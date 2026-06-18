Wagner Moura negocia entrada em nova filmagem de Onze Homens e um Segredo com Margot Robbie e Bradley Cooper

Wagner Moura entrou em negociações para integrar o elenco do novo filme da franquia Onze Homens e um Segredo, produção que terá Margot Robbie e Bradley Cooper à frente do time principal. A informação sobre a possível participação do ator brasileiro foi divulgada pela revista especializada Variety. Assim, movimentou o noticiário de entretenimento internacional, indicando mais um passo da carreira de Moura em grandes produções de Hollywood.

De acordo com declarações recentes de Margot Robbie, o longa será ambientado no Grande Prêmio de Mônaco de 1962. Ademais, acompanhará os pais de Danny Ocean, personagem central da franquia nos filmes lançados a partir dos anos 2000. A ideia é mostrar a origem da família Ocean antes dos assaltos cinematográficos aos cassinos de Las Vegas, oferecendo um olhar diferente sobre o universo já conhecido do público.

Wagner Moura entrou em negociações para integrar o elenco do novo filme da franquia Onze Homens e um Segredo, produção que terá Margot Robbie e Bradley Cooper à frente do time principal – depositphotos.com / arp



O que muda com Wagner Moura em Onze Homens e um Segredo?

A possível escalação de Wagner Moura para o novo filme de Onze Homens e um Segredo reforça a estratégia de internacionalização do elenco. Além disso, amplia a presença de artistas latino-americanos em produções de grande orçamento. Embora detalhes sobre o papel em negociação ainda não tenham sido revelados, a participação do brasileiro tende a dialogar com personagens que se ligam ao ambiente cosmopolita da Fórmula 1 nos anos 1960, cenário em que a trama será ambientada.

A nova produção da franquia, ainda em estágio de desenvolvimento, deve explorar elementos clássicos das histórias de assalto. Entre eles, planejamento detalhado, espionagem e tramas paralelas, agora inseridos no glamour da Riviera Francesa e no clima de alta velocidade do GP de Mônaco. Nesse contexto, um ator com histórico de personagens complexos e intensos, como Moura, pode ser incorporado tanto ao grupo de golpistas quanto a figuras ligadas ao universo da elite europeia que frequentava o circuito na época.

Franquia Onze Homens e um Segredo: de Las Vegas a Mônaco

A série de filmes Onze Homens e um Segredo, conhecida internacionalmente como Oceans Eleven, ganhou nova vida a partir de 2001. À época, foi lançado o longa dirigido por Steven Soderbergh com George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon e Julia Roberts. A premissa envolvia um assalto coordenado a três grandes cassinos de Las Vegas, combinando humor, suspense e um elenco recheado de estrelas, fórmula que se repetiu em continuações como Doze Homens e Outro Segredo e Treze Homens e um Novo Segredo.

Ao situar o novo filme no início dos anos 1960, em meio ao clima glamouroso do Grand Prix, a franquia se afasta temporariamente dos cassinos de Las Vegas e se aproxima de uma estética de época, marcada por figurinos clássicos, carros históricos e bastidores do automobilismo. Esse retorno no tempo permite que a narrativa explore as origens da família Ocean e apresente um grupo totalmente novo de personagens, abrindo espaço para a entrada de nomes como Margot Robbie, Bradley Cooper e, possivelmente, Wagner Moura.

Quais atores internacionais podem se juntar ao elenco?

Com Margot Robbie e Bradley Cooper como protagonistas, o novo filme da franquia Oceans deve seguir a tradição de reunir um grande elenco internacional. Os estúdios buscam nomes reconhecidos na Europa e na Ásia para ampliar o alcance global da produção. Em especial, por se tratar de uma história ambientada em Mônaco, ponto de encontro de aristocratas, pilotos e celebridades do entretenimento na década de 1960.

Entre as possibilidades discutidas no mercado, aparecem atores britânicos e franceses para compor figuras da alta sociedade, além de intérpretes com experiência em filmes de espionagem e drama criminal. A presença de Bradley Cooper sugere um personagem com forte peso dramático ou de liderança, enquanto Margot Robbie tende a ocupar um papel central na família Ocean ou no núcleo responsável pelo grande golpe. Nesse cenário, Wagner Moura pode se conectar a tramas envolvendo negócios escusos, segurança do evento ou mesmo o planejamento do crime principal.

Margot Robbie deve protagonizar o núcleo ligado à família Ocean.

Bradley Cooper é cotado para um personagem com forte influência no golpe.

O elenco de apoio deve incluir nomes europeus para reforçar o clima de Mônaco em 1962.

Wagner Moura surge como potencial peça-chave em uma das subtramas.

Wagner Moura e a consolidação em Hollywood

Em 2026, Wagner Moura consolidou uma trajetória rara para artistas brasileiros em produções internacionais. Neste ano, tornou-se o primeiro brasileiro indicado ao Oscar de Melhor Ator por O Agente Secreto, além de vencer o Globo de Ouro na mesma categoria. O ator também recebeu o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes por sua atuação em um longa dirigido por Kleber Mendonça Filho, reforçando o reconhecimento crítico em diferentes circuitos.

Esses resultados somam-se a trabalhos anteriores em séries e filmes estrangeiros, o que fortalece sua imagem como intérprete capaz de transitar entre cinema de autor e grandes produções de estúdio. A possível participação em Onze Homens e um Segredo o colocaria ao lado de estrelas recorrentes em premiações internacionais e ampliaria sua exposição em um público ainda mais amplo.

Indicação ao Oscar de Melhor Ator por O Agente Secreto. Vitória no Globo de Ouro na mesma categoria. Prêmio de Melhor Ator em Cannes por filme de Kleber Mendonça Filho. Negociações para integrar o novo longa da franquia Onze Homens e um Segredo.

Em 2026, Wagner Moura consolidou uma trajetória rara para artistas brasileiros em produções internacionais – depositphotos.com / thenews2.com



Perspectivas para o novo filme de Onze Homens e um Segredo

O projeto que revisita o universo de Danny Ocean a partir da história de seus pais chega em um momento de retomada de franquias clássicas com novas abordagens. A combinação de um elenco estrelado, cenário histórico em Mônaco e o interesse em expandir o alcance global por meio de nomes como Wagner Moura indica um movimento calculado dos estúdios para renovar a marca Oceans para uma nova geração de espectadores.

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Enquanto as negociações seguem em andamento e o elenco completo ainda não é oficialmente divulgado, a associação do nome de Moura ao filme já o posiciona na rota de produções que dialogam com o grande público. A evolução dessas conversas e os próximos anúncios devem definir de que forma o ator brasileiro será inserido nessa nova fase de Onze Homens e um Segredo, agora sob o brilho das pistas de corrida e do luxo de Mônaco em 1962.