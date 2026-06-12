Jogos do Brasil terão transmissão no cinema em BH

Belo Horizonte entra no clima da Copa do Mundo com programação que inclui cinema, exposições e atividades para crianças. Na fase de grupos do mundial, o Brasil joga três partidas entre sábado (13/6) e quarta-feira (24/6). A Seleção Brasileira enfrenta Marrocos, Haiti e Escócia, respectivamente.



Para quem pretende acompanhar os jogos em telões, o Cine Belas Artes abrirá espaço na programação para exibir gratuitamente as partidas da primeira fase. As transmissões ocorrerão na sala 1; as demais salas manterão a programação regular de filmes. Caso a seleção avance às fases eliminatórias, o cinema continuará exibindo os jogos.



Outra aposta para reunir torcedores é a Casa da Copa, que funcionará no Espaço 356 durante o mês de junho.



A iniciativa do Cineart Open Air leva para o público um telão de cinema ao ar livre, além de ambientação temática, ativações e atrações musicais após cada partida da Seleção Brasileira.



A estreia, neste sábado (13/6), terá abertura às 16h e show do Pagode do Xandó. No dia 19/6, a programação começa às 18h e conta com o do Baile do Birico. Já em 24 de junho, a Casa da Copa abre às 17h e a música fica a cargo de Love Wine & Cantim.



Paralelamente, o Cineart Open Air mantém a programação regular de cinema ao ar livre aos domingos, com duas sessões por dia.



Entre os títulos anunciados estão “O Mandaloriano e Grogu”, “Michael”, “Todo mundo em pânico 6”, “Toy story 5”, “Dia D” e “Supergirl”.



O Mercado Central também se transforma em ponto de encontro para os fãs de futebol. O espaço transmite gratuitamente todas as partidas da Copa do Mundo, além das disputadas pela Seleção Brasileira, no Espaço Cultural 2, localizado no estacionamento. Os confrontos realizados após as 21h não serão exibidos.



Além das transmissões, o Mercado Central recebe o Espaço Panini, onde o público poderá trocar e comprar figurinhas, além de adquirir o álbum oficial da Copa. O espaço funciona às quintas e sextas-feiras, das 8h às 18h, e aos domingos, das 8h às 13h.



No Circuito Liberdade, a Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais apresenta três exposições gratuitas dedicadas ao futebol. “Futebol: linguagem universal que une povos”, em cartaz até 30/7, propõe uma reflexão sobre a capacidade do esporte de ultrapassar fronteiras.



Até 31/7, a mostra “Goleada de histórias” utiliza o universo do futebol para estimular o interesse pela leitura. Ambas têm visitação aberta das 9h às 18h.



Já “Copas do Mundo”, organizada pelo Setor de Hemeroteca Histórica, reúne uma seleção de jornais e revistas brasileiros que registraram momentos marcantes dos mundiais ao longo das décadas. A mostra permanece aberta até 31 de julho, com visitação das 9h às 17h.



Por fim, o Museu dos Brinquedos promove, durante os sábados de junho, atividades infantis inspiradas no futebol, na Copa do Mundo e nas diferentes culturas presentes na competição.



A proposta inclui brincadeiras populares de países participantes, formas de futebol e jogos corporais presentes em comunidades indígenas, além de oficinas para construção de ioiôs temáticos e de miniaturas dos campos de futebol.



A programação conta ainda com campeonato de bafão, troca de figurinhas e desafios de embaixadinhas. O “Show de embaixadinhas” é a única atividade com horário definido, das 11h30 às 15h30. As demais atrações ocorrem simultaneamente durante o funcionamento do museu, das 9h30 às 12h30 e das 14h às 17h.



CINE BELAS ARTES

Exibição na sala 1 do Cine Belas Artes (Rua Gonçalves Dias, 1.581, Lourdes). Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos na bilheteria do cinema, uma hora antes de cada partida.

CASA DA COPA CINEART

No Espaço 356 (Rua Adriano Chaves e Matos, 100, Olhos D'Água). Neste sábado (13/6), a partir das 16h; Ingresso com entrada até as 17h: R$ 80; Ingresso sem horário: R$ 130.

Na sexta (19/6), a partir das 18h; Ingresso com entrada até as 19h: R$ 80; Ingresso sem horário: R$ 110.

Na quarta (24/6), a partir das 17h; Ingresso com entrada até as 18h: R$ 40; Ingresso sem horário: R$ 60. Ingressos à venda na plataforma Ingresse.

CIRCUITO LIBERDADE

Programação temática de junho tem entrada gratuita na Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais (Praça da Liberdade, 21, Savassi) e no Mercado Central (Av. Augusto de Lima, 744, Centro).

No Museu dos Brinquedos (Av. Afonso Pena, 2.564, Funcionários), a troca de figurinhas é a única atividade gratuita. Demais atividades: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), à venda na bilheteria do espaço. Programação completa no site do Circuito Liberdade.

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*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes