Scriptum promove bate-bola no campo da literatura

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

Na mesma data em que a Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo 2026, em Nova Jersey (EUA), a Livraria Scriptum, em Belo Horizonte, abriga o lançamento do novo volume da antologia “Pelada poética”. Neste sábado (13/6), às 11h30, os organizadores do livro, Welbert Belfort, o Betinho, e Mário Alex Rosa, conversam sobre a obra com alguns dos autores convidados.

O “escrete” reúne 22 nomes de Minas e de outros estados, que escreveram textos originais tendo como inspiração o futebol. Haverá homenagem a escritores – Adriano Menezes, Affonso Ávila, Alécio Cunha, Camilo Lara e Marcelo Dolabela – e a jogadores – Dirceu Lopes, Luizinho, Tostão e Victor.

Proprietário da Livraria e Editora Scriptum, Betinho explica que a ideia da “Pelada poética” surgiu de uma brincadeira, em 2006, quando foi lançado o primeiro volume. Naquele ano de Copa, ele teve uma conversa com Mário Alex Rosa sobre emular a competição no campo literário.

“A Scriptum sempre foi ligada à poesia, revelamos muitos escritores em Belo Horizonte, editamos vários deles pela primeira vez, então temos esses contatos. Resolvemos convidar algumas dessas pessoas para a troca de passes sobre literatura seguida de uma cerveja, com todo mundo pagando a conta, como acontece no futebol. Era uma brincadeira mesmo”, relembra.

Os idealizadores da “pelada” resolveram fazer uma surpresa para os escritores convidados, criando plaquetas com poemas de cada um deles. Já naquele primeiro encontro, jogadores foram convidados, além de escritores. A despesa da tertúlia ficou por conta da Scriptum.

“No primeiro encontro, homenageamos o Tostão e o Reinaldo. O pessoal achou ótimo misturar a turma da literatura com a turma do futebol, chamando pessoas que jogaram alguma vez Seleção. A ideia inicial nem era comercializar as plaquetas com poemas inspirados em futebol, mas a aceitação foi tão boa que acabamos publicando o primeiro volume”, diz.

'Veteranos' e 'estreantes'

O que será lançado neste sábado, o quinto da coleção, reúne os “veteranos” Adriane Garcia, Alícia Duarte Penna, Carlos Barroso, Carlos de Brito, Elcio Cornelsen, Fabrício Marques, Jovino Machado, Kiko Ferreira, Mário Alex Rosa, Rogério Barbosa, Sérgio Mattos, Teodoro Rennó, Vera Casa Nova e Wagner Moreira, que já estiveram em campo em edições pregressas, e os “estreantes” Augusto Massi, Brenda Marques, Emília Mendes, Fernando Viotti, Juliano Klevanskis, Maurício Guilherme, Paula Vaz e Rafael Belúzio.

Sobre as convocações inéditas, Betinho diz que atendem tanto ao desejo de dar oportunidade para novos nomes da cena quanto à oportunidade de contar com craques consagrados que, agora, tiveram disponibilidade para integrar o “escrete”.

“Sempre tem a polêmica na Seleção sobre quem foi e quem deixou de ir. Tem autores que já passaram pelo 'Pelada poética' e que agora não puderam, porque têm outros compromissos. Isso abre possibilidade para outros que também merecem espaço em campo”, diz.

Fora de forma

O livreiro brinca que, eventualmente, alguém não é chamado porque “pode estar fora de forma”. Ele destaca, contudo, que a escolha dos nomes é orientada pelo vínculo afetivo que o convidado tem com o futebol, pela relação pregressa com a Scriptum e, naturalmente, pela qualidade do texto.

“Muitos autores saíram daqui para editoras grandes, então veem a Scriptum como o lugar que os revelou, mas, lógico, eu não faria essa convocação só pela amizade”, ressalta.

Trave protagonista

Ele aponta alguns destaques deste quinto volume: “Carlos de Brito vai participar de novo. O texto dele é maravilhoso. O André Di Bernardi tem um poema que é a visão que a trave tem do jogo, espetacular. O Augusto Massi, que está estreando, adora futebol e, além disso, é editor, poeta e professor da USP”, diz, citando outro docente da universidade paulistana, Fernando Viotti, que também marca presença na atual edição.

Betinho acredita que a “Pelada poética” cobre uma lacuna na literatura brasileira. “Dizem que somos o país do futebol, mas, se for prestar atenção, salvo as biografias, a quantidade de livros que fazem referência ao esporte é escassa. Uma coisa rara, aqui ou ali, pontualmente”, diz.

O editor destaca que eventos de lançamento da “Pelada poética” são, por si só, como final de campeonato. “Tentamos fazer com que o lado lúdico, o futebol, esteja misturado com a literatura, de forma que seja uma coisa única que passa pelo cotidiano das pessoas. Tem dado certo, o pessoal gosta e vibra”, afirma.

Resenha

“Pelada poética” homenageou vários craques ao longo dos últimos 20 anos. Entre eles, Éder Aleixo, Nelinho e Pablo Sorín.

“O Nelinho se envolveu tanto que resolveu escrever um texto, homenagem à mulher dele, falando de futebol. Quer dizer, saiu de um campo para o outro. O Sorín ficou maravilhado. Ele e o Affonso Ávila ficaram conversando, batendo bola como se estivessem em campo. E o Sorín gosta muito de literatura”, destaca Betinho Belfort.

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“PELADA POÉTICA”

Lançamento do livro organizado por Welbert Belfort e Mário Alex Rosa, neste sábado (13/6), às 11h30, na Livraria Scriptum (Rua Fernandes Tourinho, 99, Savassi). Acesso gratuito