"SAGA – Uma história do povo preto" aborda temas sérios com leveza para público infanto-juvenil

A peça de teatro “SAGA – Uma história do povo preto” convida todos os públicos a refletir e celebrar a resistência e a cultura afro-brasileira através de um espetáculo épico-dramático. Produzido pela Preqaria Cia de Teatro, o evento compõe o projeto Zás, da TV Assembleia, e acontece gratuitamente nesta quinta-feira (11/7), às 19h, no Teatro Assembleia.





Com uma narrativa leve, a peça traça a trajetória do negro africano partindo de uma de suas cosmovisões até o Brasil de hoje, misturando aspectos históricos, mitológicos e culturais. Um diferencial do espetáculo é tratar um tema sério, como o racismo estrutural no Brasil, também para o público infanto-juvenil, já tendo se apresentado em escolas e assistida por mais de cinco mil crianças de 6 anos de idade.

O espetáculo também aborda aspectos da invasão, ganância, escravização e extermínio dos negros, posicionando-se nos dias atuais ao apontar o racismo estrutural ainda presente na sociedade – já que, durante muito tempo, a história foi contada pelos vencedores e a história dos vencidos não interessava.

Além de trazer memórias dos povos que formaram o Brasil – e que muitos quiseram apagar –, a peça fala sobre como alguns dos racismos diários, muitas vezes invisíveis, que impactam a vida das pessoas negras – como ser seguido pelo segurança no supermercado; ser considerado suspeito até se que prove o contrário; ocupar somente cargos operacionais numa fábrica e nunca os de liderança.





O projeto

A apresentação faz parte das comemorações de 18 anos da Preqaria Cia de Teatro e compõe o projeto Zás da TV Assembleia. A concepção e atuação são de Nathan Brits e João Valadares, que apresentam o tema na ótica de viajantes que foram silenciados por séculos, sem deixar de se preocupar em respeitar a voz ancestral que ecoa nas vivências pessoais dos próprios autores. A ideia é ouvir de modo afirmativo as vozes que reverberam nos tempos, clamando pela afirmação das identidades e da diversidade.





Em "SAGA – Uma história do povo preto", a companhia recorre a diversas áreas de conhecimento, como a história, a antropologia e a ficção, o teatro e a música, agregando relatos sobre costumes, crenças e questões sociais que não devem ser esquecidas.





Teatralmente, o espetáculo lança mão de linguagens que o grupo vem pesquisando há mais de dez anos, como as máscaras, o teatro de sombras e o teatro de objetos. A dramaturgia aberta e contemporânea força os atores ao diálogo com o público, assume o compromisso épico das narrativas, mas também se apoia em cenas dramáticas onde os atores devem assumir personas mais definidas.





Serviço

SAGA – Uma história do povo preto

Quando: 11 de julho de 2024, às 19h

Onde: Teatro Assembleia (R. Rodrigues Caldas, 30 - Santo Agostinho, Belo Horizonte)

Quanto: Gratuito

Classificação: Livre