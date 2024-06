Assistência jurídica faz parte da segunda fase do Projeto Pajubá, que inicialmente apresentou um diagnóstico sobre as ONGs que se dedicam à causa LGBTQIA+ no Brasil

O Projeto Pajubá, que se dedica a organizações de apoio à comunidade LGBTQIA+, acaba de anunciar uma nova fase. De acordo com a organização, o projeto oferecerá consultoria e orientação jurídica para organizações não-governamentais (ONGs) de todo o Brasil que se dedicam à causa. A expectativa é que a oferta desse serviço comece ainda neste mês.



O objetivo desta fase é fortalecer todas as organizações não-governamentais (ONGs) LGBTQIA+ que precisarem do serviço no país, de maneira a identificar as necessidades específicas de acordo com a regional e promover a formação de lideranças e autonomia na captação de recursos. Ainda, a fase pretende incentivar a sustentabilidade no trabalho desenvolvido por essas instituições.



O projeto, desenvolvido pela Abong (Organizações em Defesa dos Direitos e Bens Comuns), em parceria com a Antra (Associação Nacional de Travestis e Transexuais) e a ABGLT (Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos), teve primeira fase marcada por um levantamento entre 88 instituições que permitiu um diagnóstico das instituições nas cinco regiões do país.

De acordo com o estudo, a regional Sudeste é marcada por uma disparidade no acesso aos recursos de doação entre os grandes centros urbanos e as regiões interioranas.

Além disso, foi constatado que os recursos são distribuídos de forma desigual a depender do nível de interseccionalidade dentro da sigla LGBTQIA+. Nesse sentido, observou-se que homens gays, cisgêneros e brancos têm maior facilidade na captação de recursos, enquanto mulheres lésbicas, bissexuais e trans enfrentam mais dificuldades.