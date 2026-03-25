Startup cria solução para automatizar a elaboração de orçamentos com IA

Caroline Jardim - Especial para o Estado de Minas

A Dynadok, startup fundada por mineiros e especializada na automação de validação de documentos por inteligência artificial (IA), acaba de realizar um spin-off que dá origem à empresa Dynaquote, focada na automatização da elaboração de orçamentos comerciais. O novo negócio surge com a proposta de reduzir o tempo gasto na resposta a pedidos de cotação, uma etapa considerada crítica para empresas que lidam com grande volume de solicitações. Segundo a companhia, a tecnologia permite transformar solicitações recebidas por e-mail (em formatos como PDF, Word, Excel ou texto) em propostas estruturadas em poucos segundos. Em processos manuais, essa atividade pode levar horas ou até dias.

Um dos gargalos na elaboração dos orçamentos é a utilização pelos clientes de nomenclaturas distintas das adotadas internamente pelos fornecedores, o que exige interpretação manual para identificar os produtos corretos. “Os orçamentos também demoram para serem feitos devido à quantidade de itens, que pode atingir centenas”, afirma Willian Valadão, CEO da Dynadok. De acordo com a empresa, o sistema opera de forma contínua, 24 horas por dia, o que reduz o tempo de resposta ao cliente, fator considerado relevante em disputas comerciais em que múltiplos fornecedores são acionados simultaneamente.

Menos burocracia, mais agilidade

A nova empresa foi desenvolvida ao longo de um ano e passou por seis meses de testes em um cliente piloto antes de seu lançamento no mercado. Esse é o quarto negócio criado por Willian Valadão que já idealizou, escalou e vendeu duas startups para empresas de capital aberto: a plataforma de estudos Beduka e a rede social profissional Peixe 30.

A Dynadok e a Dynaquote operam no segmento de Intelligent Document Processing (IDP), uma tecnologia que combina IA e automação para ler, interpretar e validar documentos com alta complexidade. Segundo a consultoria DataIntelo, o mercado de IDP deve representar US$ 26,53 bilhões até 2032, com crescimento anual de 37,5% entre 2024 e 2027.

No Brasil, a tecnologia tem sido adotada principalmente por empresas de setores como educação, construção civil, saúde, celulose, seguros e mineração, onde há áreas que demandam grande controle trabalhista, de fornecedores, validação contratual e compliance documental. “A burocracia é um problema de escala no Brasil, especialmente para empresas que lidam com centenas de fornecedores e precisam conferir milhares de documentos todos os meses", afirma Valadão.

A pesquisa The State of IA, realizada com executivos de diversas partes do mundo pela McKinsey, em 2025, mostra que a maior parte das empresas ainda se encontra nas fases iniciais de expansão do uso da IA. No entanto, há uma curiosidade latente. Cerca de 62% dos entrevistados dizem que suas empresas estão experimentando agentes de inteligência artificial. Além disso, 80% dos executivos afirmam que as companhias têm a eficiência como objetivo das iniciativas de IA.

“A inteligência artificial reduz em 95% o tempo gasto nas análises de documentos, aumentando a produtividade das empresas em até 30%", afirma Valadão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia









