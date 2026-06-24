Festa de São João em casa: 7 receitas juninas fáceis de fazer

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Celebrar o Dia de São João em casa pode ser tão gostoso quanto participar de uma grande quermesse. Com um pouco de organização, é possível montar uma mesa farta com os sabores típicos da época, sem passar horas na cozinha ou gastar muito.

O segredo está em escolher pratos que rendem bastante e têm preparo simples. Muitas receitas clássicas podem ser adaptadas para versões mais rápidas, usando ingredientes práticos que se encontram facilmente nos supermercados. A ideia é garantir a alegria e o sabor que a data pede.

Leia Mais

Para ajudar na missão de criar um arraiá caseiro inesquecível, preparamos uma lista com sete receitas juninas, entre doces e salgados, que são práticas e agradam a todos os paladares.

Pamonha de forno: essa versão dispensa a palha de milho e o cozimento demorado. A massa, feita com milho fresco ou enlatado, é batida no liquidificador com os demais ingredientes e assada em uma forma, como um bolo. O resultado é cremoso e muito saboroso. Bolo de milho cremoso: um clássico que nunca falha e exige esforço mínimo. Basta colocar todos os ingredientes, como milho, ovos, leite e açúcar, no liquidificador, bater bem e levar a mistura para assar. Fica pronto em cerca de 40 minutos. Canjica simples: para quem não tem tempo de cozinhar o milho branco, a dica é usar versões pré-cozidas ou mesmo o milho de canjica em conserva. Depois, é só levar ao fogo com leite, leite de coco, açúcar e canela até engrossar. Cuscuz paulista de sardinha: uma opção salgada, versátil e que impressiona. Ele pode ser servido quente ou frio e fica pronto em menos de 30 minutos. A base de farinha de milho é misturada com um refogado de sardinha em lata, tomate, milho e ervilha. Pé de moleque: um doce que é a cara da festa junina e muito simples de preparar. A receita clássica leva amendoim torrado e rapadura, mas versões mais rápidas usam leite condensado e açúcar, que são cozidos na panela até dar o ponto. Depois é só espalhar em uma superfície untada e cortar em pedaços. Paçoca de colher: uma sobremesa para quem busca praticidade máxima. A mistura de amendoim torrado e moído com leite condensado vai ao fogo por poucos minutos, até ganhar a consistência de um brigadeiro mole. É só servir em potinhos. Quentão sem álcool: para que todos possam brindar, a versão sem álcool da bebida é uma ótima pedida. A base é um chá forte feito com gengibre, cravo e canela, adoçado a gosto e finalizado com suco de uva integral ou de maçã para dar cor e sabor. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.