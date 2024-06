Mini cookie de paçoca com pasta de amendoim

Junho é sinônimo de festas juninas e comidas típicas, período também desafiador para quem deseja manter a dieta saudável. No entanto, algumas substituições de ingredientes e a inclusão de suplementos nutricionais podem deixar os pratos saborosos e ao mesmo tempo leves, promovendo saúde e bem-estar. Que tal inovar e transformar a mesa junina com receitas nutritivas, sem abrir mão do sabor?

A nutricionista da Vitafor, Lucila Santinon, ensina o passo a passo de três receitas nutritivas e saborosas para a Festa Junina: canjica proteica cremosa, mini cookie de paçoca e pipoca crocante. Ela ressalta que os suplementos nutricionais adicionados às receitas agregam valor nutricional por meio de proteínas, vitaminas e minerais promovendo o bem-estar, além de mantê-las saborosas.

“Temos o isofort plant sabor paçoca, por exemplo, que é suplemento alimentar composto por blend de proteínas vegetais, como proteína isolada de ervilha e proteína de arroz. Para adoçar, usamos o xilitol family, que é um adoçante natural, de origem vegetal e pode substituir o açúcar em receitas ou até mesmo minimizar seu uso no dia a dia. Tem baixo índice glicêmico e proporciona sabor doce com pouco valor calórico”, explica a nutricionista.

Lcila Santinon destaca que outro suplemento que pode ser usado é o whey fort 3W, que tem sete sabores, e especialmente nestas receitas, o sabor paçoca acaba ganhando espaço nas preparações. Ele é composto por proteínas de alto valor biológico, conhecidas por auxiliarem na formação dos músculos e ossos.

Confira as receitas

Canjica proteica cremosa Shutterstock/Divulgação

1- Canjica proteica cremosa

Ingredientes

2 colheres de isofort plant sabor paçoca

200ml de leite de coco (ou outro de sua preferência)

200g de milho para canjica já cozido

4 cravos-da-índia

2 colheres de sopa de xilitol family

1 canela em pau

Modo de preparo

Com exceção do Isofort Plant sabor Paçoca, coloque todos os ingredientes em uma panela e acenda em fogo médio, sempre mexendo para não grudar. Assim que o creme pegar consistência, acrescente o Isofort Plant sabor Paçoca, desligue o fogo e mexa por mais um minuto. Está pronta a canjica proteica. Se preferir, pode complementar com canela em pó, se quiser um sabor ainda mais marcante.

2 - Mini cookie de paçoca

Ingredientes massa

1 xícara de whey fort 3W sabor paçoca;

½ Xícara de pasta de amendoim;

1 Colher de chá de amido de milho;

1 Colher de chá de Xilitol Family;

1 Colher de chá de bicarbonato de sódio;

½ Xícara de gotas de chocolate meio amargo.

Modo de preparo

Em uma tigela, misture os ingredientes até formar uma massa. Com o auxílio das mãos, trabalhe a massa até formar uma bola. Molde bolinhas de aproximadamente 20g e disponha sobre uma assadeira forrada com papel manteiga. Achate as bolinhas formando um disquinho e leve para assar em forno pré-aquecido a 180º por aproximadamente 15 minutos, ou até que os cookies estejam assados. Espere esfriar e sirva!

3 - Pipoca crocante

Pipoca crocante Shutterstock/Divulgação

Ingredientes

1 colher (sopa) de whey fort 3W sabor chocolate ou outro sabor de sua preferência

1/2 xícara (chá) de milho para pipoca

1 colher (sopa) de MCT Vitafor ou 2 de água

Água para diluir whey fort 3W

Modo de preparo

Aqueça uma panela média com o MCT Vitafor e coloque o milho de pipoca. Tampe e deixe em fogo médio. Assim que os começarem a estourar, mexa bem a panela até que todos estourem. Durante este processo, prepare a calda de whey fort 3w. Dentro de um recipiente, adicione o whey fort 3W sabor chocolate e aos poucos coloque água, misturando até obter a calda. Após a pipoca ficar pronta, junte à calda, tampe a panela e chacoalhe bem para envolver toda receita.

Dica: Finalize a receita com whey fort 3w sabor chocolate em pó para deixar a receita ainda mais bonita e saborosa.