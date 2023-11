“Carta ao Mar”

Prezado senhor:

venho lhe informar

que o navio naufragou,

que a guarda costeira

não pôde avisar antes

por causa do mau tempo

por causa do seu temperamento

por causa daqueles sentimentos

que o senhor sabe e bem conhece,

por isso pedimos desculpas, mas

o senhor compreenderá que nos faltam palavras

nessas horas quando tudo é

só.

“Bilhete”

Deixa o corpo

no corpo do outro

outonando —

se para o inverno.

Deixa o odor

da dor amar

o amor do outro.

Deixa o corpo

ser o oculto

do outro.

“Palavra menor”

(para Adélia Prado)

Não tenho fé nenhuma.

Até tentei tê-la quando

por uma insignificância menor

que seu tamanho um poema deu as caras,

e achei que tinha a cara de Deus.

Era apenas um achado, mas achado assim

é tão raro quanto a minha fé.

“A unha do poeta”

(para Armando Freitas Filho, meu poeta)



A unha do pão de açúcar

encrava o jardim da casa

desde o nascedouro

fincada como pedra

para a palavra-pedrada

não seca, mas dura de sal grosso,

vinda de suas raízes, rocha para sempre.

A mão que a toca tocada fica

como se verifica nessa poesia

de dias claros como o sol da baía

de tardes duras na sua Urca

à procura de palavras sem burca.

A unha da mão fere o branco

grafitado de cinza-pedra, de azul anil

do céu aberto do amor que se espera

antes do fuzil sangrando o jornal

comprado na banca.

Sobre o autor

Autor de “Ouro Preto” (2012) e “Via férrea” (2013), o poeta mineiro Mário Alex Rosa esteve mais ocupado nos últimos anos com o trabalho de editor (revistas, edições tipográficas) e organizador de exposições de artes visuais. Os poemas de “Cartas ao mar” começaram a ser escritos em 2010 e foram concluídos em 2015. Após oito anos de espera, o livro ganha lançamento pela livraria e editora Scriptum, onde o autor trabalhou e publicou “Ouro Preto”. “Mesmo que em alguns poemas o ritmo seja mais ágil, mais breve, em oposição a muitas convenções, tudo acaba por ter seu peso”, escreve Júlio Castañon Guimarães na apresentação de “Cartas ao mar”. “O que importa sobretudo é que essa poesia sabe equilibrar e desequilibrar emoção, tensões, imagens e indagação.”