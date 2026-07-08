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DE VOLTA A BH

Turnê Dominguinho: João Gomes, Jota.pê e Mestrinho voltam a BH

Espetáculo que celebra o forró e é sucesso global será na Esplanada do Mineirão; saiba como garantir seu ingresso para o show em dezembro

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
08/07/2026 16:01

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Turnê Dominguinho: João Gomes, Jota.pê e Mestrinho voltam a BH
Os artistas João Gomes, Jota.pê e Mestrinho com sua Turnê Dominguinho, de volta a Belo Horizonte em dezembro. crédito: @kaiocads

O projeto que une João Gomes, Jota.pê e Mestrinho já tem data para voltar a Belo Horizonte. A Turnê Dominguinho (Nova Fase / Vol. 2) será apresentada no dia 5 de dezembro, um sábado, a partir das 16h, na Esplanada do Mineirão.

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O reencontro com o público mineiro acontece após uma apresentação histórica na cidade em fevereiro. Esta nova fase da turnê é impulsionada pelo sucesso do repertório, que colocou o forró brasileiro em evidência mundial.

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Faixas como "Deusa Minha" e o medley "Meu Cenário / Numa Sala de Reboco" se destacaram no Top Global do Spotify. Os resultados reforçaram a força da cultura nordestina em escala internacional.

No palco, o espetáculo busca celebrar as raízes brasileiras em uma grande roda de música e sentimento. A apresentação conta com arranjos orgânicos, repertório afetivo e interpretações autênticas dos três artistas.

Misturando tradição e modernidade, a segunda etapa da turnê reafirma o forró como uma linguagem universal. O projeto fortalece o encontro entre gerações, ritmos e histórias, consolidando-se como um dos maiores movimentos da música nacional.

Serviço

Evento: Turnê Dominguinho em Belo Horizonte
Atrações: João Gomes, Jota.pê e Mestrinho
Data: 05 de dezembro (sábado)
Horário: 16h
Local: Esplanada do Mineirão (Av. Antônio Abrahão Caram, 1001 - São José, Belo Horizonte - MG)
Ingressos: Disponíveis no site Ingresse.com

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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