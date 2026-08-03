João Gomes é surpreendido por cuscuz em voo: 'Fui enganado"
Cantor pernambucano, apreciador da iguaria nordestina, divertiu seguidores nas redes sociais ao ver que se tratava do prata marroquino
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Um momento de descontração durante uma viagem divertiu os seguidores de João Gomes nas redes sociais. O cantor pernambucano se animou ao encontrar a palavra "cuscuz" no cardápio do avião e acreditou que teria a oportunidade de comer o tradicional prato nordestino durante o voo. A empolgação, no entanto, deu lugar às risadas quando ele descobriu que se tratava de cuscuz marroquino.
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No vídeo publicado nas redes sociais, João mostra o menu da companhia aérea e não esconde a felicidade ao ler o nome do prato. "Salada de cuscuz no avião... É isso mesmo? É cuscuz mesmo? Cuscuz... cuscuz no avião?", disse, surpreso.
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Enquanto analisava a descrição da refeição, o artista continuou acreditando que encontraria a versão feita de milho, típica do Nordeste. "Ó pai, que avião gostosinho... com cuscuz!", brincou.
Em seguida, ele leu os ingredientes descritos no cardápio. "'Com verduras, ricota, berinjela assada e tomate... adicione frango defumado à sua salada se desejar'. Tô acreditando não, véi! Galera, tem cuscuz no avião”, afirmou.
A decepção veio na hora de servir
A expectativa acabou quando a comissária entregou o prato. Ao ver que se tratava de uma salada preparada com cuscuz marroquino, João caiu na risada.
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"O cuscuz não é cuscuz... mentira... fui enganado!", disse, aos risos.
Qual é a diferença entre o cuscuz nordestino e o marroquino?
Apesar de compartilharem o mesmo nome, o cuscuz nordestino e o cuscuz marroquino são pratos bastante diferentes.
O cuscuz nordestino, tradicional em estados como Pernambuco, Paraíba e Ceará, é preparado com flocão de milho cozido no vapor em uma cuscuzeira. A textura é macia e firme, sendo comum servi-lo com manteiga, queijo coalho, ovos, carne de sol ou outros acompanhamentos.
Já o cuscuz marroquino tem origem no Norte da África e é produzido a partir de sêmola de trigo duro. Os pequenos grãos são hidratados com água ou caldo quente, sem necessidade de cozimento prolongado, e costumam ser servidos em saladas ou como acompanhamento de carnes, legumes e vegetais.
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