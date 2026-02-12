Mercado tech impulsiona economia e emprego em Belo Horizonte

Caroline Jardim - Especial para o Estado de Minas



Impulsionada pelo crescimento acelerado do setor de tecnologia, Belo Horizonte tem se consolidado como um dos principais polos de inovação no mundo, com reflexos diretos na economia e no mercado de trabalho. De acordo com o relatório do Global Tech Ecosystem Index 2025 da Dealroom.co, a capital mineira é o 4º ecossistema de tecnologia que mais cresce no mundo. Segundo a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG), Minas Gerais abriga cerca de 1,4 mil startups e empresas de base tecnológica, e emprega mais de 36 mil profissionais. Desses negócios, 42% estão instalados em Belo Horizonte, o que coloca o município como terceiro com maior número de negócios inovadores no Brasil.



Dentro desse cenário, o San Pedro Valley se destaca como um dos símbolos da inovação mineira. Criado em Belo Horizonte, o ecossistema se tornou a primeira comunidade de startups do Brasil, reunindo hoje mais de 300 empresas. De acordo com levantamento do Itaú BBA, as empresas do ecossistema tech de Belo Horizonte movimentaram cerca de R$ 5,2 bilhões em captações nos últimos cinco anos, evidenciando a maturidade e a atratividade do ambiente de inovação local.



Para a gerente de Recursos Humanos da Group Software, Érika de Castro, o fortalecimento desse ecossistema passa, necessariamente, por ações contínuas de fomento, incentivo à inovação e estímulo à colaboração entre empresas, poder público, academia e comunidades.





“O setor de tecnologia no Brasil vive um momento de consolidação e amadurecimento, impulsionado principalmente por iniciativas de inteligência artificial e automações. As empresas estão em busca de desenvolver soluções sustentáveis, impulsionadas por talentos e troca de conhecimento. Nesse cenário, as comunidades ganham um papel essencial ao acelerar aprendizados e fortalecer o ecossistema de inovação”, afirma Érika.





Encontro de comunidades

No dia 12 de fevereiro, 18h30 às 21h30, a Group Software sedia o primeiro encontro da Comunidade React Native BH, iniciativa que reforça o papel das comunidades como motor do ecossistema tech da capital mineira. Acontece na sede do Group Software, na Rua Santa Catarina, 1.631, 2º andar, Lourdes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O evento reunirá profissionais da área de tecnologia para a troca de conhecimento técnico, networking e conversas sobre carreira, com foco em React Native, frontend e desenvolvimento mobile. O objetivo é fortalecer o ecossistema de tecnologia de Belo Horizonte, incentivar conexões reais entre profissionais e reforçar Belo Horizonte como referência nacional em inovação, tecnologia e desenvolvimento econômico.