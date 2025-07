‘Ainda estou aqui’ é eleito Melhor Filme Ibero Americano

O filme "Ainda estou aqui" conta a história da família de Eunice e do ex-deputado Rubens Paiva, destroçada pela ditadura militar. Em 1971, o parlamentar cassado foi levado de casa no Leblon, no Rio de Janeiro, por agentes do governo e nunca mais voltou. Seu corpo jamais foi encontrado. Nesta foto, Rubens e Eunice estão com os filhos Vera, Eliana, Marcelo, Ana Lúcia e Maria Beatriz, além de dona Cici, mãe do ex-deputado. Objetiva/reprodução

Em 2015, Marcelo Rubens Paiva, filho de Eunice e Rubens Paiva, publicou o livro "Ainda estou aqui", contando o drama da família após o desaparecimento do pai, levado por agentes da ditadura militar em 1971. Eunice lutou muito para que o Estado se responsabilizasse pelo assassinato do marido. O atestado de óbito do ex-deputado só foi emitido em fevereiro de 1996. Em 2014, a Comissão Nacional da Verdade concluiu que Rubens foi torturado e morto nas dependências do Destacamento de Operações e Informações (DOI) do I Exército, no Rio de Janeiro. Posteriormente, Eunice enfrentaria o Alzheimer por 14 anos. O escritor foi ao Festival de Veneza, em setembro de 2024, para o lançamento do filme. Marco Bertorello/AFP

O cineasta Walter Salles frequentava a casa dos Paiva no Leblon e se lembra de vê-la fechada em janeiro de 1971, depois do sequestro de Rubens. Tinha 14 anos e era amigo de Nalu, filha de Eunice e Rubens Paiva. O livro "Ainda estou aqui" emocionou o diretor. Em 2017, ele decidiu filmar a história de Eunice. As filmagens (foto) ocorreram em 2023. Sony Pictures/reprodução

Fernanda Torres faz o papel de Eunice Paiva, atuação que lhe rendeu o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama, em janeiro de 2025. O longa estreou no Festival de Veneza, na Itália, em setembro de 2024. Fernanda mostra Eunice contida, determinada a não deixar os filhos sucumbirem diante da tragédia e lutadora incansável pelo esclarecimento do assassinato do marido por agentes do Estado Sony Pictures/divulgação

Selton Mello, intérprete de Rubens Paiva no filme, comemorou as indicações nas redes sociais. Sony Pictures/divulgação

Fernanda Montenegro arrebatou público e crítica em sua pequena, mas muito marcante, participação em "Ainda estou aqui". Ela faz o papel da idosa Eunice Paiva, que enfrentou o Alzheimer por 14 anos e morreu em 2018, aos 86 anos. Eunice, até então dedicada dona de casa, reagiu à morte do marido e se transformou em respeitada advogada especializada em direitos indígenas. Sony Pictures/divulgação

O elenco de "Ainda estou aqui" conta com um jovem talento mineiro: a atriz Bárbara Luz faz o papel de Nalu, filha do meio do casal Paiva, amiga do então adolescente e futuro cineasta Walter Salles. Bárbara é filha de Eduardo Moreira e Inês Peixoto, atores do Grupo Galpão. Ela mora em Paris, onde estuda teatro na Sorbonne e trabalha como baby sitter. Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Em clima de Copa do Mundo, o Brasil torce por "Ainda estou aqui" e Fernanda Torres. A surpreendente vitória da brasileira como Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro foi muito comemorada no país. Fernanda não esperava o prêmio americano, inédito para o Brasil. Surpresa e feliz, ela homenageou a mãe, Fernanda Montenegro, ao receber o troféu em 5 de janeiro, em Los Angeles. A brasileira concorreu com as estrelas Nicole Kidman, Angelina Jolie, Tilda Swinton, Kate Winslet e Pamela Anderson. Robyn Beck/AFP