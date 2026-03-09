Cientista da computação mineiro leva alerta de fraude com IA para o SXSW

A Unico, uma rede referência em verificação de identidade, participa do SXSW 2026, um dos maiores festivais de criatividade e inovação do mundo, que acontece anualmente em Austin (EUA), com a sessão “Authenticity vs. deepfake: Who validates what’s real?” (“Autenticidade vs. deepfake: quem valida o que é real?”), conduzida por Davi Reis, Tech Advisor da companhia, com trajetória em Minas Gerais.

Mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Davi foi um dos integrantes da Akwan, adquirida pelo Google em 2005 para estabelecer seu centro de engenharia em Belo Horizonte. Ali, foi responsável pela monetização de redes sociais, como o Orkut e o Google+, e criou o algoritmo Google Pigeon, melhorando a busca para bilhões de pessoas ao redor do mundo. Em 2014 fundou a startup Worldsense, explorando o nascente espaço de grandes modelos de linguagem, e posteriormente atuou como CTO na Loggi, reinventando a logística no Brasil. Atualmente, como Tech Advisor na Unico, Davi utiliza sua vasta experiência para arquitetar soluções de ponta em verificação de identidade e segurança de dados.

A sua palestra no SXSW aborda um dos temas centrais da economia digital, ou seja, quem valida o que é real em um ambiente em que a Inteligência Artificial (IA) já replica rostos, vozes e comportamentos com alto grau de precisão. A sessão acontece no dia 16 de março de 2026, das 10h às 11h (CT), no Hilton Austin Downtown, sala 412, integrando a programação oficial do SXSW.

O debate ocorre em meio ao crescimento exponencial de conteúdos sintéticos. Segundo levantamento da Unico, as tentativas de ataques de fraude sofisticada cresceram 1.082% em 2025, na comparação com o ano anterior. O avanço atinge principalmente setores como serviços financeiros, varejo online e plataformas de apostas, nos quais o impacto financeiro e reputacional é direto.

"A fraude online deixou de ser um risco secundário para se tornar um desafio central de negócio. Em 2025, vimos fraudadores escalarem suas operações com IA e deepfakes, exercendo uma pressão sem precedentes sobre as empresas digitais. Com o aumento da sofisticação das ameaças, as organizações precisam repensar urgentemente como protegem a confiança, seus usuários e o compliance”, alerta Davi.

Nesse contexto, a tecnologia de prova de vida (liveness) passa a atuar como principal camada de defesa para garantir que há um humano real e presente na interação. É essa expertise da Unico que será compartilhada no SXSW, com um mergulho profundo em como os fraudadores estão agindo para burlar controles e sistemas. A tecnologia age contra ataques extremamente robustos por meio de uma análise multicamada, combinando fatores como biometria, sinais comportamentais, temperatura corporal e dados do dispositivo.

“No Brasil o mercado financeiro se digitalizou muito cedo e de forma massiva, criando serviços extremamente convenientes, mas também alvos para os novos fraudadores digitais. É nesse contexto de liderança global em volume e sofisticação de fraudes que a Unico surgiu como solução. Os aprendizados dessa jornada nos qualificam a estar no palco de um dos maiores festivais de inovação do mundo, compartilhando como Governos, empresas e outros agentes podem se proteger da ameaça dos deepfakes”, complementa o executivo.

Em 2025, a Unico realizou mais de 1,5 bilhão de autenticações de identidade e atingiu a máxima histórica de aderência, com 99,98% de precisão. Atualmente, opera em 23 países, com mais de 500 funcionários no mundo. A empresa também passou a oferecer um modelo de “seguro de identidade”, com cobertura de até US$ 4 mil para apoiar usuários em casos de comprometimento de identidade digital.

Com participação no SXSW desde 2023, a companhia reforça neste ano sua atuação global e se posiciona como elo de confiança da sociedade digital, além de infraestrutura crítica para a sustentabilidade da economia.