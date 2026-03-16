Três empresas mineiras participam de delegação da ApexBrasil ao SXSW 2026

Caroline Jardim - Especial para o Estado de Minas

As mineiras Dadosfera, Maffia e TecCurar integram o grupo de 20 empresas brasileiras de tecnologia, inovação e economia criativa levadas pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) ao South by Southwest (SXSW) 2026, entre 12 e 18 de março, em Austin (Texas, EUA). A ação marca a retomada da participação da ApexBrasil no festival por meio de uma missão empresarial, com foco em internacionalização, posicionamento e geração de oportunidades concretas no mercado internacional, com atuação concentrada em conteúdo, curadoria e agenda qualificada.

Realizado anualmente em Austin, o SXSW é reconhecido por reunir, em um mesmo ambiente, tecnologia, cultura e indústria criativa. O festival opera como um radar para descoberta de tendências e novos modelos de negócio e concentra programação e networking em áreas como tecnologia, startups, audiovisual, música, games, creator economy e inteligência artificial, atraindo empreendedores, investidores e líderes globais.

Organizada pela ApexBrasil, a Missão Empresarial integra os esforços da Agência para apoiar a internacionalização de empresas brasileiras, com foco em conexões estratégicas e posicionamento em mercados relevantes. A delegação reúne 10 startups e empresas de base tecnológica e 10 negócios da economia criativa, selecionados entre mais de 500 inscritos. Durante o festival, as empresas participarão de uma agenda estruturada com mentorias, curadoria de conteúdo, inteligência de mercado e encontros com potenciais parceiros internacionais.

A programação da Missão começou ainda no Brasil, com um intenso trabalho de preparação das empresas e agendas. Em Austin, as atividades começam com um seminário exclusivo que reunirá a equipe da ApexBrasil e da AZ Collab, consultoria de apoio da missão no SXSW. O encontro reunirá as 20 empresas para alinhamento da programação, orientações práticas e coordenação das agendas de relacionamento e negócios ao longo do festival.

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Inclusão e inovação na missão brasileira ao SXSW

Um dos destaques da delegação de empresas que participará do SXSW 2026 é a INPUT POST, que integrou do Programa Raízes Comex, iniciativa da ApexBrasil em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). A empresa foi reconhecida no Prêmio de Inclusão e Diversidade Racial no Comércio Exterior e carrega uma trajetória que articula inovação, diversidade e inserção internacional. A participação da INPUT POST (Maffia.io) no SXSW reforça como políticas públicas voltadas à inclusão produtiva podem ampliar a competitividade de negócios brasileiros e promover sua presença qualificada em uma das mais relevantes vitrines globais da economia criativa.