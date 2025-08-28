A gastronomia de BH te convida à mesa

De torresmo crocante a pratos estrelados, de botecos históricos a cafeterias autorais, Belo Horizonte convida quem chega, e até quem já mora, a redescobrir sabores que nascem da panela, mas também da cultura, da memória e da criatividade. Em 2025, a capital mineira celebra seis anos como integrante da Rede de Cidades Criativas da Unesco, com o título de “Cidade Criativa da Gastronomia”. O reconhecimento não veio à toa, BH tem se firmado como um dos pólos mais inovadores e democráticos da culinária brasileira.



A cidade reforça sua vocação como destino para quem vive da criatividade, inclusive à mesa. Clássicos da culinária mineira seguem encantando, como o restaurante Xapuri, na Pampulha, que desde 1987 oferece pratos deliciosos. O Frango Jeca, composto por frango servido com rodelas de milho cozido, arroz, couve refogada, quiabo, chuchu e o tradicional angu fazem parte do cardápio. Na mesma região, o Paladino, conta com uma combinação de pratos imperdíveis como o frango com quiabo e oferece um ambiente rural que os clientes podem desfrutar.



O Dona Lucinha, na região da Savassi, também aposta em receitas de família, como a costelinha com ora-pro-nóbis. E se é para falar de tradição, o Mercado Central é um ponto turístico obrigatório. São 95 anos de um ambiente que reúne comida boa e ingredientes típicos de Minas Gerais.



Opções sofisticada para quem ama gastronomia



Belo Horizonte, conhecida mundialmente pela força e sabor da culinária mineira tradicional, também se consolida como um dos grandes centros da alta gastronomia no Brasil. Além dos clássicos pratos com angu, queijo minas e ora-pro-nóbis, a cidade abriga restaurantes comandados por chefs premiados, que unem técnica refinada, criatividade e identidade local. Leonardo Paixão é referência nacional com o Glouton e o Ninita, ambos celebrados por transformar ingredientes típicos em experiências sofisticadas. No Pacato, Caio Soter aposta no queijo minas e em insumos sazonais para criar uma cozinha contemporânea autoral. Bruna Martins lidera três casas de sucesso, o Birosca s2, Gata Gorda e o Florestal, cada uma com personalidade própria, da cozinha afetiva às criações vegetarianas. Novos talentos também brilham, como Ana Gabi Costa, do Trintaeum, que ganhou destaque com menus degustação criativos, e Henrique Gilberto, à frente do Cozinha Tupis, no Mercado Novo, que resgata a história de BH em pratos de alta técnica e sabor.



No Pacato, Caio Soter aposta no queijo minas e em insumos sazonais para criar uma cozinha contemporânea autoral Rubens Kato/Divulgação

Região Central se reinventa e conquista belorizontinos pelo paladar



O centro de Belo Horizonte se reinventou e virou um polo gastronômico vibrante. A revitalização da Praça da Estação trouxe novos ares, com espaços como o Baixaria, Sula e o Montê. Na Rua Sapucaí, bares e restaurantes descolados como Dorsé, Botequim Sapucaí e Tabaiares oferecem cardápios autorais, cervejas artesanais e clima descontraído. Já a Praça Raul Soares se consolidou como destino gourmet, com o premiado Bar Pirex, combinando pratos autorais e boa coquetelaria, o Babel e outras casas que exaltam sabores nacionais e internacionais. Clássicos como Palhares e a Cantina do Lucas mantêm viva a tradição, garantindo que o centro de BH seja ao mesmo tempo moderno, boêmio e histórico, atraindo turistas e moradores em busca de boa comida e experiências memoráveis.



Boêmia em alta



Belo Horizonte ostenta com orgulho o título de capital nacional dos botecos, com milhares de bares que moldam sua identidade. O projeto Bares com Alma, da PBH e Sebrae, reconhece ícones históricos como o Bar do Orlando (1919), em Santa Tereza, famoso pelo torresmo; o Café Palhares (1938), criador do kaol; o Tip Top (1929), com clássicos alemães; a Cantina do Lucas (1962), no Centro; o Bolão (1961), com seu macarrão tradicional; e o Café Nice (1939), um marco da boemia.



Esses endereços preservam a essência dos botecos mineiros: copo lagoinha, petiscos fartos e conversa na calçada. A tradição convive com novidades como o Redentor, o Mercadinho Bicalho e o Cabernet Butiquim, que traz um olhar contemporâneo à cena boêmia.



Serviço



Xapuri

Ícone da culinária mineira desde 1987, com receitas tradicionais e ambiente rústico na Pampulha.

Endereço: Rua Mandacarú, 260 - Trevo (Pampulha)

Telefone: 31 3496-6198

Horário: Ter;. a sáb;. 11h às 22h;. dom;. 11h às 17h

Instagram: @xapurirestaurante



Paladino

Clima de fazenda e pratos clássicos como frango com quiabo, perfeitos para momentos em família e amigos.



Endereço: Av. Gildo Macedo Lacerda, 300 - Braúnas (Pampulha)



Telefone: (31) 99918-4169



Horário: Ter;. a qui: 11h30 às 16h; sex a dom e feriados: 11h30 às 17h;



Instagram: @restaurante_paladino



Dona Lucinha



Receitas de família e buffet de sabores mineiros, com destaque para a costelinha com ora-pro-nóbis.



Endereço: R. Padre Odorico, 38 - Savassi



Telefone: (31) 99764 0808



Horário: seg a sáb; 11h às 22h; dom; 11h às 17h



Instagram: @donalucinhamatriz



Glouton



Alta gastronomia de Leonardo Paixão, transformando ingredientes mineiros em experiências sofisticadas.



Endereço: R. Bárbara Heliodora, 59 - Lourdes



Telefone: (31) 3292-4237



Horário: seg; a sáb;. 19h às 23h



Instagram: @gloutonbh



Pacato



Cozinha autoral de Caio Soter, que reinventa o queijo minas e insumos locais com técnica e elegância.



Endereço: R. Rio de Janeiro, 2735 - Lourdes



Telefone: (31) 98324-8736



Horário: qua; a sex;: 12h às 15h; sáb; e dom;: 12h às 16h; qua; a sáb;: 19h às 23h.



Instagram: @pacatobh



Gata Gorda



Comandado por Bruna Martins, combina cozinha afetiva e atmosfera descontraída no centro de BH.



Endereço: R. Levindo Lopes, 96 - Funcionários



Telefone: s/n



Horário: ter; qua e qui: 12h às 16h e de 18h às 0h;. sex e sáb; 12h às 0h; dom;: 12h às 17h



Instagram: @gatagorda.bh



Cozinha Tupis



O renomado chef Henrique Gilberto une tradição e modernidade em pratos que contam histórias no Mercado Novo.



Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 505 - Mercado Novo



Telefone: s/n



Horário: ter; a sex;: 11h30 às 23:30; sáb;: 11h30 às 22h; dom;: 11h30 às 16h



Instagram: @cozinhatupis



Bar Pirex



Premiado pela coquetelaria criativa e cardápio autoral, é referência na nova cena do centro.



Endereço: Av. Amazonas, 1049 - Galeria São Vicente



Telefone: s/n



Horário: Ter; a sex;: 11h30 às 15h; qua; a sex;: 18h às 0h;. sáb; 12h às 0h;. dom;: 12h às 18h.



Instagram: @barpirex



Cantina do Lucas



Patrimônio cultural, serve pratos fartos e saborosos desde 1962 no famoso edifício Maletta.



Endereço: Av. Augusto de Lima, 233 - Maletta



Telefone: (31) 3226-7153



Horário: dom; a qui;: 11h30 às 00h; sex; a sáb: 11h30 às 02h



Instagram: @cantinadolucas



Redentor Bar



Boemia brasileira, com samba, chopp gelado e petiscos de boteco em clima descontraído.

