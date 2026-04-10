CARNES SUCULENTAS

Churrasco perfeito: 5 cortes de carne e dicas de como prepará-los

Da picanha ao bife de chorizo, conheça as características de algumas das melhores carnes e aprenda os segredos para acertar no ponto

Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
10/04/2026 17:48 - atualizado em 10/04/2026 17:50

Churrasco perfeito: 5 cortes de carne e dicas de como prepará-los
Confira os cortes de carne ideais e os acompanhamentos para um churrasco perfeito, com dicas de preparo para cada um crédito: iStock

O churrasco segue como um dos principais rituais gastronômicos do brasileiro, reunindo tradição, técnica e bons ingredientes. Com a valorização de experiências à mesa, cresce também a atenção à escolha dos cortes e às melhores formas de preparo, fatores que impactam diretamente no sabor e na qualidade final da carne.

Para ajudar a garantir o sucesso do próximo encontro, selecionamos cinco cortes populares e dicas essenciais para o preparo de cada um. A escolha certa e a técnica adequada fazem toda a diferença no resultado, transformando um simples almoço em uma experiência memorável.

Picanha: a estrela do churrasco

A picanha é talvez o corte mais icônico do churrasco brasileiro. Sua principal característica é a capa de gordura uniforme, que garante sabor e suculência à carne durante o cozimento. Geralmente, uma peça de qualidade pesa entre 1 kg e 1,5 kg para garantir que seja realmente a parte nobre do animal.

Para o preparo ideal, sele a peça inteira em fogo forte, com a gordura virada para cima. Depois, fatie em bifes grossos e retorne à grelha para finalizar ao ponto desejado, sempre com sal grosso. Deixar a carne descansar por alguns minutos antes de servir ajuda a manter os sucos internos.

Bife de chorizo: sabor marcante

Originário da Argentina, o bife de chorizo é retirado do miolo do contrafilé. É uma carne macia, com uma faixa de gordura lateral que derrete na brasa, intensificando o sabor e a umidade. É ideal para quem aprecia um corte com personalidade forte.

O segredo é a grelha bem quente. Tempere com sal grosso e pimenta-do-reino moída na hora e leve ao fogo alto por poucos minutos de cada lado. Isso cria uma crosta por fora e mantém a suculência interna, resultando em um bife perfeito.

Fraldinha: ideal para fatiar

A fraldinha é um corte com fibras longas e bastante irrigado, o que resulta em uma carne muito saborosa, embora um pouco mais firme. É perfeita para servir como aperitivo ou em sanduíches, sendo uma opção versátil e que rende bastante.

Asse a peça inteira em fogo médio para não ressecar. O ponto crucial é na hora de servir: corte sempre contra a fibra para garantir que cada fatia fique macia e fácil de mastigar. Um molho chimichurri acompanha muito bem este corte.

Maminha: maciez e suculência

Parte do conjunto da alcatra, a maminha é conhecida por sua grande maciez e sabor suave. É um corte triangular com menor teor de gordura, agradando a diversos paladares, inclusive os de quem prefere carnes menos gordurosas.

Pode ser preparada na grelha inteira, começando pelo lado com um pouco mais de gordura. O ideal é servi-la do malpassado ao ponto para aproveitar toda a sua suculência. É uma ótima opção para quem está começando a se aventurar como churrasqueiro.

Assado de tiras: sabor junto ao osso

O assado de tiras é um corte transversal da costela do boi. A presença do osso confere um sabor único e profundo à carne, que é extremamente suculenta quando bem preparada. É um clássico nos churrascos uruguaios e argentinos.

Como é um corte da costela, exige um pouco mais de tempo na brasa. Cozinhe em fogo médio, primeiro com os ossos virados para baixo, para que o calor se distribua lentamente. Finalize com um toque de fogo forte para dourar e criar uma crosta saborosa.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

