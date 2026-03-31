Como fazer cuscuz com camarão ao leite e bolinho doce de micro-ondas

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O cuscuz pode ser preparado de formas fáceis e rápidas, servindo como uma opção para o almoço, lanche ou jantar. Confira o passo a passo de duas receitas, uma salgada e outra doce, criadas pela margarina Deline Cremosa.

Cuscuz com camarão no leite de coco

Com um tempo de preparo de 30 minutos, esta receita salgada rende duas porções e é considerada de dificuldade fácil.

Ingredientes:

1 xícara (chá) de flocão de milho

½ xícara (chá) de água para hidratar

½ xícara (chá) de queijo coalho fatiado

1 colher (sopa) de margarina

1 dente de alho picado

1 xícara (chá) de camarão limpo e sem cabeça

1 vidro de leite de coco (200ml)

1 pitada de páprica defumada

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Folhas de coentro para servir

Em uma tigela, misture a massa de cuscuz com a água e deixe hidratar por 10 minutos. Na cuscuzeira, monte o prato em camadas: comece com metade da massa, adicione o queijo coalho e cubra com o restante do cuscuz. Cozinhe por cerca de 10 minutos em fogo médio.

Enquanto isso, prepare o molho. Aqueça a margarina em uma frigideira e refogue o alho. Adicione os camarões e frite por poucos minutos de cada lado, até dourarem. Junte o leite de coco e tempere com páprica, sal e pimenta. Desligue o fogo.

Para finalizar, desenforme o cuscuz, regue com o molho de camarão e decore com coentro fresco antes de servir.

Bolinho de cuscuz de micro-ondas

Esta versão doce é uma forma de aproveitar sobras de cuscuz. A receita rende duas porções, com preparo de 40 minutos e nível de dificuldade fácil.

Ingredientes:

1 xícara (chá) de sobra de cuscuz de milho cozido

1 ovo

? de xícara (chá) de açúcar

¼ de xícara (chá) de leite

3 colheres (sopa) de margarina derretida

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

2 colheres (sopa) de coco seco ralado

1 colher (chá) de fermento em pó

Margarina e farinha de trigo para untar

2 colheres (sopa) de goiabada cremosa

Comece untando duas canecas grandes com margarina e farinha. No liquidificador, bata o ovo, o cuscuz, o açúcar, o leite e a margarina derretida até obter uma massa lisa.

Acrescente a farinha de trigo, o coco ralado e o fermento, batendo um pouco mais. Despeje a massa nas canecas e leve ao micro-ondas por três minutos em potência máxima.

Para verificar se os bolinhos estão prontos, espete um palito: se sair limpo, o cozimento terminou. Caso contrário, aqueça por mais um minuto. Com cuidado, retire as canecas do aparelho, coloque uma colher de goiabada sobre cada bolinho e sirva.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.