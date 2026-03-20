Cuscuz paulista ou nordestino? Veja 5 receitas do prato pelo Brasil

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O cuscuz é uma verdadeira paixão nacional, e no Dia do Cuscuz, celebrado em no último dia 19 de março, a disputa sobre qual versão é a melhor ganha ainda mais força. A data, celebra um prato tão importante que, em 2020, foi reconhecido como Patrimônio Imaterial da Humanidade pela UNESCO.

Seja o simples e reconfortante cuscuz nordestino, servido no café da manhã, ou o robusto e festivo cuscuz paulista, o prato demonstra sua incrível versatilidade em todo o Brasil. Feito à base de milho, ele atravessa gerações e se adapta aos ingredientes de cada região.

Para explorar essa riqueza de sabores, separamos cinco receitas que mostram as diferentes faces desse ícone da culinária brasileira. Prepare a cuscuzeira e escolha a sua favorita para testar em casa.

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Cuscuz nordestino tradicional

A versão mais clássica e amada no Nordeste é sinônimo de simplicidade. Para prepará-la, basta hidratar o flocão de milho com água e uma pitada de sal. Depois de descansar por alguns minutos, a massa é cozida no vapor na cuscuzeira. O resultado é um cuscuz fofinho e soltinho, perfeito para ser servido com manteiga derretida e um ovo frito por cima.

Cuscuz com charque desfiada

Para uma refeição mais completa, o acréscimo de charque transforma o cuscuz. A carne seca deve ser dessalgada, cozida na pressão até ficar macia e depois desfiada. O preparo pode ser misturado diretamente na massa do cuscuz antes do cozimento a vapor ou refogado com cebola e coentro para ser servido como cobertura. É uma opção que garante sustância e um sabor inconfundível do sertão.

Cuscuz paulista

Completamente diferente da versão nordestina, o cuscuz paulista parece mais um bolo salgado. Ele é feito com farinha de milho, e não flocão, e cozido em um caldo rico com ingredientes como sardinha, camarão, palmito, ervilha, azeitonas e ovos cozidos. A mistura é montada em uma forma de pudim e servida fria, como entrada ou prato principal em celebrações.

Cuscuz recheado com camarão

Uma variação que une o melhor dos dois mundos é o cuscuz recheado. O cuscuz nordestino é preparado normalmente, mas na hora de montar na cuscuzeira, intercala-se uma camada de massa com um recheio cremoso. Uma excelente opção é um refogado de camarão com tomate, pimentão e leite de coco. O resultado é um prato úmido, saboroso e com uma apresentação surpreendente.

Cuscuz marroquino à brasileira

Embora feito com sêmola de trigo e não de milho, o cuscuz marroquino ganhou o gosto dos brasileiros por sua praticidade. Ele não precisa de cozimento a vapor, apenas de hidratação em água quente. A versão brasileira costuma ser servida como uma salada, misturada com legumes picados, frango desfiado, castanha-de-caju, uvas-passas e um toque de limão e azeite.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.