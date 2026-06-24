O cardápio do São João baiano: 5 pratos típicos que você precisa provar

O São João na Bahia é uma explosão de forró, fogueiras e, claro, sabores inesquecíveis que celebram a fartura da colheita. Enquanto o milho reina em muitas festas juninas pelo Brasil, tradicionalmente plantado no Dia de São José para ser colhido em junho, o cardápio baiano vai além, com receitas que carregam a identidade e a tradição do estado. A festa se revela em pratos e bebidas únicos, que transformam qualquer arraial em uma experiência gastronômica completa.

Para quem visita ou mora na Bahia em junho, conhecer essas iguarias é parte essencial da celebração. Separamos cinco pratos típicos que definem o sabor do São João baiano e que você precisa provar.

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Licor de Jenipapo

Nenhuma festa junina baiana está completa sem um copo de licor. Embora existam diversos sabores populares, como maracujá, chocolate e tamarindo, o de jenipapo é o mais icônico. Feito a partir da fruta nativa, ele tem um sabor adocicado e marcante, com um teor alcoólico que aquece as noites mais frescas. Muitas famílias mantêm receitas secretas, passadas de geração em geração, tornando a bebida um símbolo de hospitalidade. A fama é tanta que cidades como Cachoeira, no Recôncavo Baiano, são consideradas verdadeiras "capitais do licor".

Presente em toda festa, o licor de jenipapo é o sabor mais icônico do São João baiano, aquecendo as noites juninas. Billion Photos

Bolo de Aipim com Coco

Conhecido como mandioca ou macaxeira em outras regiões, o aipim é a estrela de um dos bolos mais amados da festa. A versão baiana geralmente leva coco fresco ralado, o que confere uma umidade e um sabor inconfundíveis. Com uma textura densa e uma casquinha dourada, é perfeito para acompanhar um café e uma boa conversa ao pé da fogueira.

O bolo de aipim com coco, um clássico do São João baiano, é apreciado por sua umidade e sabor inconfundíveis nas celebrações. agdigitalartist

Amendoim Cozido

Simples e viciante, o amendoim cozido é o petisco oficial das ruas durante o São João. Vendido em barraquinhas por todo canto, ele é preparado na própria casca com água e sal. O resultado é um grão macio e salgado, ideal para comer enquanto se assiste às apresentações de quadrilhas ou aos shows de forró.

O amendoim cozido, como este, é o petisco oficial das ruas durante o São João baiano, simples e saboroso. KatePhilips de Getty Images

Canjica Baiana

A canjica baiana se destaca pela cremosidade. Preparada com milho branco, leite de coco farto, açúcar, cravo e uma pitada generosa de canela em pó por cima, ela é um verdadeiro abraço em forma de comida. É um prato que conforta e representa a fartura da mesa junina no estado.

A canjica baiana, com seu milho branco cremoso e canela, é um prato reconfortante que celebra a fartura da mesa junina no estado. agdigitalartist

Bolo de Puba

Menos conhecido fora do Nordeste, o bolo de puba é uma iguaria de sabor complexo e textura única. A puba é uma massa fermentada de mandioca, que dá ao bolo um gosto levemente azedo e uma consistência macia, densa e muito cremosa. É um sabor que remete às tradições do interior e mostra a riqueza da culinária local.

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O bolo de puba, com sua textura e sabor únicos, é um dos destaques da culinária junina baiana. Elis Costa

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.