Xeque Mate lança loja on-line com produtos que vão de bebidas a roupas

Caroline Jardim - Especial para o Estado de Minas

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Depois de levar suas bebidas a 34 mil pontos de venda em 11 estados, o grupo Xeque Mate lança um novo e-commerce para ampliar sua presença nacional. O espaço de venda online reúne em uma mesma plataforma as bebidas Xeque Mate, produtos da LAB Xeque Mate, sua frente de moda e acessórios, e outros itens ligados ao universo cultural construído pela empresa, atendendo a pedidos do próprio público, segundo a empresa. A estreia que aconteceu no dia 15 deste mês teve ainda uma coleção inédita desenvolvida em parceria com a Lost, marca californiana ligada às culturas do surf, skate, rua e música.



O lançamento marca uma nova etapa na estratégia da Xeque Mate: usar a venda direta para ampliar nacionalmente um ecossistema que, ao longo de uma década, passou da fabricação de bebidas para bares, música, moda e experiências. A iniciativa pretende sustentar sua atuação em mercados onde já é conhecida, expandir em trechos populosos, como é o caso de São Paulo, enquanto busca destravar e acelerar o crescimento da empresa em regiões mais distantes geograficamente do Sudeste. A proposta é também se aproximar ainda mais dos “Xequemores”, como os fãs da marca espalhados pelo Brasil se denominam, compartilhando momentos como festas de famílias, churrascos e outros encontros.

Fundada em Belo Horizonte em 2015, a Xeque Mate tornou-se um grupo formado pela fábrica de bebidas, pelos bares Mascate, pela Xeque Mate Estúdios e pela LAB Xeque Mate. No último ano, a companhia vendeu mais de 9 milhões de litros, considerando Xeque Mate e a nova linha Mascate Drinks, volume 26% superior ao período anterior. Para 2026, a expectativa da empresa é ampliar em 70% o volume de produção.



Segundo Vitor Peçanha, CMO do grupo Xeque Mate, o e-commerce acrescenta uma nova camada à estratégia de expansão da marca: ao lado da presença no varejo e dos espaços físicos da marca, a Xeque Mate passa a contar com um canal nacional próprio para vender diretamente ao consumidor. “A Xeque Mate cresceu para além da bebida e o acesso a outros produtos da marca passou a ser um pedido do próprio público. O novo e-commerce traz o consumidor para esse universo. Agora não é preciso mais estar em Belo Horizonte ou no Rio, todos os Xequemores podem adquirir a marca de onde estiverem”, afirma, referindo-se aos bares da marca nas capitais, a rede Mascate.

Loja on-line estreia com collab entre LAB Xeque Mate e Lost

A loja virtual chega com produtos inéditos: a coleção da LAB Xeque Mate em parceria com a Lost, marca de origem californiana que nasceu ligada ao surf, skate e música com uma identidade conectada à cultura jovem e à ruptura de padrões. Para a collab, foram desenvolvidas 11 peças entre camisetas, bermudas e acessórios estampados com os mascotes que celebram a história de ambas as marcas. Com a proposta de versatilidade e qualidade, os itens da coleção são exclusivos e limitados.

Com uma visão semelhante, a LAB Xeque Mate foi criada para levar a identidade da marca às ruas, com produção própria e colaborações com marcas como Baw Clothing, Katsukazan e Renner.

“Na LAB, a gente busca desenvolver produtos que tenham uma conexão verdadeira com a nossa comunidade e com a cultura que queremos representar. Ter a oportunidade de colaborar com a Lost nos permite compartilhar uma linguagem de liberdade, autenticidade e expressão”, afirma Carina Fonseca, diretora criativa da Lab Xeque Mate.



Do digital para o encontro e vice-versa



O investimento no canal digital ocorre paralelamente à expansão dos espaços físicos do grupo. A estratégia da Xeque Mate combina alcance nacional com experiências presenciais associadas à marca, seja em festivais, festas populares como o Carnaval e nos bares Mascate, com quatro unidades em Belo Horizonte, uma no Rio de Janeiro e promete expansão. “Sabemos que a bebida funciona como parte de uma experiência mais ampla e não como único elemento da nossa relação com o consumidor”, afirma Peçanha.



O e-commerce amplia essa estratégia para consumidores que estão fora das cidades onde o grupo Xeque Mate mantém operações físicas: produtos, colaborações e lançamentos da marca passam a poder circular nacionalmente por um canal próprio.

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