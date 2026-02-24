Demanda por eficiência fortalece mercado de IA no setor jurídico

Caroline Jardim - Especial para o Estado de Minas

A pressão por eficiência e previsibilidade levou o setor jurídico a acelerar a adoção de Inteligência Artificial (IA) como ferramenta de gestão. Dados do Generative AI in Professional Services Report 2025, da Thomson Reuters, mostram que 26% das organizações jurídicas já utilizam IA generativa em larga escala, enquanto 78% dos profissionais enxergam a tecnologia como eixo central da atividade nos próximos cinco anos. Nesse ambiente de inovação, cresce a demanda por governança algorítmica e uso estratégico de dados. É nessa frente que a startup ForeLegal aposta: sua solução de inteligência jurídica reduz em até 80% as rotinas operacionais e elevar em cerca de 50% a geração de novos negócios. Com a expansão do mercado, a legaltech registrou alta de 50% no faturamento em 2025 e projeta avanço de 80% em 2026.

Diferente de softwares tradicionais de gestão, a solução da empresa combina tecnologia proprietária com um modelo consultivo que inclui treinamentos de liderança, apoiando clientes na transformação estrutural de suas operações. A plataforma conecta diferentes fontes de informação, padroniza dados e gera insights automáticos que ajudam as empresas a acompanhar desempenho, identificar riscos e orientar prioridades, com potencial de reduzir em até 80% as atividades operacionais e impulsionar em cerca de 50% a geração de novos negócios.

“A ForeLegal atua para resolver uma das principais dores do mercado jurídico, que é a gestão. A partir da interoperabilidade entre soluções e da automação de insights, conseguimos transformar dados em informações estratégicas para a tomada de decisão de conselhos e lideranças jurídicas, além de apoiar a mitigação de riscos”, afirma a CEO da ForeLegal, Celina Salomão.

Com foco em clientes de médio e grande porte, incluindo grandes escritórios e departamentos jurídicos corporativos, a ForeLegal também atua na produção de estudos e análises baseadas em dados judiciais, contribuindo para discussões regulatórias. Entre as iniciativas recentes, a executiva da ForeLegal participou de agenda no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em Washington D.C., apresentando estudos sobre o uso de IA aplicada ao regulatório e ESG, com foco em eficiência na gestão pública.

Outra novidade é que a ForeLegal agora tem acesso estruturado a dados públicos do Judiciário, sendo uma das poucas empresas privadas formalmente habilitadas pelo CNJ a consumir as bases nacionais por meio de API. Esse avanço representa uma nova etapa na integração entre o setor público e o mercado, permitindo um uso mais qualificado e transparente das informações jurídicas disponíveis.

A ForeLegal faz parte do portfólio da Aleve LegalTech Ventures S/A, única venture builder especializada em legaltechs no Brasil. A CEO da Aleve, Priscila de Oliveira Spadinger, enfatiza que a solução se torna essencial em um contexto em que lideranças e conselhos corporativos buscam modelos em que a adoção tecnológica impulsione a eficiência sem comprometer a segurança e o compliance.

“Não basta automatizar tarefas, é preciso garantir qualidade dos dados e clareza de métricas para que a tecnologia gere decisões melhores, e não apenas velocidade. Mais do que automação, a era da IA é sobre governança e dados bem tratados. A ForeLegal entrega isso com tecnologia e método, e por isso é tão estratégica para o momento que estamos vivendo”, afirma Priscila.