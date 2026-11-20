Caroline Jardim - Especial para o Estado de Minas

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A tokenização, tecnologia que transforma ativos e registros em representações digitais com rastreabilidade e maior controle, começa a ganhar espaço também na gestão societária de empresas de capital fechado. Um estudo do Boston Consulting Group e ADDX estima que o mercado global de ativos tokenizados poderá movimentar US$ 16 trilhões até 2030. No Brasil, a tendência começa a alcançar empresas que buscam modernizar a governança e substituir processos baseados em livros físicos, documentos dispersos, planilhas e rotinas manuais. Segundo o Mapa de Empresas governo federal, o país possui cerca de 202 mil sociedades anônimas (S.A.), das quais 70,9% são de capital fechado.

Nesse cenário, a legalfintech brasileira Trustt desenvolveu uma infraestrutura tecnológica e jurídica para digitalizar registros societários e gerenciar participações em ambiente privado. A empresa é uma das investidas da Aleve LegalTech Ventures , gestora de legaltechs (startups do setor jurídico).

Segundo Michel Vitale, CEO da Trustt, muitas empresas ainda administram informações societárias por meio de processos fragmentados, o que dificulta o controle e a rastreabilidade das operações. "Muitas empresas têm estruturas societárias relevantes, mas ainda administram informações sensíveis com processos manuais, documentos fragmentados e baixa rastreabilidade. A nossa função é oferecer tecnologia para que essas estruturas sejam mais organizadas, seguras e eficientes", afirma.

A plataforma organiza a estrutura societária da empresa, realiza a adequação jurídica dos registros e, após a homologação na junta comercial, mantém as informações em ambiente digital privado, com histórico auditável e acesso centralizado. Além da solução voltada para sociedades anônimas, a empresa lançou a Trustt Real Estate, destinada ao setor imobiliário, especialmente para Sociedades em Conta de Participação (SCPs), estrutura bastante utilizada em empreendimentos com múltiplos investidores. Segundo Vitale, o segmento imobiliário reúne ativos de alto valor e demanda mecanismos mais robustos de governança e controle das participações.

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A tecnologia também está sendo utilizada pela Aleve LegalTech Ventures, gestora especializada em venture building de legaltechs e investidora da Trustt. A empresa passa por um processo de tokenização de sua própria estrutura societária. "Utilizar a tecnologia de tokenização da Trustt na própria Aleve, além de elevar nossa governança, só reforça nossa confiança na solução da empresa e demonstra ao mercado como esse modelo pode ser aplicado", afirma Priscila Spadinger, CEO da Aleve LegalTech Ventures.