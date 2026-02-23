PIX impulsiona transformação digital no transporte público em Minas

Caroline Jardim - Especial para o Estado de Minas

Com mais de 170 milhões de pessoas físicas cadastradas - o equivalente a cerca de 80% da população brasileira - e mais de 6 bilhões de transações realizadas apenas em janeiro de 2026, o PIX consolida-se como um dos principais instrumentos da economia digital no país. O Banco Central também registrou o recorde de 313,3 milhões de transações realizadas em um único dia em dezembro do ano passado, evidenciando a rápida incorporação dos meios de pagamento digitais ao cotidiano da população. Além de evidenciar um hábito de consumo, esse movimento de digitalização cria um ambiente favorável para novas soluções em serviços essenciais, como o transporte público, que passa a incorporar pagamentos digitais para ampliar acesso e segurança no embarque.

Em Minas Gerais, duas cidades acabam de incorporar essa transformação ao sistema de transporte coletivo. Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, passaram a oferecer o pagamento da tarifa por PIX diretamente nos validadores embarcados, por meio da tecnologia desenvolvida pela Empresa 1, centro de inovação em mobilidade urbana. A iniciativa amplia as alternativas ao usuário, que pode escanear um QR Code gerado no momento do embarque e realizar o pagamento de forma imediata, sem necessidade de cadastro prévio ou aplicativo adicional.

Em ambos os municípios, a funcionalidade integra uma estratégia mais ampla de transformação digital do transporte coletivo, que incluiu a implantação da bilhetagem eletrônica e novas modalidades de recarga digital.

Para o diretor da Empresa 1, João Valle, a incorporação do PIX à bilhetagem representa um passo importante na democratização do acesso ao transporte público.“Ao incluir essa opção, facilitamos o pagamento, reduzimos filas e oferecemos mais liberdade para quem utiliza o transporte público”, explica o diretor. “A solução também contribui para uma gestão mais eficiente e transparente dos recursos”, completa.

Segundo ele, a tecnologia integra o sistema de cobrança embarcado aos meios de pagamento instantâneo de forma segura, garantindo rastreabilidade, controle e conformidade com os requisitos operacionais do setor. O modelo também contribui para a redução do uso de dinheiro em espécie, diminui custos operacionais e oferece mais agilidade na prestação do serviço.

Para além do PIX, a digitalização do transporte urbano abre caminho para outras inovações. Sistemas de bilhetagem eletrônica, validadores inteligentes, recargas digitais via QR Code, integração entre modais e gestão centralizada de dados operacionais são algumas das soluções que vêm sendo adotadas para tornar o serviço mais eficiente e transparente. Ao integrar meios de pagamento digitais com plataformas de gestão e certificação de créditos, amplia-se a capacidade de controle, planejamento e combate a fraudes no sistema de transporte público.

A expansão dos pagamentos digitais no transporte coletivo acompanha a tendência observada na economia como um todo: mais conveniência para o usuário, maior segurança nas transações e ganhos de eficiência para gestores públicos e operadores.







Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





