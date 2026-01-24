Camila Fremder faz edição ao vivo do podcast ‘É noia minha?’ no teatro 

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.



Camila Fremder, paulista de 44 anos, é a carismática sem carisma da internet – no melhor sentido possível. Avessa à socialização em excesso, conquistou milhares de seguidores ao transformar ansiedades banais e paranoias cotidianas em conteúdos sempre regados de humor e ironia.

É esse universo de noias compartilhadas que Camila leva agora aos palcos. Neste sábado (24/1), ela chega a Belo Horizonte com a turnê de “É noia minha?”, seu podcast de sucesso, apresentando um episódio ao vivo no Sesc Palladium.

Em julho do ano passado, ela furou a bolha, depois de dar entrevista ao podcast errado. Em vez do Vênus, acabou sentada à mesa do Vênus Talks, ao lado de uma apresentadora que não conhecia e cujo conteúdo não dialogava com o dela. A gafe viralizou e o desconforto visível da convidada acabou trazendo um efeito cômico para a situação.

Apesar da repercussão recente, Camila Fremder atua no entretenimento há muitos anos. Filha de pai publicitário, iniciou a carreira nos bastidores, trabalhando como publicitária e roteirista. Produziu conteúdos para canais como GNT e MTV, onde foi roteirista por três temporadas do programa “Adotada”. Também atuou como ghostwriter, escrevendo livros para outras pessoas.

Conteúdo autoral

A virada de chave veio quando decidiu investir em conteúdo autoral. Incentivada por um colega de equipe, passou a considerar o podcast como formato possível. “Eu já consumia podcast, mas principalmente de crime, que é outra proposta. Quando ele falou isso, fui pesquisar e entendi que podcast podia ser de tudo”, conta.

Antes do áudio, ela exercitava o olhar para o cotidiano no blog “Parece filme, mas é vida mesmo”, criado em 2007. Ali, publicava crônicas inspiradas em situações reais. “Eu já tinha esse processo criativo de pegar uma noia minha e destrinchar. Só adaptei esse roteiro para o podcast”, explica. “Foi como se eu estivesse falando minhas noias em vez de só escrever.”

O podcast “É noia minha?” estreou em março de 2019 e já soma mais de 400 episódios, cerca de 70 milhões de plays e aproximadamente 1 milhão de ouvintes mensais. Nele, Camila debate paranoias comuns na companhia de amigos e especialistas. No episódio de estreia, falou sobre não fazer questão de estar por dentro de tudo para se sentir enturmada. Hoje, os temas passam por autoestima, amizades, dates e o dilema de “separar a obra do artista”.

Camila se define como “paranoica de plantão” e tomou para si o termo “noia”. Quem acompanha e se identifica com o programa é chamado de “noier”. Além dos episódios regulares, o podcast conta com o quadro “Rapidinhas”, em que os ouvintes enviam relatos curtos de suas próprias neuras. A dinâmica inspirou o formato ao vivo. No teatro, o público escreve suas noias e as deposita em uma urna, para serem comentadas no palco.



Pessoas reais

“É um formato muito parecido com o do podcast, só que com pessoas reais ali assistindo à conversa. Fazer no teatro dá uma dimensão muito louca e fica mais emocionante para mim, para o convidado e para quem está lá”, observa. Camila já apresentou o espetáculo em capitais como São Paulo e Rio de Janeiro. A vinda a Belo Horizonte estava prevista para setembro do ano passado, mas foi adiada após uma cirurgia de endometriose.

Outro ponto que a criadora faz questão de destacar é que o conteúdo do ao vivo é exclusivo para quem compra ingresso. Os episódios não são gravados nem disponibilizados depois. “Fica essa sensação de que o momento foi só nosso, essa fofoquinha só a gente sabe. Todo mundo se une nesse pacto”, diz.

TikTok e YouTube

No último ano, Camila ampliou ainda mais seu público. Entrou no TikTok de forma despretensiosa, como quem não sabia o que estava fazendo ali, mas admite que houve estratégia. “Pesquisei a ferramenta para entender como eu criaria conteúdo”, afirma.

Outra mudança importante foi a chegada do podcast ao YouTube, após três anos de exclusividade no Spotify. “A gente se estruturou muito bem para entrar no YouTube. Pessoas que não estavam no Instagram, TikTok ou Spotify acabaram descobrindo o canal”, comenta.

Com o crescimento da audiência e da presença digital, Camila agora figura entre os 10 nomes mais admirados do mercado de influência, segundo o portal UOL. Para muitos seguidores, ela é vista como uma espécie de figura materna – ainda que, na vida real, seja mãe apenas de Arthur, de 8 anos, fruto de um relacionamento de 10 anos com Antonio Lee, filho caçula de Rita Lee e Roberto de Carvalho.

Autora de seis livros, ela trabalha sem pressa na criação do sétimo. “Estou sempre escrevendo. O projeto já está encaminhado, mas não acredito que ele fique pronto este ano”, diz.

Em Belo Horizonte, Camila divide o palco com os amigos e podcasters Mabê Bonafé e Samir Duarte. Parceiros de longa data, eles já participaram do “É noia minha?” e também receberam Camila em seus próprios projetos. “Vai ser um episódio de quem é de casa”, garante Camila.

"É NOIA MINHA? – AO VIVO"



Com Camila Fremder e os convidados Mabê Bonafé e Samir Duarte. Neste sábado (24/1), às 20h, no Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046 - Centro). Ingressos no Sympla. Plateia 2: R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia), Plateia 3: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia), Plateia 1 esgotada.