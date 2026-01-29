Plataforma de gestão da mineira Sankhya é estratégica no Grupo Fornecedora

Caroline Jardim - Especial para o Estado de Minas

O setor de máquinas e equipamentos no Brasil enfrentou desafios significativos nos últimos anos, refletindo o ambiente macroeconômico e a desaceleração de investimentos em determinados períodos. Ainda assim, dados da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) indicam uma recuperação gradual do setor, impulsionada principalmente por projetos de infraestrutura, pela retomada seletiva de investimentos e pela força do agronegócio. Neste contexto de retomada, a integração da tecnologia aos processos é parte de uma estratégia de crescimento sustentável e de longo prazo.

“O mercado de máquinas e caminhões ainda preserva práticas muito tradicionais, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. A digitalização dos processos comerciais e a adoção de ferramentas de gestão se tornaram diferenciais importantes para apoiar a tomada de decisão e garantir maior eficiência operacional”, afirma Guilherme Ellery, Diretor de Inteligência e Inovação do Grupo Fornecedora.

O Grupo Fornecedora mantém sua atuação consolidada no Nordeste, contando com oito unidades de negócio nessa região, além de operações nos estados de São Paulo, Espírito Santo, Tocantins e Pará. A empresa emprega aproximadamente 1 mil colaboradores e atua como representante exclusiva de marcas reconhecidas internacionalmente, como CASE Construction, DAF, Dynapac, Hyster-Yale e New Holland, atendendo diferentes demandas dos mercados de construção, transporte rodoviário, indústria e agronegócio.

Nesse contexto, o conglomerado com sete décadas de atuação, tem implementado uma estratégia estruturada de transformação digital. A iniciativa tem como objetivo aprimorar a gestão comercial, aumentar a previsibilidade dos negócios e integrar informações estratégicas, sem perder a proximidade com o cliente — característica histórica da empresa.

Ao longo de sua trajetória, o Grupo Fornecedora sempre buscou evoluir seus processos e incorporar tecnologia às suas operações. Iniciativas anteriores e projetos de modernização contribuíram para o amadurecimento digital da empresa, preparando o terreno para a adoção de uma solução de CRM mais robusta e aderente à complexidade de seus negócios. Em junho de 2024, após um processo criterioso de avaliação de diferentes plataformas, o Grupo implementou o sistema Ploomes, da Sankhya, como ferramenta central para a gestão comercial.

Nascida em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, a Sankhya é uma das principais empresas de tecnologia do Brasil, com uma plataforma completa (EIP - Enterprise Intelligence Platform) que integra soluções de ERP, CRM, gestão de pessoas e vendas. Fundada em 1989, conta hoje com mais de 2.000 colaboradores em 50 Unidades de Negócios pelo Brasil. Recebeu R$425 milhões do GIC em 2020, marcando um dos maiores investimentos no cenário de software de gestão no Brasil. Expandiu seu ecossistema com 10 aquisições estratégicas, consolidando-se como referência em gestão empresarial inteligente e integrada no mercado brasileiro.

Com a adoção do sistema pelo Grupo Fornecedora, cerca de 100 usuários passaram a utilizar a plataforma nas atividades de pré-venda e pós-venda, promovendo maior padronização dos fluxos comerciais, melhor organização da carteira de clientes e mais visibilidade sobre oportunidades de negócio. A centralização das informações permitiu maior controle, rastreabilidade e apoio estratégico à expansão das operações, em um setor que segue em transformação.

“Escolhemos uma plataforma que não apenas resolve os desafios de hoje, mas que oferece a base necessária para sustentar nossa inovação comercial pelos próximos anos, unindo funcionalidade, confiabilidade e praticidade”, destaca Ellery.