Enquanto o mundo esfria, Brasil bate recorde de interesse no SXSW

Dados do Google revelam que a busca pelo festival de inovação cresce sem parar no país, atingindo o maior pico da história em 2025

JR
João Renato Faria
JR
João Renato Faria
Repórter
09/03/2026 14:18 - atualizado em 09/03/2026 14:20

Um robô humanoide simboliza a inovação tecnológica em destaque no South by Southwest (SXSW), evento que atrai crescente interesse brasileiro. crédito: SUZANNE CORDEIRO / AFP

Enquanto o interesse global pelo South by Southwest (SXSW) apresentou sinais de esfriamento em 2025, no Brasil o cenário é exatamente o oposto. Dados históricos do Google Trends, plataforma que monitora as buscas no site, mostram que a curiosidade do brasileiro pelo principal festival de inovação do mundo não para de crescer, registrando aumento contínuo a cada nova edição nos últimos cinco anos.

A análise da série histórica revela uma escalada impressionante: o volume de buscas pelo termo "SXSW" em março saltou de apenas 14 pontos em 2021 para 100 pontos em 2025 (o teto máximo da plataforma). Essa curva ascendente ininterrupta coloca o Brasil em uma posição de destaque e confirma a percepção de quem frequenta Austin (Texas): a delegação brasileira está cada vez maior.

Em 2024, o Brasil enviou a segunda maior delegação internacional para o evento, com cerca de 2.500 participantes credenciados, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Embora o número de painéis com palestrantes brasileiros tenha apresentado uma leve queda de 22 em 2024 para 18 em 2025, o engajamento do país permanece alto, impulsionado pela busca incessante por inovação e novas conexões de negócios, mesmo diante de desafios como a alta do dólar.

Um selo de atualização

Para o mercado brasileiro, participar do SXSW tornou-se um verdadeiro selo de atualização profissional. O evento é visto como uma oportunidade única para absorver tendências globais em tecnologia, cultura e marketing antes que elas se popularizem. Grandes empresas, como Itaú e Publicis Groupe, investem em delegações e ativações de marca, como as "casas" temáticas — a exemplo da SP House —, que funcionam como embaixadas de negócios e networking para os brasileiros em Austin.

Essa presença maciça transformou a participação brasileira de meramente passiva para ativamente influente. O país não apenas consome conteúdo, mas também exporta ideias, fecha parcerias e se posiciona como um player criativo e inovador no palco mundial. O SXSW, portanto, deixou de ser uma aposta e se tornou uma data fixa no calendário estratégico do ecossistema de inovação do Brasil.

Este conteúdo foi gerado e revisado por inteligência artificial, sob supervisão humana, e pode conter imprecisões.

