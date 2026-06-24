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Culinária baiana

O cardápio do São João baiano: 5 pratos típicos que você precisa provar

A festa junina na Bahia tem sabores únicos que vão além do milho; conheça o licor de jenipapo, o bolo de aipim e outras delícias da tradição local

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
24/06/2026 09:36

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O cardápio do São João baiano: 5 pratos típicos que você precisa provar
Bolo de aipim, amendoim cozido e canjica: sabores essenciais da rica gastronomia do São João baiano. crédito: agdigitalartist / KatePhilips de Getty Images / agdigitalartist

O São João na Bahia é uma explosão de forró, fogueiras e, claro, sabores inesquecíveis que celebram a fartura da colheita. Enquanto o milho reina em muitas festas juninas pelo Brasil, tradicionalmente plantado no Dia de São José para ser colhido em junho, o cardápio baiano vai além, com receitas que carregam a identidade e a tradição do estado. A festa se revela em pratos e bebidas únicos, que transformam qualquer arraial em uma experiência gastronômica completa.

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Para quem visita ou mora na Bahia em junho, conhecer essas iguarias é parte essencial da celebração. Separamos cinco pratos típicos que definem o sabor do São João baiano e que você precisa provar.

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Licor de Jenipapo

Nenhuma festa junina baiana está completa sem um copo de licor. Embora existam diversos sabores populares, como maracujá, chocolate e tamarindo, o de jenipapo é o mais icônico. Feito a partir da fruta nativa, ele tem um sabor adocicado e marcante, com um teor alcoólico que aquece as noites mais frescas. Muitas famílias mantêm receitas secretas, passadas de geração em geração, tornando a bebida um símbolo de hospitalidade. A fama é tanta que cidades como Cachoeira, no Recôncavo Baiano, são consideradas verdadeiras "capitais do licor".

Garrafa pequena de licor marrom escuro com líquido âmbar e tampa bege, deitada.
Presente em toda festa, o licor de jenipapo é o sabor mais icônico do São João baiano, aquecendo as noites juninas.Billion Photos

Bolo de Aipim com Coco

Conhecido como mandioca ou macaxeira em outras regiões, o aipim é a estrela de um dos bolos mais amados da festa. A versão baiana geralmente leva coco fresco ralado, o que confere uma umidade e um sabor inconfundíveis. Com uma textura densa e uma casquinha dourada, é perfeito para acompanhar um café e uma boa conversa ao pé da fogueira.

Fatias de bolo dourado com coco ralado em superfície de madeira.
O bolo de aipim com coco, um clássico do São João baiano, é apreciado por sua umidade e sabor inconfundíveis nas celebrações. agdigitalartist

Amendoim Cozido

Simples e viciante, o amendoim cozido é o petisco oficial das ruas durante o São João. Vendido em barraquinhas por todo canto, ele é preparado na própria casca com água e sal. O resultado é um grão macio e salgado, ideal para comer enquanto se assiste às apresentações de quadrilhas ou aos shows de forró.

Amendoins em casca, um aberto revelando três grãos vermelhos, sobre tecido azul escuro.
O amendoim cozido, como este, é o petisco oficial das ruas durante o São João baiano, simples e saboroso.KatePhilips de Getty Images

Canjica Baiana

A canjica baiana se destaca pela cremosidade. Preparada com milho branco, leite de coco farto, açúcar, cravo e uma pitada generosa de canela em pó por cima, ela é um verdadeiro abraço em forma de comida. É um prato que conforta e representa a fartura da mesa junina no estado.

Tigela marrom de canjica cremosa com milho branco, polvilhada com canela em pó.
A canjica baiana, com seu milho branco cremoso e canela, é um prato reconfortante que celebra a fartura da mesa junina no estado.agdigitalartist

Bolo de Puba

Menos conhecido fora do Nordeste, o bolo de puba é uma iguaria de sabor complexo e textura única. A puba é uma massa fermentada de mandioca, que dá ao bolo um gosto levemente azedo e uma consistência macia, densa e muito cremosa. É um sabor que remete às tradições do interior e mostra a riqueza da culinária local.

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Bolo dourado em formato de anel sobre prato branco, em fundo marrom texturizado.
O bolo de puba, com sua textura e sabor únicos, é um dos destaques da culinária junina baiana.Elis Costa

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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