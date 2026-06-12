Festa Portuguesa será realizada na Praça da Assembleia no sábado (13/6)

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

A Praça da Assembleia recebe pela primeira vez a Festa Portuguesa, neste sábado (13/6). Culinária típica, fado, apresentações musicais, oficinas, danças folclóricas, cozinhas-show e transmissão da estreia do Brasil na Copa do Mundo fazem parte da agenda, que vai de 9h às 22h.

Os shows ficarão a cargo da cantora Sônia Gargiulo, do gaiteiro Pedro de Sena, do Coral Luís de Camões, do fadista Tarcísio Costa e da banda Lurex. Às 19h, todo mundo vai parar para assistir à partida entre Brasil e Marrocos.

A área gastronômica conta com estandes de restaurantes e produtores especializados na culinária portuguesa. Concurso gastronômico divulgará os melhores pratos expostos. Os chefs Gustavo Melo, Cátina Martins, Cidinha Lamounier e Fernanda Aguilar ensinarão técnicas e receitas em aulas-show.

Sábado é o Dia de Santo Antônio, padroeiro dos namorados. Na abertura da festa, missa será celebrada no Santuário Nossa Senhora de Fátima, também na Praça da Assembleia.

Sardinha na broa

“Em Lisboa, na véspera do Dia de Santo Antônio, começa-se a comer sardinha assada na broa, um pão português, com salada de pimentão-verde e batata cozida. Namorados e casais aproveitam a ocasião para renovar os votos. Este ano, a festa acontece justamente no dia 13, seguindo as tradições de Portugal”, explica Miguel Jerônimo, presidente da Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil – Minas Gerais.

“Costumo dizer que Portugal não é só a porta de entrada para outros países da União Europeia, mas também para todos os países de língua portuguesa: Brasil, Angola, São Tomé, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Cabo Verde, São Tomé Príncipe e Timor-Leste. Muito rica, a língua portuguesa nos une”, afirma.

Fado antigo e música contemporânea

O Coral Luís de Camões vai interpretar o cancioneiro tradicional de Portugal. “Temos mais de 30 anos, estou há 13 à frente do coro. Fazemos a fusão das músicas portuguesa e brasileira. É um coral bastante particular, talvez seja um dos poucos no Brasil que se dedicam à música portuguesa”, explica Leonardo Cunha, maestro do grupo.

O show vai mesclar músicas antigas e contemporâneas de Portugal. O fado tradicional ganha maior destaque. “A comunidade que está no Brasil há mais tempo se recorda dos momentos mais antigos, é uma nostalgia muito grande quando a gente se apresenta para esse público”, conta o maestro. O grupo conta com 30 cantores de 60 a 90 anos.

“Cantaremos alguns fados, algumas canções folclóricas e algumas modernas que trouxemos recentemente de Portugal e estão tocando muito lá. Algumas dessas músicas atuais têm menos sotaque, embora tragam a marcante identidade portuguesa”, informa Cunha.

16ª FESTA PORTUGUESA

Neste sábado (13/6), das 9h às 22h, na Praça Carlos Chagas (Praça da Assembleia), no Bairro Santo Agostinho. Entrada franca.

OUTRA ATRAÇÃO

>>> BH TANGO SHOW

Após vencerem o PortuTango Mundial e Festival, com ouro na categoria Cenário, prata em Tango Pista e bronze na modalidade Milonga, os dançarinos Fernando DeCampos e Débora Ambrosano se apresentam neste domingo (14/6), às 19h, no Cine Theatro Brasil (Praça Sete, Centro). O espetáculo “Buenos Aires tango show” narra a história da famosa dança argentina. O casal estará acompanhado por orquestra e pelo cantor Hernán Felipe. Plateia 1: R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia). Plateia 2A: R$ 130 (inteira) e R$ 65 (meia). Plateia 2B: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia). Plateia 2C: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia). Vendas na plataforma Sympla e na bilheteria.

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* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria