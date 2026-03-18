Quarta edição do Minas Summit espera reunir 13 mil pessoas em BH

Caroline Jardim - Especial para o Estado de Minas

Belo Horizonte se prepara para receber, nos dias 17 e 18 de junho, o maior evento de inovação corporativa de Minas Gerais, organizado pela FCJ Venture Builder. O Minas Summit 2026 em sua quarta edição, com o tema O Futuro é Agora, ocupará os três andares do BeFly Minascentro e espera reunir 13 mil participantes ao longo dos dois dias de evento - a edição anterior somou 10 mil pessoas. Serão mais de 100 stands de exposição, 2 mil fundadores de startups, 750 empresas participando de rodadas de negócios e a projeção de atingir R$ 100 milhões em negócios e parcerias.

“Mais do que um evento, o Minas Summit é um movimento. Hoje ele se consolida como o maior encontro de inovação corporativa de Minas Gerais, gerando oportunidades para o surgimento de novas ideias e conexões entre empresas, startups e investidores. O foco é reunir todo mundo, porque é somando forças que vamos avançar no ecossistema de inovação”, afirmou Weber Rangel, diretor de marketing da FCJ Venture Builder.

“O Minas Summit é importante para a integração dos ecossistemas de inovação. Temos mais de R$ 600 milhões em investimentos via editais, e é com eventos como o Minas Summit que fazemos esses editais acontecerem. É um espaço para levar a política pública para quem de fato precisa, uma união de quem faz a política pública acontecer. É de lá que saem muitos dos melhores projetos aprovados em programas como Compete Minas, Come to Minas e Seed. Estamos com muitas oportunidades”, afirmou Hicaro Lima, superintendente de Inovação Tecnológica na Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais.

Três andares, sete palcos

No primeiro andar, o visitante encontra o coração estratégico do evento. O Palco Praça da Liberdade SAP, instalado no Grande Teatro com capacidade para 1.470 pessoas, concentra recebe os considerados grandes painéis sobre inovação corporativa, com presenças como Matt Montenegro a Arthur Rufino. Ainda no primeiro andar, o Palco Casa do Baile será dedicado à Inteligência Artificial aplicada a negócios, explorando desde a ética e a regulamentação até aplicações concretas que estão gerando receita.

O Palco Praça Sete, com a chancela do BHTEC, abrigará a trilha de Ciência e Tecnologia. O Palco Mercado Central receberá discussões sobre inovação na siderurgia, mineração e indústria. E o Palco Lagoa da Pampulha terá dupla vocação: no primeiro dia, a programação será de Cibersegurança; no segundo, o espaço se transforma no Miles Summit, dedicado a health techs, startups da área da saúde. O Palco Santa Tereza celebrará as comunidades brasileiras de inovação. E, o Palco Mineirão, o Innovation Race, competição de startups do evento, combinada com sessões de rápidas de negócios (speed dating) entre startups e corporações.

O segundo andar será reservado para feira do Minas Summit 2026, com stands espalhados por todo o pavimento. O terceiro andar é uma novidade desta edição: um pavimento inteiro destinado à indústria de games, com stands de produtores brasileiros, espaço para palestras e pitchs de desenvolvedores para investidores.

Innovation Race

O antigo Startup Race, agora é chamado de Innovation Race, é um programa de desenvolvimento que conecta startups ao ecossistema de investidores, mentores e grandes empresas que orbitam o Minas Summit. Os finalistas ganham exposição direta a mais de 100 fundos de investimento e corporate ventures presentes no evento. A premiação para o melhor colocado pode chegar a R$ 50 mil.

A área VIP do Minas Summit 2026 ganha uma nova dimensão com a parceria com A Mesa, clube exclusivo focado em executivos c-Level. Com capacidade para 800 pessoas, o VIP Lounge será o ponto de convergência entre palestrantes, painelistas, autoridades e convidados. É o espaço onde as conversas que acontecem entre os bastidores e que muitas vezes definem os negócios mais relevantes encontram ambiente propício.

O Minas Summit posiciona Belo Horizonte como referência nacional em turismo de negócios e inovação. Estão previstas caravanas de outras cidades mineiras e outros estados. “A parceria com governo e municípios garante a mobilização de dezenas de cidades do interior, conectando ecossistemas regionais e estimulando a economia local. A dimensão social se materializa na distribuição de centenas de ingressos gratuitos para estudantes de escolas públicas, técnicas e universidades, além do apoio ao programa Startups da Quebrada, que fomenta o empreendedorismo em comunidades e periferias", afirma Rangel.

A FCJ é uma multinacional de venture builder no Brasil. Possui em seu portfólio mais de 50 venture builders, 343 startups e 1.611 investidores conectados à sua rede global, com presença na América Latina, Estados Unidos e Europa. É patrocinadora oficial da 10ª temporada do Shark Tank Brasil.

Serviço

Evento: Minas Summit 2026 O Futuro é Agora (4ª Edição)

Data: 17 e 18 de junho de 2026

Local: BeFly Minascentro Av. Augusto de Lima, 785, Centro, Belo Horizonte/MG

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Site: www.minassummit.com.br