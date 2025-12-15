Assine
SABORES DA BAHIA

Acarajé, cocada e mais: pratos da culinária baiana para provar

A culinária do estado encanta paladares; conheça os sabores imperdíveis da comida baiana com receitas práticas para fazer em casa

Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
15/12/2025 16:46 - atualizado em 15/12/2025 16:46

Acarajé, cocada e mais: pratos da culinária baiana para provar
A culinária baiana tem receitas como os acarajés recheados e seus acompanhamentos, verdadeiros cartões-postais de Salvador crédito: Pexels

A culinária baiana, rica em sabores e tradições, é um espetáculo à parte, capaz de conquistar qualquer paladar. Com ingredientes marcantes como o azeite de dendê e o leite de coco, a comida local oferece uma experiência única.

Seja um visitante ou um morador em busca de redescobrir os clássicos, mergulhar nesses pratos é entender uma parte essencial da cultura brasileira. A combinação de influências africanas, indígenas e portuguesas resulta em receitas que encantam pela complexidade e pelo afeto. Confira abaixo pratos que são paradas obrigatórias nesse roteiro gastronômico.

Sabores que definem a Bahia

Acarajé

Cartão-postal de Salvador, o acarajé é um bolinho de feijão-fradinho frito em azeite de dendê fervente. Servido quente, é aberto ao meio e recheado com vatapá, caruru, salada de tomate verde e camarão seco. A pergunta clássica da baiana, “quente ou frio?”, refere-se à quantidade de pimenta.

Ingredientes do bolinho

  • 500 g de feijão-fradinho

  • 1 cebola média picada

  • Sal a gosto

  • Azeite de dendê para fritar

Ingredientes para servir

  • Vatapá

  • Caruru

  • Camarão seco

  • Salada de tomate verde (tomate, cebola, coentro e sal)

  • Pimenta (opcional)

Modo de preparo

  1. Deixe o feijão-fradinho de molho por 6 a 8 horas.

  2. Esfregue os grãos com as mãos para retirar as cascas e lave bem.

  3. Bata o feijão descascado com a cebola e o sal até obter uma massa espessa e aerada.

  4. Transfira para uma tigela e bata com uma colher de pau para incorporar ar, deixando a massa mais leve.

  5. Aqueça bastante azeite de dendê em uma panela funda.

  6. Modele bolinhos com a ajuda de duas colheres e frite até ficarem dourados.

  7. Abra cada bolinho ao meio e recheie com vatapá, caruru, camarão seco e salada.

  8. Sirva com pimenta

Bolinhos de acarajé dourados e fritos, com textura crocante, empilhados.
Acarajé: o icônico bolinho de feijão-fradinho frito em azeite de dendê, um dos pratos que definem a rica culinária baiana.iStock

Caruru

Com forte herança africana, o caruru é um cozido de quiabo cortado em pedaços pequenos, refogado com camarão seco, amendoim, castanha-de-caju e azeite de dendê. É um acompanhamento indispensável para o acarajé e também figura central no caruru de Cosme e Damião, uma oferenda religiosa tradicional.

Ingredientes

  • 500 g de quiabo cortado em rodelas finas

  • 150 g de camarão seco

  • ½ xícara de amendoim torrado e moído

  • ½ xícara de castanha-de-caju moída

  • 1 cebola grande picada

  • 2 dentes de alho picados

  • 2 colheres (sopa) de azeite de dendê

  • Sal a gosto

  • Água quanto baste

Modo de preparo

  1. Refogue a cebola e o alho no azeite de dendê até dourar.

  2. Acrescente o quiabo e mexa até que a “baba” diminua.

  3. Adicione o camarão seco, o amendoim e a castanha.

  4. Cubra com água e deixe cozinhar em fogo baixo até engrossar e o quiabo ficar macio.

  5. Ajuste o sal e sirva como acompanhamento ou parte do acarajé.

Cocada Baiana

Para fechar a refeição, a cocada baiana é a sobremesa perfeita. Feita à base de coco e açúcar, pode ser encontrada em diversas versões: branca, escura (queimada), cremosa ou em tabletes. É um doce que representa a simplicidade e a riqueza do sabor local, finalizando a experiência gastronômica com chave de ouro.

Ingredientes (versão branca tradicional)

  • 2 xícaras (chá) de coco fresco ralado

  • 2 xícaras (chá) de açúcar

  • ½ xícara (chá) de água

Modo de preparo

  1. Coloque o açúcar e a água em uma panela e leve ao fogo até formar uma calda rala.

  2. Acrescente o coco ralado e mexa em fogo médio até a mistura engrossar e começar a desprender do fundo da panela.

  3. Com a mistura ainda quente, despeje colheradas em uma assadeira untada para formar as cocadas.

  4. Deixe esfriar antes de servir.

Variações

  • Escura (queimada): caramelize parte do açúcar antes de adicionar a água.

  • Cremosa: retire do fogo antes de chegar ao ponto de desgrudar da panela.

  • Tabletes: corte após esfriar parcialmente para criar blocos firmes.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

overflay