Acarajé, cocada e mais: pratos da culinária baiana para provar
A culinária do estado encanta paladares; conheça os sabores imperdíveis da comida baiana com receitas práticas para fazer em casa
A culinária baiana, rica em sabores e tradições, é um espetáculo à parte, capaz de conquistar qualquer paladar. Com ingredientes marcantes como o azeite de dendê e o leite de coco, a comida local oferece uma experiência única.
Seja um visitante ou um morador em busca de redescobrir os clássicos, mergulhar nesses pratos é entender uma parte essencial da cultura brasileira. A combinação de influências africanas, indígenas e portuguesas resulta em receitas que encantam pela complexidade e pelo afeto. Confira abaixo pratos que são paradas obrigatórias nesse roteiro gastronômico.
Sabores que definem a Bahia
Acarajé
Cartão-postal de Salvador, o acarajé é um bolinho de feijão-fradinho frito em azeite de dendê fervente. Servido quente, é aberto ao meio e recheado com vatapá, caruru, salada de tomate verde e camarão seco. A pergunta clássica da baiana, “quente ou frio?”, refere-se à quantidade de pimenta.
Ingredientes do bolinho
-
500 g de feijão-fradinho
-
1 cebola média picada
-
Sal a gosto
-
Azeite de dendê para fritar
Ingredientes para servir
-
Vatapá
-
Caruru
-
Camarão seco
-
Salada de tomate verde (tomate, cebola, coentro e sal)
-
Pimenta (opcional)
Modo de preparo
-
Deixe o feijão-fradinho de molho por 6 a 8 horas.
-
Esfregue os grãos com as mãos para retirar as cascas e lave bem.
-
Bata o feijão descascado com a cebola e o sal até obter uma massa espessa e aerada.
-
Transfira para uma tigela e bata com uma colher de pau para incorporar ar, deixando a massa mais leve.
-
Aqueça bastante azeite de dendê em uma panela funda.
-
Modele bolinhos com a ajuda de duas colheres e frite até ficarem dourados.
-
Abra cada bolinho ao meio e recheie com vatapá, caruru, camarão seco e salada.
-
Sirva com pimenta
Caruru
Com forte herança africana, o caruru é um cozido de quiabo cortado em pedaços pequenos, refogado com camarão seco, amendoim, castanha-de-caju e azeite de dendê. É um acompanhamento indispensável para o acarajé e também figura central no caruru de Cosme e Damião, uma oferenda religiosa tradicional.
Ingredientes
-
500 g de quiabo cortado em rodelas finas
-
150 g de camarão seco
-
½ xícara de amendoim torrado e moído
-
½ xícara de castanha-de-caju moída
-
1 cebola grande picada
-
2 dentes de alho picados
-
2 colheres (sopa) de azeite de dendê
-
Sal a gosto
-
Água quanto baste
Modo de preparo
-
Refogue a cebola e o alho no azeite de dendê até dourar.
-
Acrescente o quiabo e mexa até que a “baba” diminua.
-
Adicione o camarão seco, o amendoim e a castanha.
-
Cubra com água e deixe cozinhar em fogo baixo até engrossar e o quiabo ficar macio.
-
Ajuste o sal e sirva como acompanhamento ou parte do acarajé.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Cocada Baiana
Para fechar a refeição, a cocada baiana é a sobremesa perfeita. Feita à base de coco e açúcar, pode ser encontrada em diversas versões: branca, escura (queimada), cremosa ou em tabletes. É um doce que representa a simplicidade e a riqueza do sabor local, finalizando a experiência gastronômica com chave de ouro.
Ingredientes (versão branca tradicional)
-
2 xícaras (chá) de coco fresco ralado
-
2 xícaras (chá) de açúcar
-
½ xícara (chá) de água
Modo de preparo
-
Coloque o açúcar e a água em uma panela e leve ao fogo até formar uma calda rala.
-
Acrescente o coco ralado e mexa em fogo médio até a mistura engrossar e começar a desprender do fundo da panela.
-
Com a mistura ainda quente, despeje colheradas em uma assadeira untada para formar as cocadas.
-
Deixe esfriar antes de servir.
Variações
-
Escura (queimada): caramelize parte do açúcar antes de adicionar a água.
-
Cremosa: retire do fogo antes de chegar ao ponto de desgrudar da panela.
-
Tabletes: corte após esfriar parcialmente para criar blocos firmes.
