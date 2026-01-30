TI, sustentabilidade e inteligência artificial: integração é subutilizada

Caroline Jardim - Especial para o EM

A Kyndryl, empresa global, líder em serviços de tecnologia de missão crítica, em colaboração com a Microsoft, anunciou as conclusões do terceiro Estudo Global do Barômetro de Sustentabilidade, conduzido pela Ecosystm. Ele revela que organizações focadas na integração – aquelas que alinham sustentabilidade com estratégia de negócios, capacitam funcionários e adotam tecnologias avançadas como IA – estão gerando valor empresarial mensurável e impacto duradouro no mundo em rápida mudança de hoje.

"Estamos vendo mais líderes conectando políticas, pessoas e propósito – abraçando insights tecnológicos e Agentes de IA – para gerar impacto e não apenas relatar sobre sustentabilidade", disse Suelen Scorsin, Líder de Cidadania Corporativa na Kyndryl Brasil. "No Brasil, vemos um avanço no alinhamento entre TI e sustentabilidade, mas ainda há espaço para ampliar o uso de IA como motor de decisões ambientais, já que apenas 23% das organizações utilizam IA de forma centralizada para esse fim."

O Estudo Global do Barômetro de Sustentabilidade de 2025 identifica uma mudança decisiva em relação aos anos anteriores: organizações líderes incorporam a sustentabilidade nos processos centrais de negócios para superar seus pares em diferentes regiões e setores. Esses líderes transformam a sustentabilidade em um motor de criação de valor, impulsionando resiliência, competitividade e diferenciação de mercado. No Brasil, 42% das equipes de TI já impulsionam sustentabilidade em toda a empresa, não apenas dentro da TI, um salto em relação a 23% em 2024.

"O Estudo Global do Barômetro de Sustentabilidade de 2025 mostra que mais da metade das principais organizações agora utiliza IA preditiva para antecipar e agir diante dos desafios de sustentabilidade – em vez de apenas rastrear e analisar – tornando a inteligência voltada para o futuro central da estratégia de sustentabilidade", disse Ricardo Davila, GM da Enterprise Partner Solutions da Microsoft.

Principais descobertas no Brasil

Motor Central da Estratégia: 88% das organizações brasileiras consideram sustentabilidade ambiental uma prioridade estratégica; 52% têm iniciativas proativas ou consistentes e apenas 15% incorporaram-na como um fator central de inovação, redução de custos, e resiliência a longo prazo.

Impactos Tangíveis da Sustentabilidade: no Brasil, 57% afirmam que, nos próximos três anos, espera que a IA impacte mais os resultados de sustentabilidade da sua organização fortalendo a governança, as práticas trabalhistas e o impacto na comunidade por meio de decisões mais inteligentes e detecção de riscos.

Adoção Precoce de IA Agente: no Brasil, 37% de todas as organizações estão pilotando ou implantando Agentes de IA para sustentabilidade, com os primeiros adotantes relatando ganhos mensuráveis em economia de custos, inovação e conformidade.

Uso de Dados Ambientais: Monitoramento avançado, mas aplicação limitada. Quase 80% das organizações brasileiras monitoram métricas ambientais de forma centralizada, mas apenas 48% utilizam esses dados para embasar decisões e otimizar resultados, evidenciando uma oportunidade de evolução no uso estratégico das informações para sustentabilidade.

Alinhamento e Maturidade da Sustentabilidade nas Organizações Brasileiras: no Brasil, 92% das organizações relatam alto alinhamento entre as equipes de tecnologia e sustentabilidade, porém apenas 10% têm sustentabilidade integrada ao core do negócio. Os principais motivadores para acelerar a agenda sustentável são a redução de custos operacionais (57%) e o alinhamento com valores da liderança (48%), enquanto a principal barreira segue sendo a dificuldade de mensurar o ROI (57%).



"As organizações hoje têm a oportunidade de superar desafios antigos na ponte entre estratégia e execução", disse Sash Mukherjee, Vice-Presidente de Insights da Indústria da Ecosystm. "A IA Preditiva e a Agente criam um sistema de ciclo fechado onde o insight encontra a ação. A IA Preditiva antecipa riscos, enquanto a IA Agêntica responde em tempo real, transformando estratégia em execução. Quando tecnologia e estratégia de negócios se alinham, as organizações podem realmente incorporar resultados ambientais mensuráveis nas operações do dia a dia."

Os resultados do estudo estão alinhados com o Relatório de Prontidão Kyndryl de 2025 e reconhecem a integração mais profunda entre sustentabilidade e TI. O Readiness Report revela que 27% das empresas que investem em modernização de TI alcançam benefícios baseados em sustentabilidade por meio de eficiência, inovação, segurança e conformidade, enquanto 22% citam a melhoria da eficiência energética ou sustentabilidade como um resultado crítico para o ROI da transformação digital.

A terceira edição do Estudo do Global Sustainability Barometer, conduzido pela Ecosystm e encomendado pela Kyndryl e Microsoft, reflete as perspectivas de 1.286 líderes empresariais de 20 países e nove grupos industriais. Realizado entre agosto e setembro de 2025, este estudo tem como objetivo fornecer uma visão abrangente de como integração, estratégia e tecnologia estão transformando a sustentabilidade da conformidade para a vantagem competitiva.