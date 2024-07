Na próxima segunda-feira (15/7), a Central Única das Favelas de Minas Gerais (CUFA-MG) e o Sebrae Minas promovem a atividade “Trançando Oportunidades”. No mesmo dia, abrem as inscrições para a primeira turma do programa de capacitação de trancistas da instituição.





Michelle Chalub, analista do Sebrae Minas, conta que esta é a primeira vez que a empresa realiza um evento com foco específico em trancistas – apesar de já trabalharem com setores de Beleza, Bem-estar e Saúde há bastante tempo. O objetivo é ajudar a construir negócios rentáveis em ambientes promissores.

“Muitas vezes, mulheres e homens que atuam como trancistas não se veem como empreendedores. Eles gostam de fazer esses trabalhos inicialmente como um hobby e acabam não vendo aquela atividade como um negócio ou possibilidade de fonte de renda”, explica ela.





“Estamos trazendo este evento na visão de oportunizar informações e orientações voltadas para a gestão do negócio para as empreendedoras e os empreendedores que vão estar presentes. A gente tem, dentro das comunidades, um número expressivo de empreendedores que muitas vezes não se veem como tal”, acrescenta.





Com o crescimento do setor das tranças, a oportunidade de crescimento e investimento é vista com bons olhos pelo Sebrae Minas, que se mobiliza para criar um projeto de capacitação efetivo para este público.





“A gente vai atuar com eles nessa parte de comportamento empreendedor, de habilidades empreendedoras e na profissionalização na gestão desse possível negócio. Como vou me planejar? Como vou atuar com as minhas finanças? Como vou divulgar o meu trabalho? O Sebrae entra somando com esse movimento, que é uma parceria com a CUFA, levando orientações e informações gerenciais para esse público”, explica Michelle.





“Isso tem uma importância enorme. Podemos trazer essa informação mais próxima das possibilidades que os empreendedores têm de atuação, até para eles vislumbrarem outras oportunidades ao ouvir sobre as capacitações e cases que vamos trazer, além de conseguirem fazer um network, entender dificuldades e desafios de início de carreira, possibilidades de superação”, complementa.





De acordo com a analista, com os resultados da primeira turma da jornada, a expectativa é aprender e melhorar: “A gente pretende tornar isso frequente. Teremos uma primeira turma com capacitação presencial e algumas atividades online, vamos verificar alguns pontos de melhoria para incluir no futuro e consigamos ofertar a jornada em outras oportunidades e com mais turmas”, diz.





A programação na segunda-feira tem início às 18h e estarão presentes Pablina Veloso, Pedro Tavares, Rosane Pires, Aline Profeta, Aninha Felipe, Jean Martins, Jéssica Bedeti e o grupo Soul Gueto. Para se inscrever gratuitamente, é só preencher um formulário online e comparecer ao local no dia e horário indicados.





Serviço

“Trançando Oportunidades” - CUFA-MG e Sebrae Minas

Quando: Segunda-feira (15/7), às 18h

Onde: Sebrae Minas (Avenida Barão Homem de Melo, 329 - Nova Granada)

Como se inscrever: formulário online