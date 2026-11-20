Tecnologia avança na gestão societária de empresas de capital fechado
Soluções digitais começam a substituir livros físicos, planilhas e processos manuais no controle societário; mercado pode chegar a US$ 16 trilhões até 2030
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Caroline Jardim - Especial para o Estado de Minas
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A tokenização, tecnologia que transforma ativos e registros em representações digitais com rastreabilidade e maior controle, começa a ganhar espaço também na gestão societária de empresas de capital fechado. Um estudo do Boston Consulting Group e ADDX estima que o mercado global de ativos tokenizados poderá movimentar US$ 16 trilhões até 2030. No Brasil, a tendência começa a alcançar empresas que buscam modernizar a governança e substituir processos baseados em livros físicos, documentos dispersos, planilhas e rotinas manuais. Segundo o Mapa de Empresas governo federal, o país possui cerca de 202 mil sociedades anônimas (S.A.), das quais 70,9% são de capital fechado.
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Nesse cenário, a legalfintech brasileira Trustt desenvolveu uma infraestrutura tecnológica e jurídica para digitalizar registros societários e gerenciar participações em ambiente privado. A empresa é uma das investidas da Aleve LegalTech Ventures, gestora de legaltechs (startups do setor jurídico).
Segundo Michel Vitale, CEO da Trustt, muitas empresas ainda administram informações societárias por meio de processos fragmentados, o que dificulta o controle e a rastreabilidade das operações. "Muitas empresas têm estruturas societárias relevantes, mas ainda administram informações sensíveis com processos manuais, documentos fragmentados e baixa rastreabilidade. A nossa função é oferecer tecnologia para que essas estruturas sejam mais organizadas, seguras e eficientes", afirma.
A plataforma organiza a estrutura societária da empresa, realiza a adequação jurídica dos registros e, após a homologação na junta comercial, mantém as informações em ambiente digital privado, com histórico auditável e acesso centralizado. Além da solução voltada para sociedades anônimas, a empresa lançou a Trustt Real Estate, destinada ao setor imobiliário, especialmente para Sociedades em Conta de Participação (SCPs), estrutura bastante utilizada em empreendimentos com múltiplos investidores. Segundo Vitale, o segmento imobiliário reúne ativos de alto valor e demanda mecanismos mais robustos de governança e controle das participações.
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A tecnologia também está sendo utilizada pela Aleve LegalTech Ventures, gestora especializada em venture building de legaltechs e investidora da Trustt. A empresa passa por um processo de tokenização de sua própria estrutura societária. "Utilizar a tecnologia de tokenização da Trustt na própria Aleve, além de elevar nossa governança, só reforça nossa confiança na solução da empresa e demonstra ao mercado como esse modelo pode ser aplicado", afirma Priscila Spadinger, CEO da Aleve LegalTech Ventures.