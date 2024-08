Imagine ter acesso a promoções exclusivas em diversos bares e restaurantes mineiros. A partir desta sexta-feira (30/8), o cenário, que mais parece um sonho, vai se tornar realidade. O UAI Chef, clube gastronômico do Portal UAI, será totalmente gratuito e oferecerá descontos de até 50% em mais de 400 estabelecimentos, além de benefícios para curtir sessões de cinema na rede Cinemark. Para aproveitar, basta instalar o aplicativo, disponível para dispositivos Android e iOS, e se cadastrar.



Desde que foi lançado, em 2023, o clube o UAI Chef oferece todas essas vantagens, porém funcionava por assinatura paga. Era necessário escolher um plano, que poderia ser anual ou mensal. Com a mudança, os descontos podem ser acessados apenas fazendo um cadastro. O intuito da gratuidade, portanto, é democratizar o acesso à gastronomia e permitir que mais pessoas explorem e desfrutem, não só da boa comida mineira, mas também de momentos de convivência.



Para isso, o clube foca em uma variedade de opções que vão desde restaurantes para ocasiões especiais até bares para momentos mais descontraídos. “Nossa proposta abrange desde refeições do dia a dia até jantares requintados. Por isso, a quantidade de restaurantes disponíveis com promoções e descontos é ampla”, afirma o idealizador do UAI Chef, Marcelo Ribeiro.



Para os belo-horizontinos, especialmente, que vivem na capital dos bares, título recebido pelo recorde mundial desse tipo de estabelecimento por metro quadrado, a novidade vai manter viva a paixão pela boemia.



As opções do UAI Chef permitem que os usuários façam uma viagem para outros continentes sem precisar sair do estado. São mais de 30 opções de culinária, que variam entre a tradicional comida mineira, hamburguerias, churrascarias, além de restaurantes de comida árabe, japonesa e francesa. No aplicativo, estão disponíveis as regras específicas para utilizar cada desconto.



Além das promoções em bares e restaurantes, o clube gastronômico também disponibiliza benefícios de entretenimento, como descontos de até 50% em sessões de cinema na rede Cinemark. Ribeiro diz que a parceria permite que o público desfrute dos lançamentos das telonas sem pesar no bolso.



Gastronomia para todos



Para navegar no UAI Chef, é simples. As diferentes categorias permitem que os usuários escolham o restaurante que melhor atende ao seu gosto. Depois de escolher o lugar, a pessoa seleciona a data e os horários ideais para aproveitar as vantagens disponíveis.



A navegação ainda pode ser mais prática ativando a localização do aparelho, pois, assim, o sistema consegue indicar os endereços mais próximos. Outra facilidade é a integração com os aplicativos Google Maps e Waze, que traçam a rota até o local escolhido diretamente no aplicativo.



Para se manter atualizado sobre as novidades, basta ativar notificações no aplicativo ou seguir o perfil do UAI Chef no Instagram (@uai.chef), que traz dicas de restaurantes com descontos exclusivos, recomendações de filmes e sugestões de estabelecimentos para celebrar ocasiões especiais.



Confira alguns descontos oferecidos no UAI Chef



- Porcão Churrascaria: 50% off no rodízio (almoço ou jantar)



- Coco Bambu: 15% off em itens não promocionais e em eventos privativos



- Badejo: 20% off em itens selecionados



- Wals Cozinha de Fogo: compre um e ganhe outro



- Lullo Gelato: compre um gelato e ganhe outro



- Meat&Co BH: 30% off em itens selecionados



- MiCorazon: compre um e ganhe outro



- The Mexican: compre um e ganhe outro