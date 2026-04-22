Na brasa: Caminhos de Fogo une 26 chefs em Tiradentes, neste sábado (25/4)
Evento propõe múltiplas conexões gastronômicas, tendo o fogo como elo entre as experiências, seja na parrilla, defumação, brasa ou a lenha
compartilheSIGA
Em sua quinta edição, o "Caminhos de Fogo" já integra o calendário de eventos de Tiradentes, no Campo das Vertentes, em Minas Gerais. Neste ano, com o tema “Encontros”, o evento será realizado neste sábado (25/4), com estações comandadas por 26 chefs convidados que exploram diferentes técnicas, ingredientes e culturas culinárias ligadas ao fogo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O elemento surge como elo entre as experiências, seja na parrilla, na defumação, na brasa direta ou no calor lento da lenha, criando um ambiente em que cozinheiros de diferentes trajetórias apresentam leituras próprias sobre ingredientes e preparos. Por isso, o tema “Encontros” evidencia as múltiplas conexões que acontecem dentro do festival: encontros entre técnicas culinárias, culturas gastronômicas, ingredientes, territórios e pessoas.
Leia Mais
A edição reúne estreantes no evento, mas com carreiras sólidas na gastronomia nacional:
Lierson, Roberto Raviolli, Roberto Barcellos, André Paganini, Marcelo Corrêa Bastos, Rafa Gomes, Marina Lopes, Mari Mota, Helena Nicolao e Dani França Pinto.
Os nomes se unem a outros assadores já conhecidos do público do festival, como Cristóvão Laruça, Júlia Carvalho, Marcos Livi, Sati Roig, Paula Labaki, Ligia Karazawa, Jimmy Ogro, Pedro Valçassinhas, Adriano Geléia, Priscila Deus, Chico Mancuso, Rafael Soares e Mário Portella, entre outros convidados da curadoria.
Para Guilherme Macedo, organizador do festival, o "Caminhos de Fogo" nasceu com a proposta de celebrar a cozinha feita no fogo. “Agora, chegando à quinta edição, entendemos que ele se transformou em algo maior: um grande encontro da gastronomia na brasa no Brasil. Tiradentes se torna um ponto de convergência entre chefs, produtores, marcas, pecuaristas e apaixonados pela gastronomia, todos reunidos pelo respeito ao fogo como linguagem culinária”, afirma.
Além do encontro entre diferentes escolas e abordagens da cozinha contemporânea na brasa, o evento também se consolida como espaço de convivência entre pessoas, famílias, amigos e viajantes, reunidos para viver um dia em um ambiente que mistura técnica e cultura em uma cidade histórica. “Esse é o espírito de comunidade que fez o 'Caminhos de Fogo' se consolidar como uma das experiências gastronômicas mais especiais do país”, comemora.
Destaques gastronômicos
Entre as experiências previstas para a quinta edição está um espaço dedicado às carnes maturadas, comandado pelo chef Cristóvão Laruça, especialista em carnes e fogo. O espaço apresentará cortes em processo dry aged, técnica de maturação a seco que intensifica sabor e textura das carnes, algumas delas preparadas por mais de 30 dias antes do festival.
Outro destaque é a presença do chef Marcelo Corrêa Bastos, reconhecido pesquisador da gastronomia brasileira e fundador dos restaurantes Jiquitaia e Lobozó, em São Paulo. Seu trabalho valoriza ingredientes nacionais e a diversidade de preparos da culinária brasileira, com atenção especial ao uso de pescados.
O festival também marca a estreia do chef Roberto Raviolli, que leva ao evento uma leitura contemporânea da cozinha italiana afetiva, inspirada em memórias familiares e tradições culinárias.
Já os chefs Júlia Carvalho e Marcos Livi, veteranos do evento, apresentam preparos com carne angus, explorando temas como genética, qualidade da carne e diversidade de terroirs da produção pecuária brasileira.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Serviço
- Data: 25 de abril de 2026
- Local: Santíssimo Resort (Rua dos Inconfidentes, 140 – Centro - Tiradentes - MG)
- Informações: https://www.instagram.com/caminhosdefogo/