Wagner Moura será vilão em 'Onze homens e um segredo' com Margot Robbie

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Wagner Moura confirmou sua participação no próximo filme da franquia "Onze homens e um segredo". Em entrevista à revista norte-americana GQ, o ator revelou que interpretará o vilão do longa, que terá direção de Bradley Cooper e Margot Robbie no elenco.

Apesar de o filme ainda não ter título ou data de lançamento confirmados, a previsão de estreia é para 2027. Segundo a produção, a história irá abordar os pais do personagem vivido por George Clooney na versão de 2001.

Boa fase na carreira

Wagner Moura credita a boa fase na carreira à campanha do filme dirigido por Kleber Mendonça Filho. Pelo papel de Marcelo em “O agente secreto”, o ator conquistou o Globo de Ouro de Melhor Ator em Drama e foi indicado ao Oscar de Melhor Ator.

"Todas essas oportunidades estão surgindo principalmente por causa de um filme brasileiro, 'O agente secreto'. Interessante, não é? E isso me deixa muito feliz e orgulhoso", comemorou Moura na entrevista. As filmagens devem acontecer na França.

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Ele também relembrou o sucesso como Capitão Nascimento em "Tropa de elite" e o período em que interpretou o narcotraficante Pablo Escobar na série "Narcos". Segundo ele, o reconhecimento do Oscar abriu portas para novos projetos e diretores.

Agenda cheia

Antes de iniciar as gravações, Moura se dedica à peça "Julgamento: depois do inimigo do povo", em cartaz na Europa. "Vou encerrar a turnê com a peça no dia 11 de agosto e eles já estarão filmando, mas estão me esperando. Então, assim que eu terminar aqui, vou para lá filmar", detalhou.

O ator elogiou o diretor do novo projeto. "Tive uma conexão muito boa com o Bradley Cooper. Ele é um ator e diretor fantástico. Você pode ter certeza de que ele vai criar algo muito, muito interessante", disse.

Além do teatro e do filme da franquia, Moura também está no elenco de "A última casa", que estreia em 7 de agosto na Netflix. Questionado sobre rumores de participação em franquias como "X-Men" e "007", o ator afirmou não saber de nada, mas disse ter "gostado" da ideia.

Wagner Moura sobre planos após o Oscar: "Tenho que ir em uma festa e depois eu quero meter o pé e fazer um pagode com a galera do Brasil" Divulgac?a?o/Cibelle Levi A seleção reúne nomes de áreas como cultura, política e tecnologia que, segundo o jornal, devem influenciar os rumos do país nos próximos anos. A publicação destaca a força da trajetória artística de Wagner e sua capacidade de dialogar com temas contemporâneos sensíveis. Reprodução / YouTube / O AGENTE SECRETO | Trailer Oficial 1 Wagner Moura, aliás, fez história ao tornar-se o primeiro brasileiro a receber o prêmio de melhor ator em filme de drama, no Globo de Ouro 2026. Moura também concorre a Melhor Ator no Oscar 2026, outra indicação histórica para o país. Reprodução de vídeo TV Globo Vamos conhecer mais sobre ele? Wagner Moura nasceu em Salvador, capital da Bahia, em 27 de junho de 1976. Apenas um dos grandes artistas do celeiro de talentos que é o estado da Bahia. Flickr Zé Carlos Barretta No teatro, ele despontou na década de 1990, conquistando reconhecimento por atuações marcantes. Já no cinema, fez sua estreia em 2000, no longa “Sabor da Paixão”, ao lado do também brasileiro Murilo Benício e da atriz espanhola Penélope Cruz. Reprodução Em seguida, Moura emplacou papéis em vários filmes de sucesso, como “Abril Despedaçado” (2001), “Deus é Brasileiro” (2003), “Carandiru” (2003), “Ó, Paí, Ó” (2007) e “Saneamento Básico, O Filme” (2007). Divulgação/Zeca Guimarães Em 2007, o ator brasileiro ganhou uma projeção ainda maior com o lançamento do sucesso “Tropa de Elite”, de José Padilha, no qual interpreta o icônico Capitão Nascimento. Divulgação O sucesso se repetiu em 2010, com a continuação “Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro”. Os dois filmes foram aclamados internacionalmente por sua representação realista da violência urbana e corrupção no Brasil. Divulgação Wagner Moura também atuou em novelas, como “A Lua Me Disse” (2005) e “Paraíso Tropical” (2007), e na minissérie “JK” (2006), baseada na vida do ex-presidente do Brasil Juscelino Kubitschek. Reprodução TV Globo Em 2013, Moura atuou ao lado dos astros de Hollywood Matt Damon e Jodie Foster no filme de ficção científica “Elysium”, que teve avaliações razoáveis da crítica. Divulgação Em 2015, Wagner Moura estrelou mais uma produção de grande repercussão internacional: a série “Narcos”, de três temporadas. Na trama, interpreta Pablo Escobar, um dos mais poderosos e temidos chefes do tráfico de drogas da história. Reprodução/Netflix Moura também começou a se destacar como cineasta. Em 2021, ele dirigiu seu primeiro longa-metragem, “Marighella”. Um filme biográfico sobre o guerrilheiro Carlos Marighella, recebendo aclamação da crítica e consolidando sua versatilidade artística. Divulgação Moura seguiu com papéis de destaque em produções internacionais, como a série “Iluminadas” (2022), com a atriz Elizabeth Moss, e o filme “O Agente Oculto” (2022), com os astros Ryan Gosling e Chris Evans. Divulgação Moura colecionou prêmios importantes, como o Guarani do Cinema Brasileiro de Melhor Ator por “Tropa de Elite” (2007) e “Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro” (2010). Além da carreira como ator, Wagner Moura também é músico e vocalista da banda de rock “Sua Mãe”. divulgação Em 2024, Wagner Moura integrou o elenco do filme “Guerra Civil”, produção internacional dirigida por Alex Garland.

Na trama, ele atua ao lado da renomada atriz Kirsten Dunst. divulgação / a24 Por trás das câmeras, Moura vive um relacionamento discreto com a fotógrafa Sandra Delgado desde 2001. Eles têm três filhos. Reprodução/Instagram Voltar Próximo

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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