brasileiros. O objetivo é desmistificar o tema, traduzindo conceitos técnicos para uma linguagem acessível aos tomadores de decisão e apresentando um verdadeiro plano de ação para que as empresas compreendam o que fazer, como fazer e quando agir durante a transição tributária.

O BMS Leaders Table consolidou-se como um dos principais espaços de debate entre lideranças empresariais do país, reunindo ao longo de sua trajetória nomes como Henrique Meirelles, Mário Sérgio Cortella, Bernardinho, Arthur Igreja e o ministro Luiz Fux.

Para Rubens Tavares, a Reforma Tributária será lembrada não apenas pela mudança na legislação, mas pelo impacto que terá na forma como as empresas se organizam e competem.

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Em um cenário de transformação econômica acelerada, a capacidade de adaptação tende a se tornar um dos principais diferenciais competitivos das organizações brasileiras.