Do bloco ao banco: como proteger seu dinheiro digital no carnaval

Caroline Jardim - Especial para o Estado de Minas

O carnaval é tradicionalmente um dos períodos de maior movimentação financeira do país, mas nos últimos anos o risco para o folião mudou de patamar. Com o uso intenso de meios de pagamento eletrônicos, aglomerações e o uso constante do celular para fotos transforma a festa em um ambiente especialmente favorável para golpes digitais. O foco migrou do simples furto de aparelhos para a invasão de ecossistemas financeiros completos que hoje residem dentro dos smartphones.

“Hoje o celular é ao mesmo tempo carteira e cofre. Um aparelho furtado desbloqueado ou com notificações visíveis permite que golpistas acessem contas e investimentos em minutos. O carnaval é o cenário ideal para o que especialistas chamam de "fraude de oportunidade". Golpes com maquininhas adulteradas e phishing de última hora crescem justamente enquanto o celular ainda está no bolso do usuário”, alerta Fabrício Ikeda, diretor de Parcerias da FICO.

Para curtir a folia sem sustos, a FICO, empresa especializa em análises preditivas e ciência de dados, elaborou 10 recomendações essenciais para proteger seu celular, suas contas e seu dinheiro, combinando segurança digital e cuidados físicos.

10 dicas para um carnaval sem prejuízos financeiros

Atenção ao "visor cego": ao efetuar pagamentos para vendedores ambulantes, nunca aproxime seu cartão ou celular se o visor da maquininha estiver danificado, coberto ou desligado. Exija ver o valor antes de confirmar.

O golpe do reencontro: se for furtado, desconfie de qualquer SMS posterior informando que seu celular foi "localizado pelo iCloud ou Google". É um phishing para roubar suas credenciais de acesso e desbloquear o aparelho remotamente.

Invisibilidade de notificações: desative a pré-visualização de mensagens (SMS e e-mail) na tela bloqueada. Isso impede que fraudadores vejam códigos de recuperação de senha sem precisar desbloquear o celular.

A "lei dos 15 minutos": o tempo de reação é decisivo. Tenha anotado em local físico o IMEI do aparelho e o contato de emergência do seu banco e corretora para bloqueio imediato em caso de perda ou roubo.

Cuidado com QR codes de "última hora": evite comprar ingressos ou abadás escaneando QR Codes em redes sociais ou cartazes de rua. Eles podem direcionar para páginas falsas que clonam dados do cartão.

Barreiras biométricas: certifique -se de que o acesso a aplicativos financeiros e de e-mail de recuperação exija biometria facial ou digital, nunca apenas a senha do aparelho. E nunca use a mesma senha da tela para os apps.

Não entregue o cartão: em pagamentos físicos, nunca deixe o vendedor inserir o cartão por você. Ele pode observar sua senha ou trocar o cartão por um idêntico de outra pessoa.

Modo rua e limites pix: reduza seus limites diários de transferência durante os dias de festa. Use funcionalidades de "zona segura" que bloqueiam apps de banco fora da rede wi-fi de sua casa.

Blindagem de investimentos: se você possui investimentos em corretoras, considere ocultar ou desinstalar temporariamente esses aplicativos durante os dias de bloco ou utilizar pastas protegidas e ocultas disponíveis em alguns sistemas operacionais.

Aproveite a inteligência artificial: dê preferência a instituições que utilizam biometria comportamental e análise em tempo real. A tecnologia atua em milissegundos e detecta se um gasto foge do seu perfil habitual, bloqueando a fraude antes mesmo que você perceba.






