REFORMA TRIBUTÁRIA

O SINAPRO e a FENAPRO preparam as agências para os impactos da Reforma Tributária cuja transição começa em 2026 e vai até 2033. A recomendação é que os empresários estejam capacitados em formação de preço e custeio para garantir a viabilidade dos negócios.

CONQUISTA

O Sistema assegurou junto à Receita Federal que a CBS e o IBS incidam apenas sobre a receita própria das agências. Essa conquista evita a tributação sobre o valor total das faturas, preservando a sustentabilidade do setor e impedindo um caos tributário.

FERRAMENTAS

Será lançada uma cartilha e uma ferramenta de simulação para apoiar líderes na projeção de custos e rentabilidade. O objetivo é mostrar que não existe fórmula única: cada agência precisa dominar seus próprios dados e cenários.

ALERTAS

Entre os desafios estão a negociação com clientes para ajustes contratuais, a reestruturação do fluxo de caixa e a tributação de dividendos acima de R$ 50 mil mensais a partir de 2026. O Sistema orienta que empresários antecipem medidas com apoio de especialistas tributários.

RECONHECIMENTO

O Sebrae Minas conquistou o 2º lugar na categoria “Soluções Web” do Prêmio Caio 2025 com o case “E-Festival Sebrae 2025: inovação do físico ao digital”, em parceria com a Yazo App. A premiação, considerada o “Oscar dos eventos corporativos”, ocorreu em São Paulo no Expo Center Norte.

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

A solução integrou inscrição, acesso, conteúdo e conexões em um único fluxo, digitalizandotoda a experiência do evento. O projeto marcou uma virada estratégica no relacionamento com empreendedores, reforçando o Sebrae Minas como referência em inovação e transformação digital no mercado de eventos.

ESCAPADA

Intercity BH Expo lança proposta de hospedagem de fim de semana voltada para quem busca descanso sem precisar viajar longe. A experiência une conforto, clima de viagem e opções gastronômicas personalizadas, atendendo à tendência do turismo de proximidade em Belo Horizonte e região.