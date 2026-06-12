Quadrilha, baião e forró de graça no CCBB-BH

O Arraial do CCBB-BH chega à quinta edição, que será realizada deste sábado (13/6) a 21 de junho, com programação gratuita de shows, quadrilhas, aulas de forró, espetáculos infantis e comidas típicas. Amanhã, a principal atração será a banda Os Quatro, às 15h30. Domingo, às 18h30, será a vez do bloco Pisa na Fulô.

Figurinha repetida neste “arraiá”, o bloco, criado em 2015, foi pioneiro ao unir forró e cortejos carnavalescos de Belo Horizonte. Desde então, tornou-se uma das principais referências do gênero na capital. A mistura de ritmos se mantém no CCBB.

“É o DNA da banda tocar forró e baião misturados com ritmos carnavalescos”, afirma Marina Faria, produtora do bloco.

Recentemente, o Pisa na Fulô ampliou sua formação. Até este ano, a banda que se apresentava durante o carnaval era completa, mas se reduzia nos shows ao longo do ano. Agora, foram adicionados baixo, guitarra e bateria ao grupo, além dos tradicionais zabumba, coquinho, triângulo e caixa.

A formação atual reúne as cantoras Drica Mitre e Gabi Salomão, os sanfoneiros Max Hebert e Thiago Gazzinelli, o baixista Felipe dos Santos, Táskia Ferraz na guitarra, Rafael Xavier na bateria, Daniel Guedes na zabumba e Pedro Gontijo na percussão.

O bloco adaptou o repertório folião para o Arraial. “O cortejo tem cerca de quatro horas. Para as festas juninas, transformamos esse material em show de uma hora e meia a duas horas”, explica Marina.

De Gonzagão a Rita Lee

O público vai ouvir clássicos do forró, canções consagradas por Luiz Gonzaga (1912-1989) e releituras de músicas contemporâneas. Entre as versões preparadas pelo grupo estão destaques dos repertórios de Ceumar, que participou do cortejo do bloco em 2026, Mariana Aydar, Djavan e Rita Lee (1947-2023).

O Arraial do CCBB-BH oferecerá aula aberta de forró conduzida pelo professor Vito du Forró, no sábado (13/6), às 14h30.

Aos domingos, as tradicionais quadrilhas integram a programação. Neste fim de semana, a partir das 16h30, vão dançar os grupos Trem de Minas, Feijão Queimado e Casa do Chapéu.

Para a criançada haverá programação especial nos quatro dias, sempre às 13h. No sábado, será apresentado o espetáculo “Dinha, a fantástica fábrica de imaginação”, inspirado no sertão mineiro. No domingo, a contadora de histórias Alessandra Nogueira apresenta “Causos e contos”.

5º ARRAIAL CCBB BH

Neste sábado (13/6), das 11h às 17h, e domingo (14/6), das 11h às 20h. CCBB-BH (Praça da Liberdade, 450, Funcionários). Entrada franca, mediante retirada de ingresso no site ccbb.com.br/bh e na bilheteria.

PROGRAMAÇÃO

Sábado (13/6)

• 13h: Espetáculo “Dinha, a fantástica fábrica de imaginação”

• 14h30: Aula de forró com Vito du Forró

• 15h30: Show da banda Os Quatro

Domingo (14/6)

• 13h: “Causos e contos”, com Alessandra Nogueira

• 16h30: Quadrilha Trem de Minas

• 17h15: Quadrilha Feijão Queimado

• 18h: Quadrilha Casa do Chapéu

• 18h30: Show do bloco Pisa na Fulô



Outras atrações

>>> QUINTAL DOS SABORES

O Festival Quintal dos Sabores será realizado no sábado (13/6), das 14h às 22h, e no domingo (14/6), das 10h às 19h, na Av. Dona Senhorinha com Rua Elísio de Brito, no Bairro Boa Vista. O evento reúne atrações musicais, barracas gastronômicas e apresentações culturais. Banda Zé Pelin, Mundo Capoeira, Fabinho do Terreiro e o grupo carioca Pra Valer são as atrações. Será exibido em telão o jogo de estreia do Brasil na Copa do Mundo. Entrada franca.



>>> JOÃO GOMES

O cantor João Gomes se apresenta sábado (13/6) na Cidade Junina (Rua Gabriela de Melo, s/nº, Olhos D'Água), após o jogo da Seleção Brasileira na Copa, previsto para as 19h, que será exibido no local. As opções gastronômicas vão de caldos, canjica, cachorro-quente, milho-verde e pastéis a pipoca, fondue e doces juninos. Ingressos: R$ 280 (social) e R$ 270 (meia), à venda na plataforma Sympla.

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* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria