Mais eventos, menos improviso: tecnologia organiza um setor em expansão

A Associação Brasileira de Promotores de Eventos (ABRAPE) prevê que o consumo no setor de eventos alcance R$ 141,1 bilhões em 2025, um aumento de 8,4% em relação a 2024, já descontados os efeitos da inflação. O setor vive uma fase de expansão acelerada, impulsionada pela retomada de feiras, congressos, festivais e encontros corporativos em todo o país. Poderia avançar ainda mais. Logística, coordenação de fornecedores, controle financeiro, gestão de equipes, cumprimento de normas e previsibilidade operacional estão entre os principais desafios.

A fragmentação de processos, muitas vezes baseada em planilhas, controles manuais e sistemas desconectados, é apontada como gargalo. É nesse contexto que soluções tecnológicas de gestão integrada ganham espaço. Em 2025, por meio da MeEventos, plataforma integrada de gestão de eventos, por exemplo, foram gerenciados mais de 200 mil eventos, 22% a mais que no ano passado, indicando uma demanda crescente por maior controle e organização nas operações.

Criada em 2014, a startup mineira viu o seu faturamento crescer mais de 60% em 2025, atingindo R$ 5,8 milhões. O quadro de colaboradores aumentou em 15%, aproximadamente, e um novo perfil de cliente chegou, o de médio e grande porte, representando 30% do total de clientes.

“O que estamos vendo é um movimento do mercado em busca de previsibilidade: menos planilhas soltas, menos improviso e mais controle real do que está acontecendo. Nosso crescimento vem justamente da oferta de uma gestão centralizada, onde você coordena equipes, contratos, pagamentos, fornecedores e tudo o que um evento precisa em uma só plataforma. Não ficam pontas soltas”, comenta Tiago Ferreira, CEO da MeEventos.





Uma peça-chave para esse crescimento foi o lançamento e uso do DataEventos, a base de dados da MeEventos, para gerar insights de inteligência de mercado. São 2 mil empresas cadastradas, de todas as regiões do Brasil, e mais de 10 mil usuários na plataforma. A base de dados não só fortaleceu o relacionamento com os clientes como também abriu caminhos comerciais por colocar a empresa em posição de fornecer análises e indicadores por estado e segmento de mercado, como buffet, drinks e coquetéis, decoração, fotos e vídeos, etc.

Na frente de produto, a MeEventos destaca como um sucesso entre os clientes o lançamento da carteira digital MeZy, que permite cobranças automáticas e recorrentes. “A cobrança automática reduz a inadimplência e dá segurança financeira para quem realiza o evento. Nossa carteira digital acaba com a dor de cabeça que é checar e cobrar pagamentos”, explica o CEO. A plataforma também ampliou sua capacidade de integração com outros sistemas ao criar uma Interface de Programação de Aplicações (API) oficial.

Além dos números, Tiago ressalta que a MeEventos quer deixar um legado de profissionalização no mercado. “Temos atuado ativamente na profissionalização do setor por meio de iniciativas que democratizam o conhecimento em gestão”, diz o CEO, lembrando do MeAcademy, que inclui uma série de conteúdos gratuitos no YouTube e a realização de eventos educativos sobre administração e operação de eventos com o intuito de elevar o nível de entrega do setor como um todo.

Para 2026, a estratégia é ambiciosa, mas alinhada com a trajetória recente da empresa: manter um crescimento constante e sustentável, com objetivo de aumentar em 55% o número de clientes. No plano comercial, a MeEventos planeja reforçar a presença em feiras e eventos do setor para ampliar visibilidade e capilaridade. E, no produto, o foco será em automação e inteligência artificial, para reduzir tarefas repetitivas, e em ESG, para apoiar a sustentabilidade do setor. “A plataforma permitirá, por exemplo, a consulta e validação de fornecedores confiáveis, ajudando a montar uma cadeia de contratação mais responsável e transparente”, comenta Tiago.

O ecossistema de inovação MeHub, segundo o CEO, também terá um papel importante nessa evolução. A empresa pretende lançar três novas soluções de alto impacto ao longo do próximo ano, entre elas uma funcionalidade de reconhecimento facial para controle de equipes em eventos, uma demanda frequentemente apontada por clientes que buscam mais segurança operacional.

“Queremos que o mercado brasileiro veja o setor de eventos como sinônimo de profissionalismo”, conclui Tiago Ferreira.

Tecnologia e decoração

Com cheiro de flores e café recém-passado, a empresa de decoração de Kéfhane Costa cresceu inspirada por memórias afetivas da floricultura da mãe e da Kombi azul de entregas do pai. Mas o início não foi simples. A Maria Decor em Conta (ou simplesmente MDC) nasceu no improviso, com arranjos fotografados no celular e postados em blogs de casamento. A escolha da profissão foi “a busca por um trabalho que me conectasse com algo emocional”, declara Kéfhane. Hoje, ela se apoia em tecnologia para manter o atendimento humano que a tornou conhecida no mercado de casamentos.

A trajetória da Maria Decor ilustra o movimento crescente no mercado de eventos: a adoção de ferramentas de gestão, como buffets, fotógrafos, doceiros, cenógrafos que buscam organizar e melhorar o fluxo de seus atendimentos, sem sofrer o risco de perder oportunidades.

As planilhas, que antes sustentavam o fluxo de trabalho, já não acompanhavam o ritmo da empresa, que atualmente atende de 30 a 50 casais por dia. Foi nesse momento que a MeEventos entrou na rotina da equipe. “Eu já tinha pesquisado outros sistemas, mas nada encaixava 100%. Com o tempo, percebi que gerenciar tudo manualmente estava ficando muito mais difícil”, conta Kéfhane, que é também diretora da MDC.

A adesão à plataforma trouxe ganhos rápidos. A automatização do retorno aos clientes, por exemplo, foi decisiva para o comercial. A diretora relata que a equipe passou a enxergar o funil com clareza, medir o volume de leads e organizar os atendimentos sem o risco de perder oportunidades. Para ela, um dos maiores avanços foi a centralização de contratos e assinaturas: “Ter esse respaldo jurídico dentro da plataforma traz mais segurança para a negociação. É um diferencial para nós e para os casais”. No fim das contas, a tecnologia não substitui o olhar sensível que a decoração exige, apenas potencializa a sua realização.

