Como imóveis e ações podem se tornar ativos digitais negociáveis no Brasil

Caroline Jardim

Especial para o Estado de Minas

Desde que o Boston Consulting Group estimou que o mercado global de tokenização de ativos do mundo real pode atingir US$ 19 trilhões até 2033, investidores e empresas buscam soluções que tornem esse universo mais acessível e confiável. A Trustt é um exemplo. A startup foi criada para simplificar e democratizar o processo de transformar bens, direitos e títulos em ativos digitais, especialmente ativos empresariais, imobiliários e ambientais. A compra e a venda dos ativos são feitas dentro da própria plataforma.

Na prática, o token é a tecnologia de registro de uma cota digital de um ativo real. Quem adquire essa cota digital passa a ter participação negociável naquele imóvel, ação ou crédito ambiental, com a mesma segurança de uma transação bancária instantânea. “Queríamos proporcionar ao investidor a confiança de um contrato tradicional, com segurança e a velocidade de um PIX”, explica o CEO da Trustt, Michel Vitale.

O processo de emissão das cotas digitas na plataforma da Trustt se desenrola em três etapas. A primeira é a seleção do ativo, quando o cliente indica o bem e define o valor a ser representado digitalmente. A segunda, estruturação jurídica: especialistas cuidam de toda a regulamentação, redigem contratos e estabelecem como a monetização ocorrerá, garantindo validade perante órgãos competentes. A última, emissão das cotas digitais, quando a tecnologia registra características do ativo em um livro-razão digital, e o ativo real tokenizado já fica disponível para sua comercialização.

“A Trustt nasceu para romper o modelo ultrapassado de captação de recursos, em que poucas empresas tinham acesso e investidores precisavam esperar meses por um fechamento”, conta Vitale. Com governança automatizada e custódia dos ativos garantida, as empresas deixam de depender de bancos ou ofertas públicas iniciais para captar capital — e o investidor ganha a liberdade de negociar sua participação a qualquer hora, pelo celular.

A startup tem chamado a atenção, é uma das investidas da Aleve Legal Tech Ventures, por atender um nicho de empresas que não conseguem entrar na B3, a bolsa de valores brasileira, nem fazer um empréstimo em bancos em valor suficiente para crescer — um mercado de mais de 200 mil empresas no Brasil, de acordo com Michel Vitale. A Trustt S/A funciona como uma bolsa de valores digital ao criar um ambiente para que acionistas façam suas negociações.

“Por termos nascido como uma legalfintech, termo cunhado por nós e chancelado pela OAB de São Paulo, atendemos a todos os quesitos jurídicos e somos pioneiros globais na digitalização regulada de ações de S.A via tecnologia de tokenização”, comenta o CEO da Trustt. “Encare a Trustt como tokenizadora, mas saiba que o produto da Trustt não é token, é segurança jurídica para gerar liquidez no mercado”, afirma.

Vitale, que vem da Administração de Empresas com ênfase em Análise de Sistemas, acumulou ampla experiência em sua carreira, não se encaixando no perfil da maioria dos jovens fundadores de startups. Ele foi Analista de Sistemas Bilíngue do Grupo Volkswagen, formado por 12 marcas de veículos, entre elas Audi, Lamborghini e Porsche, e líder da equipe de Tecnologia e Inovação do Ministério da Economia entre 2017 e 2020, assessorando a Câmara dos Deputados e a Presidência da República na análise de Projetos de Lei em seus quesitos operacionais. Ele trabalhou, por exemplo, na tramitação do Marco Legal das Startups, que propiciou a contratação de startups pelo poder público.







