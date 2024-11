Dólar dispara com dados de inflação acima do esperado e indefinição sobre contas públicas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dólar apresenta forte alta sexta-feira (8), com investidores repercutindo dados de inflação mais fortes do que o esperado e a indefinição quanto ao pacote de corte de gastos do governo federal.

Às 10h06, a moeda norte-americana disparava 1,36%, cotada a R$ 5,754 na venda. Na véspera, fechou sem alterações, a R$ 5,675, e a Bolsa caiu 0,50%, aos 129.681 pontos.

A inflação oficial do Brasil, medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), acelerou a 0,56% em outubro, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A alta veio após variação de 0,44% em setembro.

A expectativa era de avanço de 0,54% de acordo com a mediana das projeções de analistas consultados pela agência Bloomberg. O intervalo das estimativas ia de 0,48%% a 0,65%.

Com o novo resultado, a inflação alcançou 4,76% no acumulado de 12 meses, apontou o IBGE. Nesse recorte, a alta era de 4,42% até setembro e de 4,82% há um ano. O mercado financeiro esperava 4,74%.

O IPCA é referência para a meta de inflação perseguida pelo BC (Banco Central), cujo centro é de 3% em 2024. A tolerância é de 1,5 ponto percentual para menos ou para mais.

Isso significa que o objetivo será cumprido se o IPCA ficar no intervalo de 1,5% (piso) a 4,5% (teto) nos 12 meses até dezembro. Caso não seja, o próximo presidente do BC, Gabriel Galípolo, precisará escrever uma carta aberta ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicando as razões para o descumprimento da meta e dizendo como pretende assegurar o retorno do índice aos limites estabelecidos.

"Diante desse cenário de inflação corrente pressionada, acredito que o Copom (Comitê de Política Monetária) certamente continuará subindo os juros. A dúvida é o ritmo de subida e vejo que cresce até mesmo as projeções de aumentar 0,75 ponto percentual", diz Marcelo Bolzan, estrategista de investimentos e sócio da The Hill Capital.

Na quarta-feira, o comitê brasileiro optou por aumentar a taxa básica de juros do país, a Selic, em 0,50 ponto percentual, a 11,25% ao ano. O movimento veio em linha com o esperado pelo mercado.

Para analistas consultados pela Folha, a decisão é reflexo de incertezas em relação à inflação, à política fiscal e ao cenário externo, que, no futuro, podem levar a um ciclo de altas ainda mais forte caso não sejam propriamente endereçados no curto e no médio prazo.

No dado desta quinta, o IPCA foi influenciado pelo aumento nos preços da energia elétrica residencial, que subiram 4,74% ?o cenário já era esperado, uma vez que no mês passado a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) acionou a bandeira vermelha patamar 2, quando a energia atinge seu maior preço; R$7,87 a cada 100 kwh consumidos.

Mas os riscos fiscais seguem como fator de desancoragem de expectativas para a inflação. O mercado aguarda o pacote de corte de gastos do governo, prometido em meados de outubro.

As medidas de contenção de despesas visam dar mais sustentabilidade e longevidade ao arcabouço fiscal ?e atendem a temores de investidores quanto ao desequilíbrio das contas públicas do país.

A expectativa é que as propostas sejam apresentadas nesta sexta. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cancelou a ida a São Paulo na noite de quinta-feira para ficar em Brasília.

Analistas estimam que o corte teria de ser em torno de R$ 30 bilhões a R$ 50 bilhões para surtir o efeito desejado, tanto no âmbito fiscal, quanto nos ânimos do mercado.

Na quinta, ruídos de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estaria analisando duas propostas?uma de R$ 10 bilhões e outra de R$ 15 bilhões? fizeram o dólar atingir a máxima de R$ 5,722 na sessão. Logo depois, porém, o Ministério da Fazenda emitiu uma nota informando que os rumores não procedem, o que freou a alta da moeda norte-americana.

"É importante ressaltar que tal informação não corresponde ao que vem sendo debatido entre a equipe econômica, demais ministérios e a Presidência da República", disse a pasta em nota.

Ao longo da semana, o presidente Lula, o ministro Rui Costa (Casa Civil) e a equipe econômica do governo ?formada pelo ministro Fernando Haddad (Fazenda) e pelas ministras Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) e Esther Dweck (Gestão e Inovação)? se reuniram nos últimos dias com ministros cujas pastas poderão ser afetadas pelo pacote de gastos.

Foram eles: Carlos Lupi (Previdência Social), Wellington Dias (Desenvolvimento Social), Luiz Marinho (Trabalho e Emprego), Nísia Trindade (Saúde) e Camilo Santana (Educação).

A leitura de investidores é de que, com a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, o mundo entrará em um período de dólar e juros mais altos, restando ao Brasil fazer o "dever de casa" nas contas públicas para reduzir a pressão.

Caso cumpra suas promessas de campanha, o republicano fará um novo mandato visto como protecionista. No comércio exterior, a promessa é aumentar tarifas entre 10% e 20% sobre praticamente todas as importações dos EUA, incluindo as que vêm de países aliados, e em pelo menos 60% sobre as da China.

As tarifas inibem o comércio global, reduzem o crescimento dos exportadores e pesam sobre as finanças públicas de todas as partes envolvidas. É provável que elas aumentem a inflação nos Estados Unidos, forçando o Fed (Federal Reserve, o banco central americano) a agir com juros altos por mais tempo ?o que fortalece o dólar.

Na quinta, a autoridade norte-americana cortou a taxa de juros em 0,25 ponto percentual, levando-a à faixa de 4,5% e 4,75% ao ano. A decisão veio em linha com as expectativas do mercado e marca uma desaceleração do ritmo de afrouxamento monetário: no encontro passado, o Fed optou por uma redução de 0,50 ponto, após quatro anos sem cortar a taxa.

"A atividade econômica continuou a se expandir em um ritmo sólido", disse o comitê, acrescentando que o mercado de trabalho "se flexibilizou" e que a inflação continua se aproximando da meta de 2%.

O presidente do Fed, Jerome Powell, disse que, por enquanto, o retorno de Trump à Casa Branca não terá efeito sobre as decisões de política monetária da autarquia no curto prazo.

"Não adivinhamos, não especulamos e não presumimos" quais serão as futuras escolhas políticas do governo, disse ele, em entrevista coletiva.