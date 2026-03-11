Assine
TRAJETÓRIA

Consube aposta em tecnologia para acelerar crescimento no agronegócio

Empresa investe na ampliação da capacidade industrial com nova unidade de processamento de fosfatados, com investimentos estimados em R$ 1,5 milhões

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
11/03/2026 17:14

Unidade da Consube Agropecuária, em Minas
Unidade da Consube Agropecuária, em Minas crédito: Divulgação

Caroline Jardim - Especial para o Estado de Minas

Fundada em 1993, em Uberaba (Triângulo Mineiro), a Consube Agropecuária construiu uma trajetória de crescimento consistente no agronegócio brasileiro. Criada pelo engenheiro agrônomo Vicente Paulo Machado, natural de Guapé (Sul de Minas), a companhia nasceu em uma estrutura modesta, operando inicialmente com apenas um caminhão por mês. Três décadas depois, a empresa alcança uma operação robusta, movimentando mais de 200 caminhões por dia em períodos de safra.

Localizada no Distrito Industrial III de Uberaba, considerado o maior pólo químico de fertilizantes da América Latina, a Consube consolidou sua atuação na comercialização de fertilizantes e nutrição animal, com foco em qualidade, confiabilidade e relacionamento de longo prazo com clientes e parceiros. Atualmente, a companhia é administrada por Rodrigo Penha Machado e mantém parceria estratégica com a Mosaic, líder global do setor.

A Consube atua nos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além de presença internacional no Paraguai. Sua base comercial supera 13 mil clientes, com cerca de 4 mil ativos. No último exercício, a empresa registrou crescimento de 5%, sustentado por uma estrutura organizacional eficiente e foco em melhoria contínua.

“Nosso crescimento sempre foi pautado por consistência, relacionamento e qualidade na entrega. Construímos uma base sólida ao longo dos anos e seguimos investindo para sustentar essa trajetória”, afirma Rodrigo Penha Machado, administrador da Consube.

A adoção das soluções da Sankhya - empresa de tecnologia com uma plataforma considerada completa (EIP - Enterprise Intelligence Platform) ao integrar soluções técnicas, gestão de pessoas e venda -  faz parte da estratégia de modernização da gestão e fortalecimento da governança corporativa da companhia. “A parceria entre a Consube e a Sankhya marca um novo capítulo no agronegócio de Uberaba, conectando todas as áreas da empresa em uma plataforma única e inteligente, que garante dados confiáveis e decisões em tempo real”, afirma Vinícius Araújo, gestor da Sankhya Triângulo Mineiro.

A decisão pela plataforma foi motivada pela necessidade de maior eficiência operacional, integração de processos e acesso a informações gerenciais mais confiáveis para a tomada de decisão. A empresa também investe na ampliação da capacidade industrial, com a montagem de uma nova unidade de processamento de fosfatados, com investimentos estimados em R$ 1,5 milhão.

“Estamos investindo em tecnologia, processos e infraestrutura para elevar nosso nível de governança e preparar a empresa para uma nova fase de crescimento estruturado”, destaca Machado.

A estratégia de expansão nacional inclui o fortalecimento da marca como especialista em gesso agrícola e enxofre, além da busca por novas parcerias estratégicas para ampliar o portfólio e a competitividade. A companhia também desenvolve novas linhas de fertilizantes e suplementos para alimentação animal, atualmente em fase de testes e validação técnica.

A Consube investe ainda no desenvolvimento do time, com capacitação técnica e gerencial por meio da Universidade Corporativa Sankhya. “Nosso time é parte central da estratégia. Queremos garantir que as pessoas tenham as competências necessárias para operar em um ambiente cada vez mais digital, integrado e orientado a dados”, afirma Queiroz.

Com a ampliação do uso de tecnologia, a empresa espera reduzir retrabalhos, otimizar custos, aumentar produtividade e acelerar a tomada de decisão, sustentando a escalabilidade do negócio. “Acreditamos que a tecnologia será um dos principais motores de eficiência e crescimento nos próximos anos”, conclui o executivo da Consube.

