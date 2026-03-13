Capital do Texas recebe a Casa Minas durante o festival de inovação SXSW

Caroline Jardim - Especial para o Estado de Minas

Minas Gerais integra pela primeira vez o South by Southwest (SXSW) 2026, um dos maiores festivais de tecnologia, inovação e economia criativa do mundo, realizado há 40 anos em Austin, capital do Texas, nos Estados Unidos.

A presença do estado no evento será marcada por duas frentes principais: o Minas Day, dedicado a debates sobre inovação e desenvolvimento econômico, e a Casa Minas, espaço criado para apresentar ao público internacional a diversidade cultural, a criatividade e as oportunidades de investimento em Minas Gerais.

A participação mineira no evento começa no sábado (14/3) com o Minas Day, dia dedicado a conferências sobre temas relevantes para o mundo da tecnologia e nos quais o estado tem protagonizado avanços importantes nos últimos anos.

Quatro painéis do Governo de Minas integram a programação oficial do SXSW, promovendo diálogos entre representantes de instituições mineiras e de grupos globais de tecnologia.

Os debates no Minas Day abordarão temas como transição energética, com a participação do CEO da Cemig, Reynaldo Passanezi; minerais estratégicos, com mediação da chefe de gabinete da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge), Vanice Ferreira; tecnologia e inovação, mediado pelo secretário executivo de Desenvolvimento Econômico, Bruno Araújo; e economia criativa.

Além da presença na programação oficial do festival, o Estado inaugura a Casa Minas, para promover encontros, conexões e experiências culturais durante o evento. O espaço foi concebido como um ambiente de convivência, diálogo e troca de ideias, onde a cultura funciona como porta de entrada para oportunidades reais em diferentes setores da economia.

Atrações culturais

A programação cultural reúne diferentes gerações e expressões da arte mineira. A música percorre o legado do Clube da Esquina, com apresentação do guitarrista Toninho Horta, até nomes da cena contemporânea, como Nath Rodrigues, e o músico e produtor Henrique Portugal, além de sets de DJs e outras manifestações da produção cultural atual.

Também estão previstas apresentações de dança e moda com o coletivo Lá da Favelinha, referência em inovação cultural e social em Belo Horizonte, além da exibição de um documentário sobre Milton Nascimento. A programação artística inclui ainda pintura ao vivo do artista Sérgio Iron.

A gastronomia também terá papel central na experiência da Casa Minas. A chef Carol Fadel coordena a programação da cozinha mineira pela manhã, com um café da manhã servido diariamente com pão de queijo, bolos caseiros e quitandas tradicionais.

No almoço, o chef Yves Saliba apresenta pratos que traduzem a diversidade da culinária mineira em versões contemporâneas. A experiência inclui ainda degustações de queijos artesanais, cafés especiais, cachaças e vinhos produzidos no estado, além de referências da tradicional cultura de boteco.

Localizada próxima ao complexo da Paramount, um dos polos mais movimentados do SXSW, a Casa Minas terá capacidade para cerca de 400 pessoas e funcionará diariamente com programação cultural, painéis, encontros empresariais e experiências gastronômicas.

Inovação, criatividade e negócios

A programação da Casa Minas reúne painéis sobre oportunidades de investimentos no estado, infraestrutura e inteligência artificial. Esses momentos contarão com a participação do diretor de Gestão e Novos Negócios da Invest Minas, Gustavo Garcia, do secretário de Estado Adjunto de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, Pedro Calixto, e da secretária de Estado de Cultura e Turismo, Bárbara Botega.

“Minas Gerais tem uma capacidade única de unir tradição e inovação. Nossa cultura é uma porta de entrada poderosa para o mundo conhecer também o nosso potencial econômico, tecnológico e criativo. A Casa Minas nasce justamente com esse propósito: criar conexões e mostrar que Minas está preparada para dialogar com os grandes temas do futuro”, afirma a secretária.

“Nosso estado já tem o segundo maior ecossistema de startups do Brasil, e com programas como o Novo Seed e Compete Minas, estamos potencializando ainda mais a competitividade no setor de inovação”, destaca o secretário Executivo de Desenvolvimento Econômico, Bruno Araújo.

Sebrae Minas leva 15 startups mineiras

O Sebrae Minas é o organizador da principal Imersão para Negócios Inovadores do Estado de Minas Gerais na SXSW 2026. A iniciativa integra a estratégia Sebrae Open voltada ao fortalecimento dos ecossistemas de inovação e apoio à internacionalização de startups mineiras. São 15 no total: 4artz, Agnosi, Arkmeds, BigLink, Biofy Technologies, Colibri Interfaces, Coodesh, Digital Grid, ImoTools, Neft, Overdube Consultoria, Prevsempre, Recrutei, Sapiens.Agro, UP Vendas.

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O Sebrae MG arca com hospedagem, ingressos e participação no Programa de Aceleração Base Camp, da Hiker Ventures. A imersão inclui acesso ao evento, participação na Casa Minas e participação em programa de aceleração até dezembro de 2026.