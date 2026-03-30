Sem improviso: como PMEs de eventos estão vencendo a desorganização 

Caroline Jardim - Especial para o Estado de Minas

No Brasil, 48% dos pequenos negócios fecham por falta de gestão estruturada e controle financeiro, segundo a Pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios do Sebrae. O cenário é comum em setores criativos como buffets, assessorias de eventos e decoração, onde muitos empreendimentos começam de forma informal, a desorganização ainda é um obstáculo recorrente.

Nesse cenário, a MeEventos, plataforma mineira de gestão para empresas do setor, registrou crescimento de 60% em 2025 e faturamento de R$ 5,8 milhões. A empresa afirma já ter gerenciado mais de 200 mil eventos e atender cerca de 2 mil negócios em todo o país e atrai principalmente pequenos negócios que precisam organizar propostas, equipes, contratos e pagamentos sem depender de planilhas ou improviso.

A solução é do primeiro contato com o cliente ao pós-evento, com funcionalidades como envio automático de orçamentos, checklists, área exclusiva para clientes e integração de cobranças por Pix, boleto e cartão. A MeEventos também possui o DataEventos, ferramenta de inteligência de dados que traz tendências e dados sobre o setor de eventos.

“O que estamos vendo é um movimento do mercado em busca de previsibilidade: menos planilhas soltas, menos improviso e mais controle real do que está acontecendo. Nosso crescimento vem justamente da oferta de uma gestão centralizada, onde você coordena equipes, contratos, pagamentos, fornecedores e tudo o que um evento precisa em uma só plataforma. Não ficam pontas soltas”, comenta Tiago Ferreira, CEO da MeEventos.

Gestão de bastidores

Diferente de plataformas de venda de ingressos como a Sympla, a MeEventos atua nos bastidores do evento, oferecendo controle total da operação. A digitalização também aumenta a segurança jurídica e operacional, ao formalizar fornecedores e integrar dados de desempenho por região e serviço.

Na frente de produto, a MeEventos destaca como um sucesso entre os clientes o lançamento da carteira digital MeZy, que permite cobranças automáticas e recorrentes. “A cobrança automática reduz a inadimplência e dá segurança financeira para quem realiza o evento. Nossa carteira digital acaba com a dor de cabeça que é checar e cobrar pagamentos”, explica o CEO. A plataforma também ampliou sua capacidade de integração com outros sistemas ao criar uma Interface de Programação de Aplicações (API) oficial.

Além dos números, Tiago ressalta que a MeEventos quer deixar um legado de profissionalização no mercado. “Temos atuado ativamente na profissionalização do setor por meio de iniciativas que democratizam o conhecimento em gestão”, diz o CEO, lembrando do MeAcademy, que inclui uma série de conteúdos gratuitos no YouTube e a realização de eventos educativos sobre administração e operação de eventos com o intuito de elevar o nível de entrega do setor como um todo.

Para 2026, a estratégia é ambiciosa, mas alinhada com a trajetória recente da empresa: manter um crescimento constante e sustentável, com objetivo de aumentar em 55% o número de clientes. No plano comercial, a MeEventos planeja reforçar a presença em feiras e eventos do setor para ampliar visibilidade e capilaridade. E, no produto, o foco será em automação e inteligência artificial, para reduzir tarefas repetitivas, e em ESG, para apoiar a sustentabilidade do setor. “A plataforma permitirá, por exemplo, a consulta e validação de fornecedores confiáveis, ajudando a montar uma cadeia de contratação mais responsável e transparente”, comenta Tiago.

O ecossistema de inovação MeHub, segundo o CEO, também terá um papel importante nessa evolução. A empresa pretende lançar três novas soluções de alto impacto ao longo do próximo ano, entre elas uma funcionalidade de reconhecimento facial para controle de equipes em eventos, uma demanda frequentemente apontada por clientes que buscam mais segurança operacional.

“Queremos que o mercado brasileiro veja o setor de eventos como sinônimo de profissionalismo. Hoje, em cada dez eventos realizados no país, um é da MeEventos”, conclui Tiago Ferreira.

Da planilha ao sistema integrado

A digitalização já faz parte da rotina de empresas do setor. A decoradora Kéfhane Costa, fundadora da Maria Decor em Conta (MDC), afirma que a adoção de um sistema de gestão foi decisiva para organizar o crescimento do negócio. A empresa, especializada em decoração de casamentos, atende atualmente entre 30 e 50 casais por dia. Antes, o controle era feito por planilhas.

“Com o tempo, percebi que gerenciar tudo manualmente estava ficando muito mais difícil”, conta Kéfhane, que é também diretora da MDC.

Kéfhane Costa, da Maria Decor em Conta Divulgação

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Segundo ela, a centralização de documentos e assinaturas trouxe mais segurança nas negociações. “Ter esse respaldo jurídico dentro da plataforma traz mais segurança para a negociação. É um diferencial para nós e para os casais”, finaliza.