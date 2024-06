Metodologia para produção do inventário cultural do Iepha-MG será anunciada nesta terça-feira (18/6)

O Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha-MG) anunciou, na última semana, que produzirá um inventário cultural das casas e terreiros de matriz afro religiosa da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Para tal, convida representantes das comunidades e povos para um diálogo sobre a metodologia da ação nesta terça-feira (18/6).

A reunião para a apresentação da metodologia estava marcada para a última sexta-feira (14/6), mas por coincidir com a agenda do ÈGBÉ - Encontro Nacional da Cultura dos Povos de Matriz Africana, foi remarcada.

“Este Inventário é uma ação integrante do Programa de Valorização da Cultura Afro em MG - Afromineiridades, lançado pelo IEPHA-MG em 2022. Dentre as ações do programa está previsto a identificação das Casas e Terreiros de Matriz Afro Religiosa de Minas Gerais para fins de proteção do seu patrimônio cultural”, afirmou o Iepha-MG em nota.

De acordo com o instituto, já foram realizados dois passos previstos para a formulação do inventário: o primeiro foi por meio do Cadastro Espaços Sagrados Território de Axé e Fé, no qual grupos de todo o Estado responderam informações sobre suas referências culturais via formulário online, disponível no site do Iepha-MG; e o segundo foram os Fóruns de Escuta em algumas regiões do estado para levantar mais informações sobre as demandas desses espaços religiosos e culturais. Agora, serão realizadas ações de campo para que a elaboração do inventário possa ter início.

Nesta terça-feira, a metodologia do Inventário Cultural Participativo será apresentada a representantes de comunidades de casas e terreiros de matriz afro religiosa. Buscando atingir o maior número de participantes da Grande BH, o Iepha-MG realizará o evento com diálogo aberto de forma híbrida, com encontro presencial no auditório do instituto e transmissão ao vivo pelo YouTube.

“Essa é uma ação histórica para o Instituto, sendo a primeira vez que uma política pública é desenvolvida diretamente para o patrimônio cultural dos povos de terreiro em âmbito estadual. Portanto, esse Inventário permitirá ao Estado conhecer a realidade de diversas comunidades, o que possibilita a formulação de políticas públicas de salvaguarda do patrimônio mais efetivas”, declarou o Iepha-MG.

Para as comunidades de terreiro, o inventário é importante, como sinaliza o pai de santo Márcio Roberto, do Bakiso de Dandalunda Laxoque: “Esse trabalho vai ser muito bom para nos dar visibilidade, até mesmo para combater a intolerância religiosa, o racismo e a discriminação”, destaca.

Futuramente, também serão feitos inventários nas regiões do Vale do Mucuri, Vale do Jequitinhonha e Triângulo Mineiro.



Serviço

Diálogo Aberto: Apresentação da metodologia para o Inventário Cultural das Casas e Terreiros de Matriz Afro Religiosa da RMBH

Quando: Terça-feira (18/6), às 19h

Onde: Auditório do Iepha-MG (Praça da Liberdade, 470, 3º andar - Funcionários, Belo Horizonte)

Transmissão ao vivo pelo canal do Iepha-MG no YouTube.