Nenhum de Nós comemora em BH, nesta sexta (12/6), a marca de 2,5 mil shows

A banda Nenhum de Nós volta a BH nesta sexta-feira (12/6) com espetáculo que comemora os 40 anos do grupo e a marca de 2,5 mil shows realizados. Também subirão ao palco os convidados Ricardo Koctus, João Chapman e Rodrigo Borges.

“Outro dia, nos perguntaram como víamos esses 40 anos. Para nós, não parece tanto tempo, mas, claro, é uma marca, ainda mais para uma banda com os mesmos integrantes. Perdemos o João Vicenti, mas o espírito continua o mesmo”, afirma o baterista Sady Homrich. Ele se refere ao tecladista que morreu aos 58 anos de câncer, em 2024.

A data oficial do aniversário é 5 de outubro, quando houve o primeiro show do grupo em um bar de Porto Alegre, já com o nome Nenhum de Nós. “Mas a gente já vinha ensaiando antes, começando a colocar as ideias sob o nosso prisma sulista”, comenta Sady. “Passado esse tempo todo, com fita cassete, LP, CD, DVD, MP3, MP4 e streaming, continuamos aí dando o nosso recado”, diz.

Frequentador de Belo Horizonte, Sady comemora a chance de voltar à cidade. “Coincide com o nosso show de número 2.500. Não sei quantas temporadas fizemos no estado mineiro, mas achamos muito bacana, because Minas Gerais é um lugar onde fizemos amigos”, conta.

Lô Borges

Essa amizade toda estará no palco. “Teremos convidados como o Ricardo Koctus, do Pato Fu, e seu filho João Chapman. E também a participação muito especial do Rodrigo Borges. Aliás, uma coisa que fortaleceu muito a nossa relação com Minas foi gravarmos ‘Um girassol da cor do seu cabelo’, de Lô e Márcio Borges, no álbum 'Acústico nº 2', em 2003.”

Sady afirma que a versão gaúcha do hit do Clube da Esquina é sucesso em todo o Brasil. “Lô participou de um show nosso em BH. Então, agora convidamos o cantor, compositor e violonista Rodrigo Borges, filho do grande pianista Marilton Borges. Rodrigo está levando muito bem o legado do tio.”

Durante o show, telão exibirá cenas retrospectivas. “A gente traz sensações que complementam as melodias. Há momentos em que aparece algo histórico, mas não é documentário. Não haverá músicas novas, pois estamos guardando para depois. A ideia é trazer surpresas que estão longe do nosso roteiro há tempos, o que para muitos vai soar como novo”, adianta o baterista.

Nenhum de Nós reúne Thedy Corrêa (voz), Carlos Stein (guitarra), Veco Marques (guitarra) e Sady Homrich (bateria). Com 12 álbuns lançados, o grupo vendeu 3,5 milhões de cópias.

“NENHUM DE NÓS 2.500”

Nesta sexta-feira (12/6), às 21h, no BeFly Minascentro (Avenida Augusto de Lima, 785, Centro). Setor 1: de R$ 205 a R$ 370; setor 2: de R$ 155 a R$ 290; setor superior: de R$ 120 a R$ 240. Ingressos à venda na plataforma Sympla e na bilheteria.

OUTRAS ATRAÇÕES

>>> TAVINHO SCHMITZ

O cantor, compositor e violonista mineiro Tavinho Schmitz apresenta o show “Folk metropolitano”, nesta sexta-feira (12/6), às19h, no CroccoVeg (Rua Ceará, 1.942, Funcionários). O repertório traz canções autorais de seu álbum “Get walking” (2025). Schmitz canta também clássicos de Led Zeppelin, Robert Johnson, Pink Floyd, Black Sabbath e Allman Brothers, além de MPB e rock. Ingressos: R$ 15.

>>> GONZAGÃO E ORQUESTRA

Regida por Rodrigo Toffolo, a Orquestra Ouro Preto (OOP) se apresenta domingo (14/6), às 11h, no Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). “Gonzagão: Concerto para cordas e trio pé de serra” tem arranjos de Mateus Freire. O repertório reúne clássicos como “Asa Branca”, “Qui nem jiló”, “Vida de viajante” e “Assum preto”. Ingressos: R$ 30 e R$ 15, à venda na plataforma Sympla e na bilheteria.

>>> TENORES IN CONCERT

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O grupo vocal Tenores in Concert é atração de domingo (14/6), às 19h, no Teatro Feluma (Alameda Ezequiel Dias, 275, 7º andar, Centro). No concerto “Gracias a la vida”, Petrônio Duarte, Rogério Francisco, Wagner Soares e Wellington Vilaça destacam o repertório latino-americano. Ingressos: R$ 70 (inteira), R$ 35 (meia) e R$ 40 (social, com doação de 1kg de alimento, exceto sal e fubá). À venda na plataforma Sympla e na bilheteria.