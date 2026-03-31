Como fazer cuscuz com camarão ao leite e bolinho doce de micro-ondas
Aprenda o passo a passo de duas receitas fáceis e rápidas para o almoço ou lanche: uma versão cremosa salgada e outra doce que aproveita as sobras
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O cuscuz pode ser preparado de formas fáceis e rápidas, servindo como uma opção para o almoço, lanche ou jantar. Confira o passo a passo de duas receitas, uma salgada e outra doce, criadas pela margarina Deline Cremosa.
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Cuscuz com camarão no leite de coco
Com um tempo de preparo de 30 minutos, esta receita salgada rende duas porções e é considerada de dificuldade fácil.
Ingredientes:
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1 xícara (chá) de flocão de milho
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½ xícara (chá) de água para hidratar
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½ xícara (chá) de queijo coalho fatiado
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1 colher (sopa) de margarina
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1 dente de alho picado
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1 xícara (chá) de camarão limpo e sem cabeça
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1 vidro de leite de coco (200ml)
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1 pitada de páprica defumada
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Sal e pimenta-do-reino a gosto
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Folhas de coentro para servir
Em uma tigela, misture a massa de cuscuz com a água e deixe hidratar por 10 minutos. Na cuscuzeira, monte o prato em camadas: comece com metade da massa, adicione o queijo coalho e cubra com o restante do cuscuz. Cozinhe por cerca de 10 minutos em fogo médio.
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Enquanto isso, prepare o molho. Aqueça a margarina em uma frigideira e refogue o alho. Adicione os camarões e frite por poucos minutos de cada lado, até dourarem. Junte o leite de coco e tempere com páprica, sal e pimenta. Desligue o fogo.
Para finalizar, desenforme o cuscuz, regue com o molho de camarão e decore com coentro fresco antes de servir.
Bolinho de cuscuz de micro-ondas
Esta versão doce é uma forma de aproveitar sobras de cuscuz. A receita rende duas porções, com preparo de 40 minutos e nível de dificuldade fácil.
Ingredientes:
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1 xícara (chá) de sobra de cuscuz de milho cozido
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1 ovo
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? de xícara (chá) de açúcar
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¼ de xícara (chá) de leite
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3 colheres (sopa) de margarina derretida
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2 colheres (sopa) de farinha de trigo
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2 colheres (sopa) de coco seco ralado
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1 colher (chá) de fermento em pó
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Margarina e farinha de trigo para untar
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2 colheres (sopa) de goiabada cremosa
Comece untando duas canecas grandes com margarina e farinha. No liquidificador, bata o ovo, o cuscuz, o açúcar, o leite e a margarina derretida até obter uma massa lisa.
Acrescente a farinha de trigo, o coco ralado e o fermento, batendo um pouco mais. Despeje a massa nas canecas e leve ao micro-ondas por três minutos em potência máxima.
Para verificar se os bolinhos estão prontos, espete um palito: se sair limpo, o cozimento terminou. Caso contrário, aqueça por mais um minuto. Com cuidado, retire as canecas do aparelho, coloque uma colher de goiabada sobre cada bolinho e sirva.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.